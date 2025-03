Hostinger Hjemmesidebygger-kunder kan vælge mellem tre primære betalingsgateways - Stripe, PayPal og dLocal Go - der understøtter over 20 betalingsmetoder fra over 100 lande.

Vær opmærksom på, at betalingsmetoder afhænger af dit land, din valuta og dine produkter. Hvad angår valutaen, kan du kun indstille én, afhængigt af din betalingsgateway. De fleste af dem giver dig mulighed for at sælge i populære valutaer som EUR, GBP, USD og CAD.

Sørg for at undersøge de tilgængelige muligheder, før du træffer dit valg. Se denne artikel for at lære mere om understøttede valutaer til din webshop.

Derudover skal du overveje faktorer som transaktionsgebyrer, behandlingstider for betalingen og juridiske krav. Kendskab til reglerne omkring online betalinger vil sikre, at din virksomhed er i overensstemmelse med lokale love og regler.