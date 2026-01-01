ส่วนลดสูงสุดถึง 68% สำหรับ Apprise API

ติดตั้ง Apprise API ใน 1 คลิก

เกตเวย์การแจ้งเตือน REST แบบรวมศูนย์ที่ส่งการแจ้งเตือนไปยังบริการต่างๆ กว่า 120 รายการ รวมถึง Slack, Discord, อีเมล และการแจ้งเตือนแบบพุชบนมือถือ

เปิดใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันที
สำรองข้อมูลอัตโนมัติรายสัปดาห์ฟรี
VPS ที่มีการจัดการโดย AI
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
30 วัน ไม่พึงพอใจ ยินดีคืนเงิน
ติดตั้ง Apprise API ใน 1 คลิก

เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Apprise API

ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿5,016 (ราคาปกติ ฿13,896) ต่ออายุในราคา ฿349/เดือน
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿6,696 (ราคาปกติ ฿17,496) ต่ออายุในราคา ฿419/เดือน
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿9,336 (ราคาปกติ ฿29,256) ต่ออายุในราคา ฿839/เดือน
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿18,456 (ราคาปกติ ฿51,576) ต่ออายุในราคา ฿1,529/เดือน
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB
ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿5,016 (ราคาปกติ ฿13,896) ต่ออายุในราคา ฿349/เดือน
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿6,696 (ราคาปกติ ฿17,496) ต่ออายุในราคา ฿419/เดือน
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿9,336 (ราคาปกติ ฿29,256) ต่ออายุในราคา ฿839/เดือน
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿18,456 (ราคาปกติ ฿51,576) ต่ออายุในราคา ฿1,529/เดือน
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB

ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น

ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี
ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี

ทุกแพ็กเกจชำระเงินล่วงหน้า อัตราค่าบริการรายเดือนจะแสดงราคาแพ็กเกจทั้งหมดหารด้วยจำนวนเดือนในแพ็กเกจของคุณ

สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Apprise API

Apprise API เป็นไมโครเซอร์วิส REST ที่มีน้ำหนักเบาซึ่งครอบคลุม Apprise Notification Library ทำให้แอปพลิเคชันใดๆ มีปลายทางเดียวเพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มการแจ้งเตือนกว่า 120 แห่งพร้อมกัน แทนที่จะต้องดูแลการผสานรวมแยกต่างหากสำหรับ Slack Discord PagerDuty อีเมล และการแจ้งเตือนแบบพุชบนมือถือในทุกบริการที่คุณดำเนินการ คุณสามารถกำหนดค่าปลายทางเพียงครั้งเดียวใน Apprise API และส่งการแจ้งเตือนทั้งหมดไปยังปลายทางเหล่านั้นผ่านการเรียกใช้ HTTP เพียงครั้งเดียว

การโฮสต์ Apprise API ด้วยตนเองช่วยให้ตรรกะการกำหนดเส้นทางการแจ้งเตือนและโทเค็น webhook ที่ละเอียดอ่อนทั้งหมดอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานของคุณเอง แทนที่จะส่งผ่านตัวรวบรวมของบุคคลที่สาม โหมดการกำหนดค่าแบบ stateful จะคงปลายทางการแจ้งเตือนและเทมเพลตของคุณไว้แม้จะมีการรีสตาร์ท ในขณะที่อินเทอร์เฟซเว็บในตัวช่วยให้คุณสามารถทดสอบและจัดการปลายทางได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด

เริ่มเลย
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย {name}

ฟีเจอร์หลักของ Apprise API

120+ บริการแจ้งเตือน

เข้าถึง Slack Discord Microsoft Teams PagerDuty Pushover อีเมล และบริการอื่นๆ อีกมากมายผ่าน API แบบรวมศูนย์เพียงหนึ่งเดียว โดยไม่จำเป็นต้องดูแลการผสานรวมแยกกันสำหรับแต่ละบริการ

การกำหนดค่าแบบมีสถานะ

จัดเก็บปลายทางและเทมเพลตการแจ้งเตือนอย่างถาวร เพื่อให้คุณสามารถอ้างอิงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยแท็กในแอปพลิเคชันหลายรายการ โดยไม่ต้องทำซ้ำรายละเอียดการเชื่อมต่อในทุกคำขอ

การติดแท็กและการกำหนดเส้นทาง

จัดระเบียบปลายทางการแจ้งเตือนเป็นกลุ่มที่กำหนดชื่อ และส่งการแจ้งเตือนที่ตรงเป้าหมายไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม — วิศวกรที่พร้อมปฏิบัติงาน ช่องทางทีมที่เฉพาะเจาะจง หรือทุกช่องทางพร้อมกัน — ด้วยพารามิเตอร์แท็กเพียงตัวเดียว

เว็บอินเทอร์เฟซในตัว

ตั้งค่า ทดสอบ และจัดการปลายทางของการแจ้งเตือนผ่าน UI ที่ทำงานบนเบราว์เซอร์ เพื่อให้ผู้ที่ไม่ใช่ผู้พัฒนาสามารถตั้งค่าปลายทางใหม่ได้โดยไม่ต้องแตะ REST API โดยตรง

รองรับไฟล์แนบ

ส่งไฟล์ รูปภาพ และข้อมูลบันทึก พร้อมกับข้อความแจ้งเตือน ทำให้การแจ้งเตือนดำเนินการได้มากขึ้น โดยการรวมหลักฐานที่จำเป็น เพื่อวินิจฉัยและตอบสนองได้ทันที

ทำไมจึงเรียกใช้ Apprise API บน Hostinger

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ที่แนะนำ:

กำลังตรวจสอบ...

เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

เลือกที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใกล้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อเพิ่มความเร็วในการโหลด เรามีศูนย์ข้อมูลกระจายอยู่ทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และอเมริกาใต้
เริ่มกันเลย
เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀

Noel
Noel

ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง

Omkar
Omkar

ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน

Sylvain
Sylvain

ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา

Martin K
Martin K

บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม

รับประกันคืนเงินภายใน 30 วัน

ลองใช้ได้โดยไม่มีความเสี่ยง ด้วยการรับประกันคืนเงินภายใน 30 วัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคืนเงิน ของเรา

เริ่มเลย

สำรวจแอปพลิเคชันเพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้งานได้

n8n

n8n

แพลตฟอร์มการทำงานอัตโนมัติด้วยอินเทอร์เฟซแบบโหนดเชิงภาพ

ปรับใช้
Postiz

Postiz

แพลตฟอร์มกำหนดเวลาโพสต์โซเชียลมีเดียแบบโอเพนซอร์ส พร้อมการสร้างเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ปรับใช้
Activepieces

Activepieces

ระบบอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์แบบโอเพนซอร์สที่ไม่ต้องเขียนโค้ด พร้อมการผสานรวมแอปพลิเคชั่นมากกว่า 200 รายการ

ปรับใช้
ดูใบสมัครทั้งหมด

เราใส่ใจเรื่องความเป็นส่วนตัวของคุณ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ที่จำเป็นเพื่อให้ไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้องและเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณโต้ตอบกับไซต์ รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เมื่อยอมรับ คุณตกลงที่จะจัดเก็บคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณสำหรับการกำหนดเป้าหมายโฆษณา การปรับแต่ง และการวิเคราะห์ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายคุกกี้ ของเรา