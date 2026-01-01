ติดตั้ง ArcadeDB ใน 1 คลิก
ฐานข้อมูลมัลติโมเดลประสิทธิภาพสูงที่รองรับข้อมูลกราฟ เอกสาร คีย์-ค่า อนุกรมเวลา และเวกเตอร์ในเอนจินเดียว
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ ArcadeDB
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย ArcadeDB
ArcadeDB เป็นเอนจินฐานข้อมูลหลายโมเดลแบบโอเพนซอร์สที่สร้างขึ้นเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับโมเดลข้อมูลที่หลากหลาย ต่างจากฐานข้อมูลโมเดลเดียวที่บังคับให้คุณเลือกระหว่างโครงสร้างกราฟ เอกสาร หรือเชิงสัมพันธ์ ArcadeDB จัดการทั้งหมดได้โดยกำเนิด — จัดเก็บและสอบถามความสัมพันธ์ของกราฟ คอลเลกชันเอกสาร คู่คีย์-ค่า อนุกรมเวลา การฝังเวกเตอร์ และข้อมูลเชิงพื้นที่ภายในเอนจินเดียวพร้อมการปฏิบัติตาม ACID อย่างสมบูรณ์
สร้างโดยผู้ก่อตั้ง OrientDB, ArcadeDB สร้างขึ้นด้วย Java ระดับต่ำที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการรวบรวมขยะน้อยที่สุด ทำให้สามารถดำเนินการบันทึกได้หลายล้านรายการต่อวินาที เว็บอินเทอร์เฟซ ArcadeDB Studio ในตัวมีฟังก์ชันการดำเนินการคิวรี การจัดการสคีมา และการแสดงภาพกราฟ — ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือไคลเอนต์แยกต่างหากหลังการปรับใช้
ฟีเจอร์หลักของ ArcadeDB
เอนจินข้อมูลหลายโมเดล
จัดเก็บและสอบถามข้อมูลประเภทกราฟ เอกสาร คีย์-ค่า อนุกรมเวลา และเวกเตอร์ในฐานข้อมูลเดียว โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือหรือซิงค์พื้นที่จัดเก็บแยกกัน
เจ็ดภาษาคิวรี
สอบถามโดยใช้ SQL, Cypher, Apache Gremlin, GraphQL, MongoDB Query Language, PromQL หรือโปรโตคอล Redis — ใช้ภาษาที่เหมาะสมกับโมเดลข้อมูลของคุณ
ArcadeDB Studio
เว็บอินเทอร์เฟซในตัวสำหรับเรียกใช้คิวรี จัดการสคีมา แสดงข้อมูลกราฟ และดูแลฐานข้อมูล โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือไคลเอนต์ภายนอก
การค้นหาความคล้ายคลึงของเวกเตอร์
การจัดเก็บเวกเตอร์ฝังตัวแบบเนทีฟและการค้นหาความคล้ายคลึงสำหรับเวิร์กโหลด AI และการเรียนรู้ของเครื่องจักร ควบคู่ไปกับข้อมูลการดำเนินงานของคุณ
ACID ในระดับใหญ่
ธุรกรรมที่รองรับ ACID อย่างสมบูรณ์ ซึ่งประมวลผลข้อมูลหลายล้านรายการต่อวินาที ตั้งแต่การติดตั้ง Raspberry Pi แบบฝังตัว ไปจนถึงคลัสเตอร์แบบหลายโหนด
ทำไมจึงเรียกใช้ ArcadeDB บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
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