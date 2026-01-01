ติดตั้ง Dawarich ใน 1 คลิก
ทางเลือกที่โฮสต์เองสำหรับ Google Timeline เพื่อติดตามและแสดงภาพประวัติตำแหน่งทั้งหมดของคุณบนแผนที่แบบอินเทอร์แอกทีฟ
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Dawarich
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Dawarich
Dawarich เป็นทางเลือกที่โฮสต์ด้วยตนเองสำหรับ Google Timeline ที่ช่วยให้คุณควบคุมประวัติตำแหน่งของคุณเองได้ นำเข้าข้อมูลจากการส่งออก Google Maps Timeline, OwnTracks, Strava, Immich, ไฟล์ GPX และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เพื่อสร้างบันทึกที่สมบูรณ์และค้นหาได้ของทุกที่ที่คุณเคยไป
แพลตฟอร์มนี้แสดงภาพการเคลื่อนไหวของคุณในรูปแบบแผนที่แบบอินเทอร์แอคทีฟ พร้อมแผนที่ความหนาแน่น เส้นทาง และโอเวอร์เลย์หมอกแห่งสงคราม สถิติในตัวจะแสดงประเทศที่เยี่ยมชม เมืองที่สำรวจ และระยะทางรวมที่เดินทาง ในขณะที่เครื่องมือการเดินทางช่วยให้คุณเพิ่มรูปภาพและบันทึกย่อในการเดินทางได้ การแชร์ตำแหน่งครอบครัวพร้อมการควบคุมความเป็นส่วนตัวส่วนบุคคลทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในครัวเรือน การโฮสต์ด้วยตนเองช่วยให้ข้อมูลตำแหน่งที่ละเอียดอ่อนทั้งหมดอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานของคุณเอง ห่างไกลจาก Google และบุคคลที่สามอื่น ๆ
ฟีเจอร์หลักของ Dawarich
การนำเข้าหลายแหล่ง
นำเข้าข้อมูลตำแหน่งจาก Google Maps Timeline OwnTracks Strava Immich ไฟล์ GPX และอื่นๆ เพื่อสร้างบันทึกประวัติที่สมบูรณ์
มุมมองแผนที่เชิงโต้ตอบ
สำรวจประวัติของคุณในรูปแบบของฮีทแมป เส้นทาง และโอเวอร์เลย์หมอกแห่งสงครามบนแผนที่แบบอินเทอร์แอคทีฟเต็มรูปแบบพร้อมเลเยอร์ที่ปรับแต่งได้
สถิติการท่องเที่ยว
ดูว่าคุณได้ไปเยือนกี่ประเทศและเมือง เดินทางไปไกลแค่ไหน และติดตามจำนวนวันที่คุณใช้ในแต่ละประเทศ
การผสานรวมรูปภาพ
เชื่อมต่อ Immich หรือ Photoprism เพื่อซ้อนทับรูปภาพที่ติดแท็กตำแหน่งทางภูมิศาสตร์บนแผนที่ และเชื่อมโยงความทรงจำกับการเดินทางและสถานที่เฉพาะ
การแชร์ตำแหน่งครอบครัว
แชร์ตำแหน่งของคุณกับสมาชิกในครอบครัว โดยยังคงมีการควบคุมความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคล เพื่อให้แต่ละคนตัดสินใจได้ว่าจะเปิดเผยอะไรบ้าง
ทำไมจึงเรียกใช้ Dawarich บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
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