ติดตั้ง Ant Media Server CE ด้วยการติดตั้งเพียงคลิกเดียว
เซิร์ฟเวอร์มีเดียโอเพนซอร์สที่ให้บริการสตรีมมิ่ง WebRTC, RTMP, SRT และ HLS ด้วยความหน่วงต่ำกว่าหนึ่งวินาที พร้อมแดชบอร์ดผู้ดูแลระบบแบบรวม
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Ant Media Server CE
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Ant Media Server CE
Ant Media Server Community Edition เป็นเอนจิ้นสตรีมมิ่งโอเพนซอร์สที่สร้างขึ้นสำหรับวิดีโอสดที่มีความหน่วงต่ำมาก รองรับการนำเข้าสตรีมผ่าน RTMP, SRT และ WebRTC และส่งสตรีมไปยังผู้ชมผ่าน WebRTC (ความหน่วงประมาณ 0.5 วินาที), HLS, CMAF LL-HLS, DASH และ RTSP — ทั้งหมดนี้จากเซิร์ฟเวอร์เดียว แดชบอร์ดผู้ดูแลระบบในตัวช่วยให้คุณจัดการสตรีม กำหนดค่าแอปพลิเคชัน และตรวจสอบการเชื่อมต่อได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือภายนอก
การโฮสต์ด้วยตนเองบน VPS ของคุณเองหมายถึงไม่มีค่าธรรมเนียมต่อสตรีม ไม่มีข้อจำกัดจากแพลตฟอร์มภายนอก และความเป็นเจ้าของข้อมูลผู้ชมของคุณอย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างแพลตฟอร์ม Telehealth, ห้องเรียน E-learning, การประมูลสด หรือการถ่ายทอดสดกีฬา Ant Media Server มอบรากฐานที่พร้อมใช้งานจริงซึ่งคุณสามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์
ฟีเจอร์หลักของ Ant Media Server CE
WebRTC ความหน่วงต่ำมาก
รับและเล่นสตรีมด้วยความหน่วงเวลาแบบ end-to-end น้อยกว่า 0.5 วินาทีผ่าน WebRTC ซึ่งช่วยให้สามารถสร้างประสบการณ์วิดีโอแบบโต้ตอบได้แบบเรียลไทม์
การรับเข้าหลายโปรโตคอล
รับสตรีมสดจาก OBS, FFmpeg, กล้อง IP และแหล่งที่มาที่เข้ากันได้กับ RTMP, SRT หรือ WebRTC ใดๆ โดยไม่ต้องกำหนดค่าเพิ่มเติม
การส่งมอบ HLS และ CMAF
ให้บริการสตรีมผ่าน HLS และ CMAF LL-HLS มาตรฐาน เพื่อให้ผู้ชมบนอุปกรณ์ใดก็ได้หรือ CDN สามารถรับชมได้โดยไม่ต้องใช้ปลั๊กอิน
แดชบอร์ดผู้ดูแลระบบในตัว
จัดการแอปพลิเคชันสตรีม ตรวจสอบเซสชันสด และกำหนดค่าการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ผ่านเว็บคอนโซลแบบรวมที่พอร์ต 5080
การบันทึกและ VOD
บันทึกสตรีมสดเป็น MP4 หรือ HLS โดยอัตโนมัติ และนำเสนอเป็นเนื้อหาตามความต้องการจากเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน
ทำไมจึงเรียกใช้ Ant Media Server CE บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
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