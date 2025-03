TLD ที่คุณใช้ควรขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ

ตัวอย่างเช่น .xyz URL ไม่มีประเทศหรืออุตสาหกรรมที่กำหนด ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่มีหลายวัตถุประสงค์ หรือเมื่อคุณต้องการใช้ชื่อเว็บไซต์ที่ไม่ซ้ำใครสำหรับการใช้งานส่วนตัว นอกจากนี้ เรายังแนะนำ .xyz ให้เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่มีงบประมาณจำกัด

ในทางกลับกัน .com มีไว้สำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ เช่น เว็บไซต์สำหรับธุรกิจ ความนิยมของ .com ทำให้ง่ายต่อการสร้างชื่อและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า อย่างไรก็ตาม โดเมน .com มักจะมีราคาแพงกว่ามากและมาพร้อมกับการใช้งานที่จำกัด