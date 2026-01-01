ติดตั้ง bknd ใน 1 คลิก
ทางเลือก Firebase ที่ไม่ซับซ้อน ซึ่งรวมฐานข้อมูล การยืนยันตัวตน สื่อ และ UI ผู้ดูแลระบบ ไว้ในแบ็กเอนด์แบบโฮสต์เองเพียงหนึ่งเดียว
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ bknd
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย bknd
bknd เป็นระบบแบ็กเอนด์แบบโอเพนซอร์สที่รวมการสร้างแบบจำลองข้อมูล การยืนยันตัวตน การจัดการสื่อ และส่วนประกอบพื้นฐานของเวิร์กโฟลว์เข้าไว้ในบริการน้ำหนักเบาเพียงหนึ่งเดียวพร้อมส่วนต่อประสานผู้ดูแลระบบแบบรวม สร้างขึ้นบนมาตรฐานเว็บแทนที่จะเป็นรันไทม์เดียว สามารถทำงานได้ทุกที่ตั้งแต่ Node และ Bun ไปจนถึง Cloudflare Workers, Vercel และ Deno Deploy พร้อมการเข้าถึง SQLite, LibSQL หรือ Postgres แบบอะแดปเตอร์โดยไม่ต้องบังคับใช้การสรุปข้อมูลเพิ่มเติมบนไดรเวอร์ฐานข้อมูลของคุณ
การโฮสต์ bknd ด้วยตนเองบน VPS ของคุณจะมาแทนที่แพลตฟอร์ม BaaS ที่ถูกล็อกโดยผู้ให้บริการ เช่น Firebase หรือ Supabase ด้วยแบ็กเอนด์แบบพกพาที่คุณเป็นเจ้าของได้อย่างสมบูรณ์ ไม่มีค่าธรรมเนียมต่อคำขอ ไม่มีข้อจำกัดจำนวนแถว และไม่มีราคาที่ไม่คาดคิดเมื่อโปรเจกต์ของคุณเติบโตจากต้นแบบสู่การใช้งานจริง
ฟีเจอร์หลักของ bknd
การสร้างแบบจำลองข้อมูลเชิงภาพ
กำหนดเอนทิตี ฟิลด์ และความสัมพันธ์ผ่าน UI ผู้ดูแลระบบ และรับ REST endpoints ได้ทันที พร้อมด้วย TypeScript SDK แบบมีประเภทสำหรับทุกคอลเลกชัน
การยืนยันตัวตนในตัว
การลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลและรหัสผ่าน โทเค็น JWT บทบาทและสิทธิ์ มาพร้อมใช้งานทันที แทนที่บริการระบุตัวตนของบุคคลที่สามสำหรับแอปส่วนใหญ่
การจัดการสื่อแบบบูรณาการ
อัปโหลด จัดเก็บ และให้บริการไฟล์ภายในเครื่อง หรือผ่านผู้ให้บริการที่เข้ากันได้กับ S3 เช่น R2, Tigris และ Minio โดยไม่ต้องติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลแยกต่างหาก
เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ
สร้างโฟลว์หลายขั้นตอนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงข้อมูล กำหนดเวลาการทำงาน และเรียกใช้ API ภายนอกได้โดยตรงจากแบ็กเอนด์เดียวกันที่ขับเคลื่อนแอปของคุณ
เฟรมเวิร์ก อะแดปเตอร์
อะแดปเตอร์สำหรับ Next.js React Router Astro Vite AWS Lambda และอื่นๆ ช่วยให้คุณสามารถฝังอินสแตนซ์ bknd เดียวกันภายในโปรเจกต์ส่วนหน้า (front-end) ที่มีอยู่แล้ว
ทำไมจึงเรียกใช้ bknd บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม