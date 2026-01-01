Conçu pour votre développement.

Afin de renforcer et d'accélérer Hostinger, nous ne pouvons pas nous contenter de nous appuyer sur les dernières technologies. C'est pourquoi notre plus grande force est l'équipe qui travaille ensemble à sa mise en œuvre.
Hébergement WordPress le plus rapide

Temps de réponse 11-274 ms.

Assistance

Chat en direct 24h/24 et 7j/7.

Efficacité

Meilleur relation qualité/prix.

Simplicité

9 de 10 trouvent notre hPanel fluide et intuitif.

data centers

Toutes les données - sécurisées

We protect your websites with multiple levels of fail-safes, RAID-10, daily or weekly backups. All of our 10 data centers are distributed globally to keep your websites fast in every country. Your visitors will enjoy the lowest latency and unmatched reliability as we deploy in globally connected Tier-3 datacenters.

Les plans incluent :

Tableau de contrôle (hPanel), gestionnaire d'accès, serveur web LiteSpeed, SSL gratuit, WAF développé en interne.

l'infrastructure

Efficacité maximale

La sécurité, la rapidité et la stabilité sont tout aussi importantes. Nous nous efforçons de maintenir une disponibilité de 99,99 % pour votre site web. Nos serveurs fonctionnent sous CloudLinux - le principal système d'exploitation des hébergeurs. Nous renouvelons régulièrement nos systèmes, protégeant les serveurs contre les attaques DDoS et améliorant leur vitesse grâce aux toutes dernières technologies LiteSpeed.

Les plans incluent :

Sauvegardes quotidiennes, CloudLinux, conteneurs LVE pour l'isolation des comptes, protection anti-DDoS en temps réel Wanguard sur les commutateurs, serveurs entièrement SSD.

hpanel

Conçu pour un contrôle souple

Nous sommes fiers de notre hPanel, développé par nous-mêmes. Depuis sa naissance en 2011, nous peaufinons chaque aspect de notre produit pour offrir une expérience d'hébergement intuitive pour les débutants et simple pour les professionnels. hPanel est traduit en 17 langues et dispose d'un service de migration WordPress interne pour des migrations automatiques rapides.
support

Axé sur le succès

Nous pensons que montrer comment résoudre un problème est la meilleure façon de guider les clients vers le succès. Notre équipe technique est disponible 24h/24 et 7j/7 pour vous aider à surmonter les difficultés que vous rencontrez en travaillant sur votre site web.
Derniers articles du blog

Cloudprober explained: the way we use it at Hostinger
Cloudprober is a software used to monitor the availability and performance of various components of the system.

Ieva T.
hPanel vs. cPanel: everything you need to know
Control panel is a popular tool used to manage your hosting package.

Rusne S.
GraphQL vs. REST: which is the best for API development?
API, the acronym for Application Programming Interface, is a software intermediary that allows two applications to communicate with each other.

Ieva T.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

