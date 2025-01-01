Strona do druku na żądanie

Utwórz sklep i zacznij sprzedawać produkty niestandardowe

Pomiń kwestię zapasów i logistyki wysyłkowej. Projektuj, sprzedawaj i zarządzaj swoim biznesem z poziomu jednego pulpitu.

Strona do druku na żądanie

Dlaczego warto uruchomić własny sklep z produktami za pośrednictwem Hostinger

Uruchom w kilka minut

Utwórz w pełni markowy sklep z gadżetami w kilka minut dzięki Kreatorowi stron Hostinger AI i integracji z Printful.

Zerowe koszty początkowe

Płać tylko za sprzedaż i zatrzymuj 100% zysków. Nie pobieramy opłat transakcyjnych.

Sprzedawaj wszystko, od koszulek po plakaty

Wybierz spośród setek produktów premium, każdy z wbudowaną kontrolą jakości, której możesz zaufać.

Realizacja zamówień bez użycia rąk

Printful drukuje, pakuje i wysyła każde zamówienie na całym świecie. Nie musisz dotykać pudełka ani przechowywać kosztownego towaru.

Utwórz swój sklep z usługami druku na żądanie w 3 prostych krokach

1. Zbuduj swoją stronę i połącz się z Printful

Zbuduj swoją stronę internetową za pomocą Kreatora stron AI lub wybierz szablon e-commerce stworzony przez projektanta – bez konieczności kodowania.
2. Stwórz swoje produkty

Prześlij swoją grafikę i wybierz spośród ponad 400 produktów premium, w tym koszulek, kubków i etui na telefon. Dostosuj szczegóły, ustal cenę i zacznij sprzedawać. Chcesz najpierw przetestować? Zamów próbkę.
3. Zacznij sprzedawać

Printful zajmuje się drukowaniem i wysyłką za każdym razem, gdy dokonasz sprzedaży, a wszystko to w imieniu Twojego sklepu. Bez zapasów, kłopotów z wysyłką i dodatkowych opłat.
Wybierz najlepszy plan dla siebie

Wypróbuj bez ryzyka dzięki 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy.
Ecommerce
Sprzedawaj do 1000 produktów
Planuj i sprzedawaj usługi
Ponad 100 metod płatności
0% opłat transakcyjnych
Druk na żądanie
Zarządzanie magazynem
Recenzje produktów
Ustawienia zasad wysyłki
Proponowane produkty
Szablony do linków w bio
Kreator stron Business
59,99  złRABAT 73%
15,99  zł /mies.
Na okres 48 mies.

+ miesiące ZA DARMO

Warunki płatności

Pełny pakiet bez dodatkowych opłat.

Darmowa domena (wartość 42,99 zł)
Obsługa klienta 24/7
Bezpłatna usługa poczty e-mail (do 50 adresów e-mail)
30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

Twój sukces online zaczyna się tutaj

Uruchom swój sklep online w kilka chwil z AI

Buduj swoją markę w kilka minut dzięki narzędziom AI, które wykonują ciężką pracę za Ciebie. Natychmiast stwórz sklep online o wysokiej konwersji, zoptymalizuj go dzięki inteligentnym sugestiom SEO i stwórz unikalne logo odzwierciedlające Twój biznes – wszystko bez wysiłku.
Twórz za pomocą AI
Wyróżnij się dzięki wbudowanemu marketingowi i SEO

Zadbaj o to, aby Twój sklep docierał do właściwych klientów dzięki integracjom marketingowym, takim jak Google Ads i Meta Pixel. Nasze wbudowane narzędzia SEO pomogą Ci dotrzeć tam, gdzie to istotne.
Wyróżnij się dzięki wbudowanemu marketingowi i SEO

Twórz kampanie e-mailowe bez wysiłku

Dzięki Hostinger Reach możesz tworzyć kompleksowe kampanie e-mailowe, dzięki którym Twoi subskrybenci będą na bieżąco informowani o tym, co dzieje się w Twoim sklepie.

Twórz kampanie e-mailowe bez wysiłku

Zacznij teraz

Zacznij budować, zacznij sprzedawać

Często zadawane pytania dotyczące druku na żądanie

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące druku na żądanie.

Czym jest druk na żądanie?

Co jest lepsze: dropshipping czy druk na żądanie?

Czy druk na żądanie jest nadal opłacalny?

Która strona internetowa oferująca wydruki na żądanie jest najlepsza?

Jak rozpocząć działalność w zakresie druku na żądanie?

Czy potrzebuję licencji na druk na żądanie?

Czy potrzebuję zapasów do druku na żądanie?

Czy muszę wysyłać produkty POD?