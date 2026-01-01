Un serveur de jeu est un serveur spécialisé configuré pour jouer à des jeux. Essentiellement, il existe deux types de serveurs de jeu en fonction de leur propriétaire :

Serveur public – généralement détenu par un développeur de jeux ou un tiers, ce serveur est généralement accessible à tous ceux qui ont acheté le jeu. Les utilisateurs peuvent participer à des jeux multijoueurs ; cependant, il n'y a pas beaucoup d'options de personnalisation.

– généralement détenu par un développeur de jeux ou un tiers, ce serveur est généralement accessible à tous ceux qui ont acheté le jeu. Les utilisateurs peuvent participer à des jeux multijoueurs ; cependant, il n'y a pas beaucoup d'options de personnalisation. Votre propre serveur – avec un serveur dédié, vous pouvez installer le jeu, le personnaliser à votre guise et inviter vos amis à jouer. Grâce à un contrôle total sur votre serveur, vous pouvez choisir qui peut y jouer et définir des règles pour le gameplay.

Pour illustrer, vous pouvez installer différents mods sur votre propre serveur de jeu Minecraft et créer des Pals plus puissants sur votre serveur dédié Palworld.

Avec nos plans Game Panel, vous n'avez pas à vous engager sur un seul jeu - hébergez plusieurs jeux et passez de l'un à l'autre à tout moment.