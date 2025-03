O alojamento WordPress é adequado para uma ampla variedade de projetos, incluindo blogs, portfólios e sites de pequenas empresas.

No entanto, se estiver a criar uma loja online com centenas de produtos e pedidos mensais, o alojamento WooCommerce será uma melhor escolha. Como funciona em planos de cloud mais poderosos, obterá mais recursos de servidor. Isso significa que a sua loja online será capaz de lidar até mesmo com picos de tráfego.