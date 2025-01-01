Strona do druku na żądanie
Utwórz sklep i zacznij sprzedawać produkty niestandardowe
Pomiń kwestię zapasów i logistyki wysyłkowej. Projektuj, sprzedawaj i zarządzaj swoim biznesem z poziomu jednego pulpitu.
30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Dlaczego warto uruchomić własny sklep z produktami za pośrednictwem Hostinger
Uruchom w kilka minut
Utwórz w pełni markowy sklep z gadżetami w kilka minut dzięki Kreatorowi stron Hostinger AI i integracji z Printful.
Zerowe koszty początkowe
Płać tylko za sprzedaż i zatrzymuj 100% zysków. Nie pobieramy opłat transakcyjnych.
Sprzedawaj wszystko, od koszulek po plakaty
Wybierz spośród setek produktów premium, każdy z wbudowaną kontrolą jakości, której możesz zaufać.
Realizacja zamówień bez użycia rąk
Printful drukuje, pakuje i wysyła każde zamówienie na całym świecie. Nie musisz dotykać pudełka ani przechowywać kosztownego towaru.
Utwórz swój sklep z usługami druku na żądanie w 3 prostych krokach
1. Zbuduj swoją stronę i połącz się z Printful
Zbuduj swoją stronę internetową za pomocą Kreatora stron AI lub wybierz szablon e-commerce stworzony przez projektanta – bez konieczności kodowania.
2. Stwórz swoje produkty
Prześlij swoją grafikę i wybierz spośród ponad 400 produktów premium, w tym koszulek, kubków i etui na telefon. Dostosuj szczegóły, ustal cenę i zacznij sprzedawać. Chcesz najpierw przetestować? Zamów próbkę.
3. Zacznij sprzedawać
Printful zajmuje się drukowaniem i wysyłką za każdym razem, gdy dokonasz sprzedaży, a wszystko to w imieniu Twojego sklepu. Bez zapasów, kłopotów z wysyłką i dodatkowych opłat.
Wybierz najlepszy plan dla siebie
Wypróbuj bez ryzyka dzięki 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy.
Ecommerce
Sprzedawaj do 1000 produktów
Planuj i sprzedawaj usługi
Ponad 100 metod płatności
0% opłat transakcyjnych
Druk na żądanie
Zarządzanie magazynem
Recenzje produktów
Ustawienia zasad wysyłki
Proponowane produkty
Szablony do linków w bio
Kreator stron Business
59,99 złRABAT 73%
15,99 zł /mies.
Na okres 48 mies.
+ miesiące ZA DARMO
Warunki płatności
Pełny pakiet bez dodatkowych opłat.
Darmowa domena (wartość 42,99 zł)
Obsługa klienta 24/7
Bezpłatna usługa poczty e-mail (do 50 adresów e-mail)
30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy
Twój sukces online zaczyna się tutaj
Uruchom swój sklep online w kilka chwil z AI
Buduj swoją markę w kilka minut dzięki narzędziom AI, które wykonują ciężką pracę za Ciebie. Natychmiast stwórz sklep online o wysokiej konwersji, zoptymalizuj go dzięki inteligentnym sugestiom SEO i stwórz unikalne logo odzwierciedlające Twój biznes – wszystko bez wysiłku.
Wyróżnij się dzięki wbudowanemu marketingowi i SEO
Zadbaj o to, aby Twój sklep docierał do właściwych klientów dzięki integracjom marketingowym, takim jak Google Ads i Meta Pixel. Nasze wbudowane narzędzia SEO pomogą Ci dotrzeć tam, gdzie to istotne.
Często zadawane pytania dotyczące druku na żądanie
Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące druku na żądanie.