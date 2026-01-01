ส่วนลดสูงสุดถึง 68% สำหรับ Ant Media Server CE

ติดตั้ง Ant Media Server CE ด้วยการติดตั้งเพียงคลิกเดียว

เซิร์ฟเวอร์มีเดียโอเพนซอร์สที่ให้บริการสตรีมมิ่ง WebRTC, RTMP, SRT และ HLS ด้วยความหน่วงต่ำกว่าหนึ่งวินาที พร้อมแดชบอร์ดผู้ดูแลระบบแบบรวม

เปิดใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันที
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VPS ที่มีการจัดการโดย AI
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
30 วัน ไม่พึงพอใจ ยินดีคืนเงิน
ติดตั้ง Ant Media Server CE ด้วยการติดตั้งเพียงคลิกเดียว

เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Ant Media Server CE

ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿349/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿419/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿839/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿1,529/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB
ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿349/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿419/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿839/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿1,529/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB

ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น

ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี
ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี

ทุกแพ็กเกจชำระเงินล่วงหน้า อัตราค่าบริการรายเดือนจะแสดงราคาแพ็กเกจทั้งหมดหารด้วยจำนวนเดือนในแพ็กเกจของคุณ

สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Ant Media Server CE

Ant Media Server Community Edition เป็นเอนจิ้นสตรีมมิ่งโอเพนซอร์สที่สร้างขึ้นสำหรับวิดีโอสดที่มีความหน่วงต่ำมาก รองรับการนำเข้าสตรีมผ่าน RTMP, SRT และ WebRTC และส่งสตรีมไปยังผู้ชมผ่าน WebRTC (ความหน่วงประมาณ 0.5 วินาที), HLS, CMAF LL-HLS, DASH และ RTSP — ทั้งหมดนี้จากเซิร์ฟเวอร์เดียว แดชบอร์ดผู้ดูแลระบบในตัวช่วยให้คุณจัดการสตรีม กำหนดค่าแอปพลิเคชัน และตรวจสอบการเชื่อมต่อได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือภายนอก

การโฮสต์ด้วยตนเองบน VPS ของคุณเองหมายถึงไม่มีค่าธรรมเนียมต่อสตรีม ไม่มีข้อจำกัดจากแพลตฟอร์มภายนอก และความเป็นเจ้าของข้อมูลผู้ชมของคุณอย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างแพลตฟอร์ม Telehealth, ห้องเรียน E-learning, การประมูลสด หรือการถ่ายทอดสดกีฬา Ant Media Server มอบรากฐานที่พร้อมใช้งานจริงซึ่งคุณสามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์

เริ่มเลย
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย {name}

ฟีเจอร์หลักของ Ant Media Server CE

WebRTC ความหน่วงต่ำมาก

รับและเล่นสตรีมด้วยความหน่วงเวลาแบบ end-to-end น้อยกว่า 0.5 วินาทีผ่าน WebRTC ซึ่งช่วยให้สามารถสร้างประสบการณ์วิดีโอแบบโต้ตอบได้แบบเรียลไทม์

การรับเข้าหลายโปรโตคอล

รับสตรีมสดจาก OBS, FFmpeg, กล้อง IP และแหล่งที่มาที่เข้ากันได้กับ RTMP, SRT หรือ WebRTC ใดๆ โดยไม่ต้องกำหนดค่าเพิ่มเติม

การส่งมอบ HLS และ CMAF

ให้บริการสตรีมผ่าน HLS และ CMAF LL-HLS มาตรฐาน เพื่อให้ผู้ชมบนอุปกรณ์ใดก็ได้หรือ CDN สามารถรับชมได้โดยไม่ต้องใช้ปลั๊กอิน

แดชบอร์ดผู้ดูแลระบบในตัว

จัดการแอปพลิเคชันสตรีม ตรวจสอบเซสชันสด และกำหนดค่าการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ผ่านเว็บคอนโซลแบบรวมที่พอร์ต 5080

การบันทึกและ VOD

บันทึกสตรีมสดเป็น MP4 หรือ HLS โดยอัตโนมัติ และนำเสนอเป็นเนื้อหาตามความต้องการจากเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน

ทำไมจึงเรียกใช้ Ant Media Server CE บน Hostinger

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

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เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

เลือกที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใกล้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อเพิ่มความเร็วในการโหลด เรามีศูนย์ข้อมูลกระจายอยู่ทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และอเมริกาใต้
เริ่มกันเลย
เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ

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