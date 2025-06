Hvis du starter på en frisk, er den bedste måde at få din mailingliste til at vokse på at gøre det nemt for folk at abonnere. Den mest praktiske måde er at tilføje en tilmeldingsformular til dit websted, så du kan indsamle e-mails fra dit publikum.

Reach understøtter kontaktsynkronisering fra dit Hostinger Website Builder-sted, så din kontaktliste altid er opdateret. Tilføj en abonnementsformular til din eksisterende Hjemmesidebygger-side eller opret et simpelt one-page-site på få sekunder. Glem ikke at dele linket på tværs af dine sociale kanaler for at få dit publikum med. Det er også muligt at uploade en simpel CSV-fil for at tilføje nye kontakter.