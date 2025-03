Minecraft server hosting

Det er nemt at forvandle dit Minecraft-spil til noget unikt med tilføjelse af mods med en dedikeret server.

Det første skridt er at installere en mod-loader som Fabric eller Forge og sikre, at din version af Minecraft er opdateret (og opdatere den, hvis ikke), hvilket du kan gøre fra dit kontrolpanel.

Find, download og installer de mods, du vil have - og tjek deres installationskrav på samme tid. Derefter skal du blot oprette en ny mappe til dine mods, uploade filerne med en JAR-udvidelse, skifte status til 'start' og genstarte Minecraft.

For mere detaljeret information, tjek vores trin-for-trin-guide til installation af Minecraft-mods.