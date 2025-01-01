مراكز البيانات

جميع البيانات - مؤمّنة

نحن نحمي مواقعك الإلكترونية بطبقات متعددة من أنظمة الأمان RAID-10 أو نسخ احتياطية يومية أو أسبوعية. يتم توزيع جميع مراكز البيانات الـ 10 لدينا عالميًا للحفاظ على سرعة مواقعك الإلكترونية في كل بلد. سيستمتع زوارك بأقل زمن انتقال وموثوقية لا مثيل لها أثناء نشرنا في مراكز بيانات المستوى 3 المتصلة عالميًا.

تشمل الخطط:

لوحة تحكم مدمجة داخليًا، مدير وصول، خادم ويب LiteSpeed ​​ SSL مجاني، WAF مطور داخليًا.