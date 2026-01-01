OpenClaw es una plataforma de asistente de IA autoalojada, diseñada para ejecutar cargas de trabajo de tipo agente real, como la automatización de tareas del navegador, la ejecución de comandos de shell, la gestión de archivos y la integración con aplicaciones de chat como WhatsApp, Telegram, Discord, Slack y más. Al instalarse en un VPS, puede actuar como un centro de automatización 24/7 para tareas como investigación, informes, productividad personal, asistentes de atención al cliente y herramientas internas personalizadas que funcionan mediante instrucciones en lenguaje natural.

Ejecutar OpenClaw en un VPS mantiene a su agente de IA siempre en línea sin depender de que su equipo esté encendido o conectado. Un VPS también aísla al agente de su entorno de escritorio personal, lo cual es importante porque OpenClaw puede acceder a archivos, redes y herramientas. Al ubicarlo en un servidor dedicado, reduce el riesgo y le proporciona la potencia y la conectividad que necesita. Además, un VPS le ofrece recursos predecibles y una conexión de red estable, lo que mejora la fiabilidad de las automatizaciones de larga duración y la mensajería multicanal.

En un VPS, normalmente obtienes acceso root completo, lo que te permite configurar OpenClaw exactamente como quieras: ajustar los límites del sistema, instalar herramientas o CLI adicionales, y administrar variables de entorno y secretos. Puedes elegir qué canales de chat habilitar, a qué proveedores de LLM conectarte (p. ej., Claude, GPT, Gemini, modelos locales) y cuánto acceso al sistema de archivos o al shell permitir. También puedes administrar habilidades y complementos tú mismo, revisar su código y configurar tus propias reglas de seguridad, como firewalls, listas de permitidos o sandboxing, según corresponda.

¿Cómo afecta un VPS al rendimiento, la escalabilidad y la confiabilidad de OpenClaw?