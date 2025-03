ไม่มี TLD ใดที่ช่วยส่งเสริม SEO ไปมากกว่ากัน คุณสามารถสร้างเว็บไซต์ใหม่และทำให้อันดับเว็บไซต์สูงขึ้นได้โดยใช้โดเมนอื่นแทนโดเมน .com เช่น โดเมน .net หรือโดเมน .xyz

หลายคนคิดว่าการใช้โดเมน .com ดีกว่าสำหรับเครื่องมือค้นหาเพราะ เว็บไซต์ .com มักจะครองพื้นที่ในหน้าผลการค้นหา แต่ในความเป็นจริง สิ่งที่ Google ให้ความสำคัญคือแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในธุรกิจประเภทนั้น ๆ และองค์กรเหล่านี้จะใช้โดเมน .com โดยมาก