E-Ticaret Site Kurucuindirimi
Yapay zeka ile internet mağazanızı oluşturun ve satış yapmaya bugün başlayın
+ ay ücretsiz
E-ticaret web siteniz için ihtiyacınız olan her şey
+ ay ücretsiz
3 adımda e-ticaret sitesi oluşturun
1. Nasıl kuracağınızı seçin
2. Sanal mağazanızı özelleştirin
3. Yayınlayın
Yapay zeka ile çevrimiçi satışa daha hızlı başlayın
Kalite odaklı özel tasarım e-ticaret sitesi şablonlarını keşfedin
Sanal mağazanızı tamamen özelleştirilebilir ve mobil uyumlu bir tema üzerinde oluşturarak zamandan tasarruf edin! İstediğiniz şablonu seçin ve tüm e-ticaret özelliklerinin keyfini çıkarın.
E-Ticaret pazarlamanızı kolayca özelleştirin
Kullanıcı dostu, sezgisel özelleştirme araçları ile sanal mağazanızı mükemmelleştirin.
Sürükle & bırak
Sadece web sitesi öğelerini farenizle tutun ve istediğiniz yere sürükleyip bırakın.
Envanteri yönetin
500 adede kadar ürün satın, siparişleri ve stokları yönetin, gönderim seçeneklerini ayarlayın ve vergileri hesaplayın.
Görüşme ayarlayın
Potansiyel müşterilerinizin en iyi ürünü seçmelerine yardım etmek için sizinle bir danışma görüşmesi yapmalarına izin verin.
İndirim ekle
Mağazanıza daha fazla kullanıcı çekmek için promosyon kodlarını paylaşın. Tercihlerinize göre tek bir ürün veya tüm envantere yönelik indirim ekleyin.
Ürünleri tanımlayın
Anahtar kelime araştırması için YZ SEO araçlarını kullanın ve YZ Yazar aracımızın ilgi çekici ürün açıklamaları oluşturmasına izin verin.
Karınız sizde kalsın
Hostinger Site Kurucu'ya geçmek gönderim sürecimi iyileştirdi ve arka uç kurulumu yönetmeyi çok daha basit hale getirdi.Siteye git