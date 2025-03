O extensie de domeniu, cunoscută și ca domeniu de nivel superior (TLD), este partea finală a unui nume de domeniu, situată după ultimul punct. .com este cel mai popular TLD care este utilizat pe scară largă în adresele web.

Terminațiile de domeniu ajută oamenii să identifice scopul site-ului sau locația sa geografică. De exemplu, un site care se termină cu .us indică faptul că acesta se concentrează pe publicul american. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), o organizație care întreține TLD-urile, împarte toate extensiile de domenii în cinci categorii: extensii de domenii generice (gTLD), sponsorizate (sTLD), cu cod de țară (ccTLD), de infrastructură și de testare (tTLD).

Combinarea numelui de site web potrivit cu extensia de domeniu perfectă va oferi credibilitate afacerii tale, te va ajuta în eforturile tale de optimizare SEO, va atrage mai mulți vizitatori și îți va crea brandul online.