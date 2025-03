En domæneendelse, også kendt som et topdomæne (TLD), er den del af et domænenavn, der slutter efter det sidste punktum. Topdomænet .com er det mest populære topdomæne, som er meget udbredt i webadresser.

Domæneendelser hjælper folk med at identificere en hjemmesides formål eller dets geografiske placering. For eksempel indikerer en hjemmeside, der slutter med .dk, at den er målrettet et dansk publikum. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), en organisation, der vedligeholder topdomæner, inddeler alle domæneendelser i fem kategorier: generiske domæneendelser (gTLD), sponsorerede (sTLD), landekoder (ccTLD), infrastruktur og test (tTLD).

Kombinationen af det rigtige hjemmesidenavn med den perfekte domæneendelse vil give din virksomhed troværdighed, hjælpe din SEO-indsats, tiltrække flere besøgende og etablere dit brand online.