O Hostinger Reach foi criado para simplicidade, velocidade e resultados - sem necessidade de experiência em design ou marketing. Ao contrário da maioria das ferramentas de email, no centro do Reach está seu criador de templates alimentado por IA. Quer se trate do lançamento de um produto, de uma oferta especial ou da atualização de um boletim informativo, cria instantaneamente um email profissional e compatível com dispositivos móveis. Ele não apenas escreve o conteúdo para si; mas também sugere o melhor layout para a sua mensagem e guarda as suas configurações de estilo para que nunca comece do zero.

Todos os templates são personalizáveis, para que seus emails reflitam a aparência, a sensação e a voz da sua marca. E como os templates são criados usando as práticas recomendadas comprovadas, estes são otimizados para legibilidade, acessibilidade e envolvimento do leitor.

O Reach é totalmente integrado com o restante do conjunto de produtos Hostinger. Pode configurar um domínio profissional e um endereço de email comercial para enviar emails do seu próprio endereço de marca, criando confiança com seu público e melhorando a capacidade de entrega de emails.