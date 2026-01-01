ติดตั้ง Browserless ในคลิกเดียว
Headless Chrome เป็นบริการที่มี REST และ WebSocket API สำหรับการเก็บข้อมูลจากเว็บ การสร้าง PDF และการทดสอบอัตโนมัติ
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Browserless
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Browserless
Browserless เปลี่ยน headless Chrome ให้เป็นบริการที่เข้าถึงได้ผ่านเครือข่าย ช่วยลดความซับซ้อนในการจัดการกระบวนการของเบราว์เซอร์ การรั่วไหลของหน่วยความจำ และความขัดแย้งของ Dependency ภายในแอปพลิเคชันของคุณเอง นักพัฒนาสามารถเชื่อมต่อผ่าน REST API หรือ WebSocket โดยใช้ Puppeteer, Playwright หรือ Selenium โดยที่ Browserless จะจัดการวงจรชีวิตของเซสชัน การล้างทรัพยากร และการประมวลผลพร้อมกันโดยอัตโนมัติ
การโฮสต์ด้วยตนเองบน VPS ช่วยให้คุณควบคุมการกำหนดค่าเบราว์เซอร์ User Agent และการตั้งค่าพร็อกซีได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมทั้งช่วยขจัดค่าธรรมเนียมต่อคำขอที่เรียกเก็บโดยบริการ Cloud Browser Automation ตรรกะการ Scrape ที่ละเอียดอ่อนและข้อมูลที่ดึงมาจะยังคงอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานของคุณเอง และคุณสามารถปรับแต่งขีดจำกัดการประมวลผลพร้อมกันให้เข้ากับทรัพยากรที่มีอยู่
ฟีเจอร์หลักของ Browserless
REST และ WebSocket API
ควบคุม Chrome ด้วยโปรแกรมผ่าน HTTP หรือ WebSocket ซึ่งเข้ากันได้กับ Puppeteer Playwright และ Selenium โดยไม่ต้องเปลี่ยนโค้ดเดิมของคุณ
การสร้าง PDF และภาพหน้าจอ
แปลง URL หรือ HTML ใดๆ ให้เป็น PDF หรือภาพหน้าจอที่สมบูรณ์แบบทุกพิกเซล พร้อมตัวเลือกการกำหนดวิวพอร์ต ขนาดกระดาษ และการกำหนดเป้าหมายองค์ประกอบที่ยืดหยุ่น
การจัดการเซสชันพร้อมกัน
Browserless จัดคิวและจัดการเซสชันเบราว์เซอร์แบบขนานหลายรายการ พร้อมทั้งทำความสะอาดทรัพยากรโดยอัตโนมัติ เพื่อให้โฮสต์ของคุณไม่ประสบปัญหาหน่วยความจำเต็ม
การรับรองความถูกต้องด้วยโทเค็น
โทเค็น API ที่สร้างไว้ล่วงหน้าจะจำกัดการเข้าถึงบริการเบราว์เซอร์ของคุณ เพื่อป้องกันการใช้ทรัพยากรการประมวลผลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต
การดึงข้อมูลที่แสดงผลด้วย JavaScript
รัน JavaScript ฝั่งไคลเอ็นต์แบบเต็มรูปแบบบนหน้าเป้าหมาย ทำให้สามารถดึงข้อมูลจาก SPA และเนื้อหาที่โหลดแบบไดนามิกที่เครื่องมือ Scraper แบบคงที่เข้าไม่ถึง
ทำไมจึงเรียกใช้ Browserless บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม