ติดตั้ง Cheshire Cat AI ในคลิกเดียว
เฟรมเวิร์กเอเจนต์ AI ที่พร้อมใช้งานจริง ซึ่งมาพร้อมกับ RAG ปลั๊กอิน และการเรียกใช้ฟังก์ชัน สำหรับผู้ให้บริการ LLM ทุกราย
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Cheshire Cat AI
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Cheshire Cat AI
Cheshire Cat AI เป็นกรอบการทำงานแบบโอเพนซอร์สสำหรับการสร้างเอเจนต์ AI สำหรับการใช้งานจริงในรูปแบบไมโครเซอร์วิส แทนที่จะนำไลบรารีแยกกันสำหรับหน่วยความจำ, เครื่องมือ และรูปแบบการสนทนามาประกอบเข้าด้วยกัน Cat มาพร้อมกับรันไทม์ที่เน้น API เป็นหลัก พร้อม Qdrant vector store ในตัว, ระบบปลั๊กอิน, event hooks และ function calling — เพื่อให้เอเจนต์เดียวกันสามารถขับเคลื่อนแชทบอท, เครื่องมือภายใน หรือผู้ช่วยที่ติดต่อกับลูกค้าได้จากแบ็กเอนด์เดียว
กรอบการทำงานนี้ไม่ขึ้นกับโมเดล และทำงานร่วมกับ LLM และ Embedder ที่เข้ากันได้กับ LangChain ได้ทุกชนิด รวมถึง OpenAI, Anthropic, Ollama และโมเดลที่โฮสต์เอง การโฮสต์ด้วยตนเองบน VPS ของคุณช่วยให้ประวัติการสนทนา, Embeddings และโค้ดปลั๊กอินอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณอย่างสมบูรณ์ พร้อมรองรับผู้ใช้หลายคนและสิทธิ์แบบละเอียดสำหรับการปรับใช้เป็นทีม
ฟีเจอร์หลักของ Cheshire Cat AI
RAG ในตัว
หน่วยความจำเวกเตอร์ Qdrant แบบบูรณาการจะนำเข้าเอกสารและเรียกคืนบริบทที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ เพื่อให้เอเจนต์ตอบจากข้อมูลของคุณ แทนที่จะเป็นความรู้ทั่วไปของโมเดล
ระบบปลั๊กอิน
วางปลั๊กอิน Python ลงในแผงผู้ดูแลระบบเพื่อเพิ่มเครื่องมือ ฮุก และฟอร์มสนทนา โดยไม่ต้องแยกโค้ดหลัก — ขยายการทำงานขณะรันไทม์แทนที่จะสร้างอิมเมจใหม่
ผู้ให้บริการ LLM รายใดก็ได้
สลับระหว่าง OpenAI Anthropic Ollama และโมเดลที่เข้ากันได้กับ LangChain อื่นๆ จาก UI ผู้ดูแลระบบ เพื่อปรับสมดุลค่าใช้จ่าย ความหน่วง และการเก็บข้อมูลในประเทศตามกรณีการใช้งาน
REST และ WebSocket API
ฝังเอเจนต์ลงในส่วนหน้าใดก็ได้ผ่าน REST API ที่ปรับแต่งได้ หรือแชทผ่าน WebSocket พร้อมคีย์ API แยกต่างหากสำหรับแต่ละช่องทาง เพื่อการควบคุมการเข้าถึงที่ละเอียด
แบบฟอร์มสนทนา
กำหนดฟอร์มที่ใช้ Pydantic เป็นหลัก ซึ่งนำทางการสนทนาแบบหลายขั้นตอน เช่น การจองหรือการสั่งซื้อ ช่วยให้เอเจนต์รวบรวมข้อมูลที่มีโครงสร้าง ในขณะที่ยังคงการสนทนาให้เป็นธรรมชาติ
ทำไมจึงเรียกใช้ Cheshire Cat AI บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
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