لا يمكننا الاعتماد على أحدث التقنيات فقط لجعل Hostinger أقوى وأسرع. لهذا فإننا نعتبر أن قوتنا الأعظم هي مجموعة الفرق التي تعمل معًا لجعل ذلك ممكنا.

وقت الاستجابة 11-274 ملي ثانية.

الدردشة الحية 24/7.

أفضل سعر مقابل الجودة.

9 من أصل 10 مستخدمين يجدون لوحة hPanel لدينا سلسة وبديهية.

مراكز البيانات

جميع البيانات - مؤمّنة

نحن نحمي مواقعك الإلكترونية بطبقات متعددة من أنظمة الأمان RAID-10 أو نسخ احتياطية يومية أو أسبوعية. يتم توزيع جميع مراكز البيانات الـ 10 لدينا عالميًا للحفاظ على سرعة مواقعك الإلكترونية في كل بلد. سيستمتع زوارك بأقل زمن انتقال وموثوقية لا مثيل لها أثناء نشرنا في مراكز بيانات المستوى 3 المتصلة عالميًا.

تشمل الخطط:

لوحة تحكم مدمجة داخليًا، مدير وصول، خادم ويب LiteSpeed ​​ SSL مجاني، WAF مطور داخليًا.

البنية التحتية

أقصى قدر من الكفاءة

تحظى كل من السلامة، والسرعة في الأداء، والاستقرار بنفس الدرجة من الأهمية. نحن نسعى جاهدين للحفاظ على وقت تشغيل بنسبة 99.99% لموقعك الإلكتروني. تعمل خوادمنا على CloudLinux - نظام التشغيل الرائد لموفري خدمات الاستضافة. كما نقوم بشكل منتظم بتجديد أنظمتنا، وحماية الخوادم من هجمات DDoS، وتحسين سرعتها باستخدام أحدث تقنيات LiteSpeed.

تشمل الخطط:

نسخ احتياطية يومية، وكلاود لينكس، وحاويات LVE لعزل الحساب، وحماية Wanguard في الوقت الحقيقي ضد هجمات DDoS على المفاتيح، وخوادم SSD كاملة.

hpanel

بنيت لتحكم سلس

نحن فخورون بـ hPanel الخاص بنا والذي تم تطويره داخليًا. ونعمل على تحسين كل جانب من جوانب تجربة الاستضافة حتى تصبح كل خطوة من خطوات إنشاء موقع إلكتروني بديهية للمبتدئين ومباشرة للمحترفين. إليك أيضًا أداة ترحيل ووردبريس داخلية لعمليات ترحيل تلقائي سريعة.
الدعم

التركيز على النجاح

نحن نعتقد أن إظهار كيفية حلّ المشكلة هي أفضل طريقة لتوجيه العملاء نحو النجاح. سيكون فريقنا الفني متوفرا 24/7 لإرشادك إلى أي مشكلة تواجهك أثناء العمل على موقعك الإلكتروني.
