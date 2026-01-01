L'hébergement 7 Days to Die correspond à la location d'un serveur pour héberger votre jeu. Cela vous permet d'améliorer votre partie comme vous le souhaitez. Vous pourrez installer des mods, créer de nouvelles armes et définir leurs dégâts, leur portée ou leur durabilité, créer un nouveau monde, et bien plus encore. Vous pourrez même jouer exclusivement avec vos amis.

Veuillez noter que nos services d'hébergement Game Panel prennent en charge plus de 100 jeux. Vous pouvez ainsi facilement passer à ARK: Survival Evolved, Counter-Strike, Enshrouded, ou tout autre jeu.