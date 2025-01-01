كل ما تحتاجه لإنشاء موقع إلكتروني

تخفيض 78% على الاستضافة + منشئ المواقع

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US$  2.59 /الشهر

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كل ما تحتاجه لإنشاء موقع إلكتروني
Google
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4.8/5
1,237
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HostAdvice
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4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
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4.7
874
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ابدأ بثقة كاملة. ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا يعني تجربة بدون مخاطر.

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نجاحك على الانترنت يبدأ من هنا

اختر من بين مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات لتنمية فكرتك عبر الإنترنت.

Hostinger Horizons

حوّل أفكارك إلى واقع

أنشئ وأطلق تطبيقات ويب، وأدوات، وبرامج في دقائق دون كتابة أي كود.
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استضافة مواقع

احصل على أداء لا مثيل له لموقعك الإلكتروني واستضافة عالية السرعة وأمان يمكنك الوثوق به. نموك هو هدفنا.
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استضافة مواقع

ابحث عن الدومين الذي سيساعد عملك على التميّز

ابحث عن الدومين الذي سيساعد عملك على التميّز

ترحيل المواقع الإلكترونية أصبح سهلاً.

هل تستضيف موقعك الإلكتروني حاليًا في مكان آخر؟ انضم إلى أكثر من 3 مليون مالك موقع إلكتروني يستمتعون باستضافة مواقع سريعة وآمنة وموثوقة هنا في Hostinger. سيتكفل فريق الخبراء لدينا بكل شيء وسيبقى موقعك قيد التشغيل طوال الوقت. هذا صحيح، لا توجد أي أوقات تعطّل. دون فقدان للبيانات. ودون أي مشاكل.

3 خطوات بسيطة

ما عليك سوى اختيار خطتك وملء نموذج طلب الترحيل وإرساله ثم الجلوس والاسترخاء.

سريعة وآمنة

سيتم نقل 95% من المواقع الإلكترونية في أقل من 20 دقيقة. أما الـ 5% الأخرى، فستكون سرعة نقلها أفضل من المتوسط في هذا المجال. وسيظل موقعك نشطًا طوال الوقت أيضًا.

مجاني

سواء كان لديك موقع إلكتروني واحد لترحيله أو 100 موقع، فإن عملية الترحيل مجانية مع جميع خططنا.

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Owen Phillips

تمكنت من إدارة الاستضافة، واسم الدومين، وشهادة SSL من مكان واحد، وهو أمر رائع حقًا.

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Owen Phillips

gatefootforge.co.uk

Gabrielle Scarlett

لقد كان الانتقال إلى Hostinger هو أفضل قرار اتخذته على الإطلاق.

Gabrielle Scarlett

gabriellescarlett.com

Charlie Low and Dale Comely

نحن نشير بكل صدق إلى Hostinger باعتبارها المعيار لمهندسينا عند تقديم الدعم.

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Charlie Low and Dale Comely

nohma.com

اعرض كل شيء، وتحكم في كل شيء.
لوحة تحكم سهلة الاستخدام

اعرض كل شيء، وتحكم في كل شيء.

راقب كل ما يهمك باستخدام لوحة التحكم سهلة الاستخدام.

تم تصميم لوحة التحكم لتكون سهلة الاستخدام للمبتدئين والمحترفين على حد سواء، حيث يمكنك رؤية أداء موقعك وإجراء التعديلات، والعديد من الأشياء الأخرى، في لمح البصر.

سرعة. موثوقية. كفاءة.

استمتع بأداء رفيع المستوى يمكنك الاعتماد عليه وامنح زوار موقعك الإلكتروني تجربة سلسة.

مراكز بيانات محلية.
في جميع أنحاء العالم.

أينما كنت في العالم، سيتصل موقعك تلقائيًا بأقرب مركز بيانات في شبكتنا العالمية. كفاءة إضافية دون أي تكلفة إضافية.

إلى الأمام بأقصى سرعة.
مهما كانت حركة المرور.

استفد من أوقات الاستجابة المنخفضة وسرعات تحميل الصفحات السريعة، مهما زادت حركة المرور في موقعك.

حي ونشط 24/7

يعمل موقعك ليلًا ونهارًا. بفضل ضمان التشغيل بنسبة 99.9%، سيكون موقعك متاحاً دائمًا.

أمان تام وثقة كاملة.

أمّن ملفاتك باستخدام النسخ الاحتياطية التلقائية المنتظمة والمصادقة الثنائية
قم بتشفير حركة المرور على موقعك الإلكتروني باستخدام شهادات أمان SSL غير المحدودة
استمتع بالحماية الكاملة من هجمات DDoS مع خوادم أسماء محمية بواسطة Cloudflare
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أمان تام وثقة كاملة.

يحظى بثقة 3+ مليون مالك موقع إلكتروني حول العالم

Charlie Low
Charlie Low
مؤسس مشارك في Nohma

لقد كان الأمر مذهلاً منذ البداية مع Hostinger. لم نواجه أي مشكلات على الإطلاق، وإذا خطر علينا أي سؤال، فإن خدمة عملائهم رائعة.

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Jack Bies
Jack Bies
المدير الإبداعي

يبذل فريق نجاح العملاء في Hostinger قصارى جهده لفهم مشكلتي.

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Jhon Ortega
Jhon Ortega
صاحب مشروع

لقد كنت أبحث عن شركة استضافة سهلة الاستعمال للمبتدئين ومجهزة جيدًا للحصول على أداء جيّد.

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