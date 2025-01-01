Hostinger Reach er bygget til enkelhed, hastighed og resultater - erfaring med design eller markedsføring er ikke nødvendigt. I modsætning til de fleste e-mailværktøjer er kernen i Reach den AI-drevne skabelonskaber. Uanset om det drejer sig om en produktlancering, et særtilbud eller en nyhedsbrevsopdatering, skaber den øjeblikkeligt en professionel, mobilvenlig e-mail. Den skriver ikke kun indholdet for dig; den foreslår også det bedste layout til dit budskab og gemmer dine stilindstillinger, så du aldrig skal starte forfra.

Hver skabelon kan tilpasses, så dine e-mails afspejler dit brands udseende, følelse og stemme. Og fordi skabelonerne er bygget ved hjælp af gennemprøvet bedste praksis, er de optimeret til læsbarhed, tilgængelighed og læserengagement.

Reach er tæt integreret med resten af Hostinger-produktsuiten. Du kan oprette et professionelt domæne og en forretnings-e-mailadresse for at sende e-mails fra din egen brandede adresse, opbygge tillid hos dit publikum og forbedre leveringen af e-mails.