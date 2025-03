eCommerce website builder FAQs

Read answers to frequently asked questions about creating an online store.

Ce este un site eCommerce? Un site eCommerce, cunoscut și sub numele de magazin online, permite clienților să achiziționeze produse fizice și servicii online. Utilizatorii fac plăți pe internet și primesc produsele expediate la adresa lor. Un magazin online poate fi orice, de la o mică afacere care vinde produse de casă cu o vitrină simplă până la un marketplace online uriaș care vinde mii de produse. Din ce în ce mai mulți proprietari de afaceri decid să-și creeze un magazin online, deoarece le permite să vândă la nivel internațional, să funcționeze 24/7 și să scape de costurile de întreținere a unui magazin fizic.

Ce este Instrumentul de creare de site-uri eCommerce? Builder-ul de eCommerce sau de magazin online este o soluție all-in-one pentru a-ți lansa afacerea online. De exemplu, Hostinger eCommerce Website Builder vine cu găzduire web, un nume de domeniu personalizat gratuit pentru primul an, email gratuit și diverse instrumente de eCommerce și caracteristici încorporate pentru o lansare rapidă și de succes. Vei putea încărca până la 500 de produse, calcula taxele, configura opțiunile de expediere și utiliza instrumentele AI pentru a crea descrierile produselor și strategia generală de marketing. De fapt, pentru a începe, nu ai nevoie decât de o idee - AI Online Store Builder va prelua munca grea din spate și va crea vitrina magazinului tău online în câteva secunde. Dacă nu știi încă ce dorești să vinzi, explorează lista noastră de produse populare în online chiar acum.

Cum se creează un site eCommerce? Există două modalități prin care poți crea un magazine online - poți utiliza un instrument de creare de site-uri web cu funcționalitate eCommerce sau un sistem de gestionare a conținutului (CMS) precum WordPress. Crearea unui magazin eCommerce cu un instrument dedicat este mai simplă, deoarece procesul are loc pe o platformă all-in-one - de la gestionarea inventarului la opțiunile de plată și expediere. Cu instrumentul nostru de site-uri eCommerce, vei putea să-ți lansezi magazinul web în patru pași simpli: Folosești puterea AI-ului pentru a genera un site eCommerce unic sau alegi un șablon creat de un designer. Îți personalizezi site-ul după propriile dorințe cu ajutorul editorului drag-and-drop și a instrumentelor AI. Adaugi produsele împreună cu imaginile și descrierile lor. Îți lansezi magazinul online. Pentru mai multe informații, nu ezita să consulți tutorialul nostru despre cum să creezi un magazin online cu Hostinger eCommerce Builder.

Cât costă să creezi un magazin online complet funcțional? Depinde de furnizorul de găzduire web ales și de platforma de eCommerce. Cu Hostinger Website Builder, va trebui să plătești doar pentru planul Business Website Builder, începând de la 3,99 €/lună. Acest plan include tot ce ai nevoie pentru a crea un magazin online - găzduire web de încredere, un nume de domeniu personalizat gratuit pentru primul an, email gratuit, instrumente AI avansate și funcții eCommerce.

Cât de profitabil este un site eCommerce? Deținerea unui magazin web online este mai profitabilă decât administrarea unuia tradițional. Pentru că magazinul eCommerce e online, nu va trebui să-ți faci griji cu privire la cele mai mari cheltuieli ale unui magazin fizic - și anume energia electrică, apa și chiria pentru locația magazinului. De asemenea, nu vei fi restricționat de locația geografică sau de vreun program stabilit, deoarece un magazin online este deschis 24/7 și poate fi accesat din toate colțurile lumii. S-ar putea, totodată, să nu ai nevoie de atât de mult personal, ceea ce înseamnă că costurile generale de operare vor fi mai mici. Similar cu o afacere tradițională, profitul depinde de mai mulți factori, inclusiv industria, nișa, produsele sau serviciile, strategia de prețuri și bugetul de marketing. De obicei, site-urile de eCommerce de dimensiuni mici spre medii câștigă de la câteva sute la mii de dolari pe lună.

Cât durează crearea unui magazin online? Cu Hostinger AI eCommerce Website Builder, poți face un magazin online complet funcțional în câteva minute, oferind doar o simplă descriere a afacerii tale. În rest, timpul de creare a site-ului depinde de modul în care dorești să-ți personalizezi magazinul sau de gama de produse pe care dorești să le vinzi. Deoarece avem toate instrumentele esențiale pentru a accelera acest proces, poți începe să vinzi în aceeași zi.

Instrumentul de creare a magazinului online de la Hostinger percepe comisioane de vânzări? Nu, Hostinger nu percepe niciun comision de vânzare pentru achizițiile efectuate prin intermediul magazinului tău, astfel încât profitul îți va aparține 100%. Așadar, poți rămâne la aceeași strategie competitivă de prețuri. Cu toate acestea, în funcție de furnizorul de gateway de plată pe care îl alegi, s-ar putea să apară taxe asociate cu procesarea plăților.

Voi beneficia de sprijin în procesul de creare a site-ul eCommerce? Da, echipa noastră multilingvă dedicată succesului clienților este pregătită să răspundă oricăror întrebări pe care le-ai putea avea 24/7. Mai mult decât atât - creatorul nostru de site-uri eCommerce vine cu asistent AI gata să te ajute să nevighezi pe platformă sau să-ți răspundă la întrebări despre crearea unui magazin online. Pentru și mai multe informații, te invităm să explorezi articolele noastre extinse de asistență eCommerce, colecția vastă de tutoriale sau Academia Hostinger.

Instrumentul de creare site-uri de la Hostinger este optimizat SEO? Da. Indiferent dacă generezi un site eCommerce cu ajutorul AI-ului sau pornești de la un șablon creat de un designer, magazinul tău online va fi prietenos cu dispozitivele mobile, se va încărca rapid și va avea cod optimizat în mod implicit. Având un site web rapid și receptiv este crucial pentru strategia ta SEO. În etapa a doua poți apela la asistentul nostru SEO bazat pe AI - acesta poate genera automat sitemap-ul implicit, poate face cercetare de cuvinte cheie, poate adăuga text alt, poate genera meta titluri și multe altele. La final, poți produce conținut optimizat SEO în mod implicit cu instrumentul AI Writer.

Câte produse sau servicii pot adăuga la magazinul meu eCommerce? Poți adăuga până la 500 de produse, care pot varia de la produse fizice și digitale la servicii, întâlniri și donații.

Ce modalități de plată pot adăuga la magazinul meu eCommerce? Pot vinde în mai multe valute? Clienții Hostinger Website Builder pot alege una din cele trei gateaway-uri de plată principale - Stripe, PayPal și dLocal Go - care acceptă peste 20 de metode de plată din peste 100 de țări. Totuși, amintim că metodele de plată depind de țara, moneda și produsele tale. În ceea ce privește moneda, poți configura doar una, în funcție de gateway-ul de plată ales. Majoritatea gateaway-urilor permit vânzarea în monede populare precum EUR, GBP, USD și CAD. Ai grijă să cercetezi cu grijă opțiunile disponibile înainte de a face alegerea. Vezi acest articol pentru a afla mai multe despre valutele acceptate pentru magazinul tău online. În plus, nu uita să iei în considerare și factori precum comisioanele de tranzacționare, timpii de procesare a plăților și cerințele legale. Cunoașterea regulilor privind plățile de eCommerce va asigura că afacerea ta rămâne conformă cu legile și reglementările locale.