Sur un VPS, vous disposez généralement d'un accès root complet, ce qui vous permet de configurer OpenClaw comme bon vous semble : ajuster les limites système, installer des outils ou des CLI supplémentaires, et gérer les variables d'environnement ainsi que les secrets. Vous choisissez librement les canaux de messagerie à activer, les fournisseurs de LLM à connecter (Claude, GPT, Gemini, modèles locaux, etc.), ainsi que le niveau d'accès au système de fichiers ou au shell. Vous gardez aussi la main sur les compétences et les extensions : vous pouvez en examiner le code et définir vos propres règles de sécurité, comme des pare-feu, des listes d'accès ou des environnements isolés de type bac à sable si nécessaire.