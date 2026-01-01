ติดตั้ง CoreControl ใน 1 คลิก
แดชบอร์ดโครงสร้างพื้นฐานแบบโฮสต์เอง สำหรับจัดการเซิร์ฟเวอร์ ตรวจสอบ Uptime ของแอปพลิเคชัน และแสดงภาพโทโพโลยีเครือข่ายของคุณ
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ CoreControl
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย CoreControl
CoreControl เป็นแดชบอร์ดโครงสร้างพื้นฐานที่โฮสต์เอง ซึ่งช่วยให้ทีมและบุคคลทั่วไปสามารถดูภาพรวมของเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดได้ โดยจะติดตามรายละเอียดฮาร์ดแวร์ของเซิร์ฟเวอร์ ตรวจสอบ Uptime ของแอปพลิเคชันพร้อมบันทึกความพร้อมใช้งานย้อนหลัง สร้างผังงานเครือข่าย และแสดงเมตริก CPU, RAM และดิสก์แบบเรียลไทม์ที่รวบรวมโดยเอเจนต์ขนาดเล็ก
แตกต่างจากบริการตรวจสอบที่โฮสต์ภายนอก CoreControl ทำงานทั้งหมดบน VPS ของคุณเอง และจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูล PostgreSQL ภายในเครื่อง ทีมสามารถจัดระเบียบเซิร์ฟเวอร์และแอปพลิเคชันเป็นกลุ่มได้ กำหนดบทบาท Owner, Admin หรือ User และติดตามสถานะโครงสร้างพื้นฐานโดยไม่ต้องส่งข้อมูลไปยังบริการของบุคคลที่สาม
ฟีเจอร์หลักของ CoreControl
บัญชีรายการฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์
เพิ่มและจัดระเบียบเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดของคุณ พร้อมข้อมูลจำเพาะฮาร์ดแวร์ ตัวบ่งชี้สถานะ และลิงก์ด่วนไปยังแผงควบคุม จากแดชบอร์ดเดียว
การตรวจสอบ Uptime แอปพลิเคชัน
ติดตามว่าบริการที่โฮสต์ด้วยตนเองทำงานอยู่หรือไม่แบบเรียลไทม์ พร้อมบันทึกความพร้อมใช้งานย้อนหลังและการแจ้งเตือน
เอเจนต์เมตริกน้ำหนักเบา
เอเจนต์คู่หูที่ใช้ Go จะรวบรวมการใช้งาน CPU, RAM และดิสก์จากเซิร์ฟเวอร์แต่ละเครื่อง และส่งเมตริกไปยังแดชบอร์ดส่วนกลางโดยไม่มีการพึ่งพาที่ซับซ้อน
การแสดงภาพเครือข่าย
สร้างผังงานเครือข่ายแบบภาพเพื่อจัดทำเอกสารและทำความเข้าใจว่าเซิร์ฟเวอร์และบริการของคุณเชื่อมต่อกันอย่างไรทั่วทั้งโครงสร้างพื้นฐานของคุณ
บทบาทของทีมและสิทธิ์การเข้าถึง
เชิญสมาชิกในทีมและกำหนดบทบาทเจ้าของ ผู้ดูแลระบบ หรือผู้ใช้ เพื่อควบคุมว่าใครสามารถจัดการโครงสร้างพื้นฐานและดูรายงานการตรวจสอบได้
ทำไมจึงเรียกใช้ CoreControl บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม