Jusqu'à 85% de réduction sur l'
hébergement WooCommerce
Commencez à vendre en toute confiance
Nom de domaine et migration de site gratuits Installation rapide, évolutivité simplifiée. Maintenance entièrement gérée pour WooCommerce. Support client 24 h/24 et 7 j/7
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Recommandé par WordPress.org
Lancez-vous rapidement, évoluez sans effort.
Oubliez le processus d'installation complexe et passez directement aux choses sérieuses.
Obtenez un nom de domaine gratuit pour votre marque.
Installez WooCommerce en un clic et commencez à créer votre boutique.
Boostez vos conversions avec des descriptions de produits générées par l'IA.
Profitez d'une disponibilité élevée et de performances optimales, grâce à des serveurs cloud stables et sécurisés.
Vendez des centaines de produits partout dans le monde.
Maximum de vitesse, maximum de profits
Une performance rapide maintient l'engagement des utilisateurs et augmente vos profits.
Offrez une expérience d'achat impeccable avec les serveurs web LiteSpeed et l'extension LSCWP.
Ne perdez jamais de ventes – avec notre infrastructure bien entretenue, nous assurons une disponibilité de 99,9 %.
Le cache d'objet élimine les requêtes répétées à la base de données, divisant jusqu'à 3 fois les temps de réponse de votre boutique.
Notre CDN global distribue le contenu depuis les serveurs les plus proches de votre audience, garantissant des temps de chargement plus rapides.
Profitez d'une faible latence et d'une connectivité internet rapide, grâce à IPv6 et HTTP/3.
Transformez vos visiteurs WordPress en clients avec le marketing par email IA
Synchronisez vos abonnés WordPress avec Hostinger Reach en quelques secondes. Découvrez notre outil de marketing par email propulsé par l'IA. Simple d'utilisation, il vous permet de créer et d'envoyer d'excellentes campagnes. L'objectif ? Développer votre audience et augmenter vos conversions.
De WordPress à votre boîte de réception en quelques minutes
Obtenez plus d'abonnés directement via Gutenberg, Contact Form 7 ou WPForms, et synchronisez-les instantanément avec Hostinger Reach.
Campagnes créées par l'IA
Des emails 100 % personnalisés
Suivez les performances en temps réel
Gratuit avec votre plan
Une sécurité optimale pour votre entreprise en ligne
Créez une boutique d'e-commerce sécurisée qui gagne la confiance de vos clients.
Obtenez un certificat SSL gratuit pour protéger les informations sensibles de vos clients.
Prévenez la perte de données avec des sauvegardes automatiques et sauvegardez vos progrès à la demande.
Gardez votre boutique en ligne sécurisée avec des mises à jour automatiques et un scanner de vulnérabilités.
Éliminez le trafic indésirable grâce à un pare-feu avancé et une protection contre les attaques DDoS.
Hébergement WooCommerce infogéré
Des produits physiques aux téléchargements numériques et services, notre hébergement WooCommerce infogéré offre tout ce dont vous avez besoin pour créer une entreprise en ligne rentable.Intégrez des passerelles de paiement, ajoutez des méthodes de livraison et consultez des outils d'analyse et de rapport intégrés – le tout depuis un tableau de bord unique et convivial.
Migration gratuite de boutique en ligne
Vous hébergez une boutique WooCommerce ailleurs ? Il est temps de faire une mise à jour.
Un formulaire rapide - c'est tout ce qu'il faut pour soumettre une demande de migration.
Notre équipe spécialisée transférera les données de votre site web dans les 24 heures.
Votre boutique d'e-commerce restera accessible pendant le processus de transfert - vous ne perdrez aucune vente ni aucun client.
J'ai pu gérer l'hébergement, le nom de domaine et le certificat SSL au même endroit, ce qui est vraiment pratique.Lire l'histoire complète
Nous considérons Hostinger comme la référence pour nos ingénieurs lorsqu'ils fournissent une assistance.Lire l'histoire complète
Support client 24 h/24 et 7 j/7 pour votre succès en ligne
Restez sur la bonne voie - nous vous soutenons à chaque étape.
Des erreurs inattendues ? Obtenez de l'aide par chat en direct en moins de trois minutes.
N'hésitez pas à poser toutes vos questions - nos agents experts se feront un plaisir de résoudre tous vos problèmes.
Profitez d'une conversation fluide dans plus de 8 langues.
FAQ sur l'hébergement WooCommerce
Obtenez des réponses aux questions fréquemment posées sur les plans d'hébergement WooCommerce infogéré.