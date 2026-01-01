ติดตั้ง Dashy ในคลิกเดียว
แดชบอร์ดที่โฮสต์ตัวเองที่ปรับแต่งได้สูง สำหรับจัดระเบียบบริการทั้งหมดของคุณ บุ๊กมาร์ก และวิดเจ็ตในที่เดียว
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Dashy
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Dashy
Dashy เป็นแดชบอร์ดส่วนตัวที่โฮสต์เอง ที่มอบหน้าแรกที่สวยงามและปรับแต่งได้สำหรับบริการ แอปพลิเคชัน และบุ๊กมาร์กทั้งหมดของคุณ ด้วยไอคอนในตัวหลายร้อยรายการ ระบบนิเวศวิดเจ็ตที่ครอบคลุม และตัวแก้ไขการกำหนดค่าแบบภาพ คุณสามารถสร้างอินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งได้โดยไม่ต้องแก้ไขไฟล์ YAML การตรวจสอบสถานะแบบเรียลไทม์จะตรวจสอบบริการของคุณอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คุณทราบอยู่เสมอว่าอะไรกำลังทำงานอยู่
การโฮสต์ Dashy บน VPS ของคุณเองหมายความว่าแดชบอร์ดของคุณพร้อมใช้งานทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงจากอุปกรณ์ใดก็ได้ โดยมีข้อมูลการกำหนดค่าทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณ ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก ไม่มีข้อจำกัดการใช้งาน และไม่มีการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานของคุณโดยบุคคลที่สาม — เป็นเพียงจุดเข้าใช้งานที่รวดเร็วและเป็นส่วนตัวสำหรับทุกสิ่งที่คุณใช้งาน
ฟีเจอร์หลักของ Dashy
การติดตามสถานะบริการ
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องว่าบริการของคุณออนไลน์อยู่หรือไม่ และแสดงตัวบ่งชี้สถานะแบบเรียลไทม์ เพื่อให้คุณสามารถตรวจพบการหยุดทำงานได้อย่างรวดเร็ว
โปรแกรมแก้ไขการกำหนดค่าแบบภาพ
แก้ไขเค้าโครง ส่วน และรายการแดชบอร์ดของคุณผ่านอินเทอร์เฟซแบบชี้แล้วคลิก โดยไม่ต้องแก้ไขไฟล์การกำหนดค่า YAML
ระบบนิเวศวิดเจ็ตที่อุดมสมบูรณ์
เพิ่มพยากรณ์อากาศ ฟีด RSS สถิติระบบ นาฬิกา และวิดเจ็ตอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อเปลี่ยนแดชบอร์ดให้เป็นศูนย์กลางข้อมูล
คลังไอคอนที่ครอบคลุม
มีไอคอนบริการที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้ามากกว่า 400 รายการ และรองรับไอคอนที่กำหนดเอง ทำให้แดชบอร์ดของคุณดูสอดคล้องกันและใช้งานง่าย
การสนับสนุนหลายหน้า
จัดระเบียบบริการต่างๆ ในหลายหน้าและหลายส่วน ทำให้สามารถจัดการแอปพลิเคชันจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ยุ่งเหยิง
ทำไมจึงเรียกใช้ Dashy บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม