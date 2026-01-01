Avant de pouvoir migrer votre site, préparez les éléments suivants à partir de notre liste de tâches :

Un lien fonctionnel vers l'espace d'administration de votre fournisseur actuel, par exemple une page de connexion ou un lien wp-admin. Vos identifiants de connexion : le nom d'utilisateur et le mot de passe. Pour les sites WordPress, assurez-vous que le nom d'utilisateur dispose des droits d'administration. Un espace disque suffisant chez votre précédent hébergeur pour prendre en charge la migration. Vous trouverez ces informations dans votre control panel.

Notre équipe dédiée à la migration peut aussi migrer un site WordPress multisite. Pour plus d'informations sur les exigences et les étapes supplémentaires, consultez ce tutoriel.

Si vous souhaitez migrer votre site manuellement, téléchargez :

Les fichiers du site. La procédure peut varier selon votre hébergeur actuel, cependant le processus de génération des sauvegardes de site est souvent le même.

La base de données. Consultez notre guide pour savoir comment exporter votre base de données avec phpmyadmin.

Importez les fichiers du site et la base de données sur notre plateforme, sinon votre site ne fonctionnera pas.

Ensuite, poursuivez votre migration manuelle en vérifiant que votre nom de domaine pointe vers Hostinger, autrement les utilisateurs ne pourront pas accéder à votre site.