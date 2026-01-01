ติดตั้ง AstrBot ในคลิกเดียว
เฟรมเวิร์กแชทบอท AI แบบโอเพนซอร์สที่รองรับหลายแพลตฟอร์ม ซึ่งเชื่อมต่อโมเดลภาษาขนาดใหญ่เข้ากับแอปส่งข้อความที่คุณชื่นชอบ
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ AstrBot
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย AstrBot
AstrBot เป็นแพลตฟอร์มแชทบอทโอเพนซอร์สที่ทรงพลัง ซึ่งเชื่อมโยงโมเดลภาษาขนาดใหญ่และแอปพลิเคชันส่งข้อความยอดนิยม รวมถึง Telegram Discord Slack WeChat QQ DingTalk Feishu และ LINE ด้วย GitHub stars มากกว่า 25,000 รายการ มันมอบเฟรมเวิร์กแบบครบวงจรสำหรับการสร้างประสบการณ์ AI เชิงสนทนา พร้อมการรองรับหลายรูปแบบ ฐานความรู้ แซนด์บ็อกซ์สำหรับเอเจนต์เพื่อการดำเนินการโค้ดที่ปลอดภัย และการผสานรวม MCP (Model Context Protocol)
การโฮสต์ AstrBot บน VPS ของคุณเอง ช่วยให้ API keys ประวัติการสนทนา และข้อมูลฐานความรู้ของคุณเป็นส่วนตัวอย่างสมบูรณ์ ด้วยปลั๊กอินจากชุมชนมากกว่า 1,000 รายการที่สามารถติดตั้งได้จากมาร์เก็ตเพลสในตัว และ UI บนเว็บสำหรับการกำหนดค่า คุณจะได้รับโครงสร้างพื้นฐานแชทบอท AI ระดับองค์กรโดยไม่ต้องพึ่งพาบริการโฮสต์ของบุคคลที่สาม
ฟีเจอร์หลักของ AstrBot
การส่งข้อความข้ามแพลตฟอร์ม
เชื่อมต่อ AstrBot เพียงหนึ่งเดียวเข้ากับ Telegram Discord Slack WeChat QQ DingTalk Feishu LINE และอื่นๆ อีกมากมายพร้อมกัน
ตลาดปลั๊กอิน
ติดตั้งปลั๊กอินจากชุมชนกว่า 1,000 รายการได้ใน 1 คลิก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ เช่น เครื่องมือดูแลระบบ ตัวจัดกำหนดการ การผสานรวม และอื่นๆ
เอเจนต์ แซนด์บ็อกซ์
รันโค้ดได้อย่างปลอดภัยภายในแซนด์บ็อกซ์ที่แยกออกมาในระหว่างการสนทนา ช่วยให้สามารถทำงานแบบเอเจนต์ที่มีประสิทธิภาพโดยไม่เปิดเผยระบบโฮสต์
การสนับสนุนฐานความรู้
แนบฐานความรู้ที่กำหนดเองเข้ากับบอทของคุณ เพื่อให้บอทตอบคำถามโดยอิงจากเอกสารและข้อมูลของคุณเอง แทนที่จะเป็นข้อมูลการฝึกอบรมทั่วไป
การผสานรวม MCP
การรองรับ Model Context Protocol ช่วยให้ AstrBot สามารถใช้เครื่องมือภายนอกและแหล่งข้อมูล ซึ่งปลดล็อกพฤติกรรมแบบเอเจนท์ขั้นสูงที่นอกเหนือจากการแชทแบบธรรมดา
ทำไมจึงเรียกใช้ AstrBot บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
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