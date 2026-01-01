ติดตั้ง Apprise API ใน 1 คลิก
เกตเวย์การแจ้งเตือน REST แบบรวมศูนย์ที่ส่งการแจ้งเตือนไปยังบริการต่างๆ กว่า 120 รายการ รวมถึง Slack, Discord, อีเมล และการแจ้งเตือนแบบพุชบนมือถือ
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Apprise API
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Apprise API
Apprise API เป็นไมโครเซอร์วิส REST ที่มีน้ำหนักเบาซึ่งครอบคลุม Apprise Notification Library ทำให้แอปพลิเคชันใดๆ มีปลายทางเดียวเพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มการแจ้งเตือนกว่า 120 แห่งพร้อมกัน แทนที่จะต้องดูแลการผสานรวมแยกต่างหากสำหรับ Slack Discord PagerDuty อีเมล และการแจ้งเตือนแบบพุชบนมือถือในทุกบริการที่คุณดำเนินการ คุณสามารถกำหนดค่าปลายทางเพียงครั้งเดียวใน Apprise API และส่งการแจ้งเตือนทั้งหมดไปยังปลายทางเหล่านั้นผ่านการเรียกใช้ HTTP เพียงครั้งเดียว
การโฮสต์ Apprise API ด้วยตนเองช่วยให้ตรรกะการกำหนดเส้นทางการแจ้งเตือนและโทเค็น webhook ที่ละเอียดอ่อนทั้งหมดอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานของคุณเอง แทนที่จะส่งผ่านตัวรวบรวมของบุคคลที่สาม โหมดการกำหนดค่าแบบ stateful จะคงปลายทางการแจ้งเตือนและเทมเพลตของคุณไว้แม้จะมีการรีสตาร์ท ในขณะที่อินเทอร์เฟซเว็บในตัวช่วยให้คุณสามารถทดสอบและจัดการปลายทางได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
ฟีเจอร์หลักของ Apprise API
120+ บริการแจ้งเตือน
เข้าถึง Slack Discord Microsoft Teams PagerDuty Pushover อีเมล และบริการอื่นๆ อีกมากมายผ่าน API แบบรวมศูนย์เพียงหนึ่งเดียว โดยไม่จำเป็นต้องดูแลการผสานรวมแยกกันสำหรับแต่ละบริการ
การกำหนดค่าแบบมีสถานะ
จัดเก็บปลายทางและเทมเพลตการแจ้งเตือนอย่างถาวร เพื่อให้คุณสามารถอ้างอิงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยแท็กในแอปพลิเคชันหลายรายการ โดยไม่ต้องทำซ้ำรายละเอียดการเชื่อมต่อในทุกคำขอ
การติดแท็กและการกำหนดเส้นทาง
จัดระเบียบปลายทางการแจ้งเตือนเป็นกลุ่มที่กำหนดชื่อ และส่งการแจ้งเตือนที่ตรงเป้าหมายไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม — วิศวกรที่พร้อมปฏิบัติงาน ช่องทางทีมที่เฉพาะเจาะจง หรือทุกช่องทางพร้อมกัน — ด้วยพารามิเตอร์แท็กเพียงตัวเดียว
เว็บอินเทอร์เฟซในตัว
ตั้งค่า ทดสอบ และจัดการปลายทางของการแจ้งเตือนผ่าน UI ที่ทำงานบนเบราว์เซอร์ เพื่อให้ผู้ที่ไม่ใช่ผู้พัฒนาสามารถตั้งค่าปลายทางใหม่ได้โดยไม่ต้องแตะ REST API โดยตรง
รองรับไฟล์แนบ
ส่งไฟล์ รูปภาพ และข้อมูลบันทึก พร้อมกับข้อความแจ้งเตือน ทำให้การแจ้งเตือนดำเนินการได้มากขึ้น โดยการรวมหลักฐานที่จำเป็น เพื่อวินิจฉัยและตอบสนองได้ทันที
ทำไมจึงเรียกใช้ Apprise API บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
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