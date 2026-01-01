Hosting OpenClaw na serwerze VPS jest idealny dla zaawansowanych użytkowników, deweloperów i małych zespołów, które potrzebują stałego agenta AI, który może faktycznie wykonywać zadania, a nie tylko czatować. To idealne rozwiązanie dla osób automatyzujących przepływy pracy w różnych narzędziach (np. GitHub, przeglądarki, poczta e-mail, bazy danych), uruchamiających asystentów wielokanałowych dla swojego zespołu lub społeczności, a także eksperymentujących z niestandardowymi umiejętnościami i wtyczkami. Jest również odpowiedni dla użytkowników dbających o prywatność, którzy wolą przechowywać dane i dane uwierzytelniające pod własną kontrolą serwera, a nie w w pełni zarządzanym środowisku SaaS.