تعتبر استضافة ووردبريس مناسبة لمجموعة واسعة من المشاريع، مثل المدونات والمحافظ ومواقع الأعمال الصغيرة.

لكن إذا أردت إنشاء متجر إلكتروني يضم مئات المنتجات والطلبات الشهرية، فإن استضافة WooCommerce سيكون خيارا أفضل. نظرًا لأنه يعمل على خطط سحابية أكثر قوة، فسوف تحصل على المزيد من موارد الخادم. وهذا يعني أن متجرك الإلكتروني سيكون قادرًا على التعامل حتى مع ذروة حركة المرور.