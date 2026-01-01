ติดตั้ง ByteChef ในคลิกเดียว
แพลตฟอร์มโอเพนซอร์สแบบ low-code สำหรับการผสานรวม API และการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ พร้อมตัวเชื่อมต่อในตัวกว่า 200 รายการ
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ ByteChef
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย ByteChef
ByteChef เป็นแพลตฟอร์มโอเพนซอร์สแบบ low-code ที่ช่วยให้ทีมสร้างการผสานรวม API และทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ในแอปพลิเคชัน SaaS API ภายใน และฐานข้อมูลผ่านตัวแก้ไขแบบภาพ ด้วยการรองรับส่วนประกอบมากกว่า 200 รายการและภาษาโปรแกรมหลายภาษา ทั้งผู้ใช้ด้านเทคนิคและผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคนิคสามารถสร้างระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อนได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดจำนวนมาก
การโฮสต์ ByteChef บน VPS ของคุณเองช่วยให้ตรรกะของเวิร์กโฟลว์ ข้อมูลประจำตัว และข้อมูลทางธุรกิจของคุณอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณอย่างสมบูรณ์ — ไม่มีการเข้าถึงจากผู้จำหน่าย ไม่มีราคาตามการใช้งาน และไม่ต้องพึ่งพาคลาวด์ระบบอัตโนมัติของบุคคลที่สาม
ฟีเจอร์หลักของ ByteChef
โปรแกรมแก้ไขเวิร์กโฟลว์แบบภาพ
ออกแบบเวิร์กโฟลว์ระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อนด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง ทำให้การผสานรวมเข้าถึงได้ง่ายโดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโค้ดเชิงลึก
200+ ตัวเชื่อมต่อพร้อมใช้งาน
เชื่อมต่อกับแอป SaaS ฐานข้อมูล และ API ยอดนิยมได้ทันที โดยไม่ต้องสร้างการเชื่อมต่อแบบกำหนดเองตั้งแต่เริ่มต้น
การสนับสนุนหลายภาษา
เขียนตรรกะที่กำหนดเองด้วย Java JavaScript Python หรือ Ruby เพื่อให้นักพัฒนาสามารถขยายเวิร์กโฟลว์ได้ด้วยภาษาที่พวกเขารู้อยู่แล้ว
สถาปัตยกรรมพร้อมสำหรับ AI
ส่วนประกอบ AI ในตัวช่วยให้ทีมสามารถผนวกการตัดสินใจอัจฉริยะเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีโครงสร้างพื้นฐาน AI แยกต่างหาก
การควบคุมการไหลขั้นสูง
เงื่อนไข สวิตช์ ลูป และการประมวลผลแบบขนาน ช่วยให้ควบคุมได้อย่างแม่นยำว่าตรรกะทางธุรกิจที่ซับซ้อนทำงานอย่างไร
ทำไมจึงเรียกใช้ ByteChef บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม