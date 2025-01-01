كل ما تحتاجه لإنشاء موقع إلكتروني
تخفيض 78% على الاستضافة + منشئ المواقع
+ أشهر مجانا
اختر خطتك المثالية
ابدأ بثقة كاملة. ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا يعني تجربة بدون مخاطر.
0 أشهر مجانا
+ أشهر مجانا
+ أشهر مجانا
+ أشهر مجانا
نجاحك على الانترنت يبدأ من هنا
اختر من بين مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات لتنمية فكرتك عبر الإنترنت.
حوّل أفكارك إلى واقع
استضافة مواقع
ترحيل المواقع الإلكترونية أصبح سهلاً.
هل تستضيف موقعك الإلكتروني حاليًا في مكان آخر؟ انضم إلى أكثر من 3 مليون مالك موقع إلكتروني يستمتعون باستضافة مواقع سريعة وآمنة وموثوقة هنا في Hostinger. سيتكفل فريق الخبراء لدينا بكل شيء وسيبقى موقعك قيد التشغيل طوال الوقت. هذا صحيح، لا توجد أي أوقات تعطّل. دون فقدان للبيانات. ودون أي مشاكل.
3 خطوات بسيطة
ما عليك سوى اختيار خطتك وملء نموذج طلب الترحيل وإرساله ثم الجلوس والاسترخاء.
سريعة وآمنة
سيتم نقل 95% من المواقع الإلكترونية في أقل من 20 دقيقة. أما الـ 5% الأخرى، فستكون سرعة نقلها أفضل من المتوسط في هذا المجال. وسيظل موقعك نشطًا طوال الوقت أيضًا.
مجاني
سواء كان لديك موقع إلكتروني واحد لترحيله أو 100 موقع، فإن عملية الترحيل مجانية مع جميع خططنا.
تمكنت من إدارة الاستضافة، واسم الدومين، وشهادة SSL من مكان واحد، وهو أمر رائع حقًا.اقرأ القصة كاملة
نحن نشير بكل صدق إلى Hostinger باعتبارها المعيار لمهندسينا عند تقديم الدعم.اقرأ القصة كاملة
اعرض كل شيء، وتحكم في كل شيء.
راقب كل ما يهمك باستخدام لوحة التحكم سهلة الاستخدام.
تم تصميم لوحة التحكم لتكون سهلة الاستخدام للمبتدئين والمحترفين على حد سواء، حيث يمكنك رؤية أداء موقعك وإجراء التعديلات، والعديد من الأشياء الأخرى، في لمح البصر.
سرعة. موثوقية. كفاءة.
استمتع بأداء رفيع المستوى يمكنك الاعتماد عليه وامنح زوار موقعك الإلكتروني تجربة سلسة.
مراكز بيانات محلية.
في جميع أنحاء العالم.
أينما كنت في العالم، سيتصل موقعك تلقائيًا بأقرب مركز بيانات في شبكتنا العالمية. كفاءة إضافية دون أي تكلفة إضافية.
إلى الأمام بأقصى سرعة.
مهما كانت حركة المرور.
استفد من أوقات الاستجابة المنخفضة وسرعات تحميل الصفحات السريعة، مهما زادت حركة المرور في موقعك.
حي ونشط 24/7
يعمل موقعك ليلًا ونهارًا. بفضل ضمان التشغيل بنسبة 99.9%، سيكون موقعك متاحاً دائمًا.
أمان تام وثقة كاملة.
يحظى بثقة 3+ مليون مالك موقع إلكتروني حول العالم
لقد كان الأمر مذهلاً منذ البداية مع Hostinger. لم نواجه أي مشكلات على الإطلاق، وإذا خطر علينا أي سؤال، فإن خدمة عملائهم رائعة.اقرأ القصة كاملة
يبذل فريق نجاح العملاء في Hostinger قصارى جهده لفهم مشكلتي.اقرأ القصة كاملة
لقد كنت أبحث عن شركة استضافة سهلة الاستعمال للمبتدئين ومجهزة جيدًا للحصول على أداء جيّد.اقرأ القصة كاملة