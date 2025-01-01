68%

E-Ticaret Site Kurucu

indirimi

Yapay zeka ile internet mağazanızı oluşturun ve satış yapmaya bugün başlayın

Ücretsiz domain adı İşlem ücreti yoktur 7/24 canlı destek
₺  119,99 /ay

+ ay ücretsiz

İndirimi al
30 gün para iade garantili
Yapay zeka ile internet mağazanızı oluşturun ve satış yapmaya bugün başlayın
Google
Rating:
4.8/5
1,237
inceleme
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
inceleme

E-ticaret web siteniz için ihtiyacınız olan her şey

Ücretsiz domain (₺338,99 değerinde)
50 posta kutuları - 1 yıl boyunca ücretsiz
Sürükle Bırak Düzenleyici
150 Şablon
Pazarlama entegrasyonları
Mobil Düzenleme
30 Gün İçinde Para İade Garantisi
7/24 Destek
E-Ticaret özellikleri
%0 İşlem Ücreti
100+ ödeme yöntemi
YZ Site Kurucu
YZ Görsel Oluşturucu
YZ Yazar
YZ Blog Oluşturucu
YZ Isı Haritası
YZ SEO Optimizasyonları
YZ Logo Oluşturucu
YZ ürün oluşturucu
Business Site Kurucu
₺  379,99%68 İNDİRİM
₺  119,99 /ay

+ ay ücretsiz

Ödeme Şartları
Ücretsiz domain (₺338,99 değerinde)
50 posta kutuları - 1 yıl boyunca ücretsiz
Sürükle Bırak Düzenleyici
150 Şablon
Pazarlama entegrasyonları
Mobil Düzenleme
30 Gün İçinde Para İade Garantisi
7/24 Destek
E-Ticaret özellikleri
%0 İşlem Ücreti
100+ ödeme yöntemi
YZ Site Kurucu
YZ Görsel Oluşturucu
YZ Yazar
YZ Blog Oluşturucu
YZ Isı Haritası
YZ SEO Optimizasyonları
YZ Logo Oluşturucu
YZ ürün oluşturucu

3 adımda e-ticaret sitesi oluşturun

3 kolay adımda bir web sitesi oluşturun

1. Nasıl kuracağınızı seçin

Üç basit soruyu yanıtlayın ve yapay zekanın bir dakikadan kısa sürede sizin için bir e-ticaret sitesi oluşturmasını izleyin. Ayrıca özel tasarımlı ve tamamen özelleştirilebilir 150 şablon arasından seçim yapabilirsiniz.
2. Sanal mağazanızı özelleştirin

2. Sanal mağazanızı özelleştirin

Sürükle bırak düzenleyici ile öğeleri kolayca taşıyın ve farklı renk şemaları ve yazı tipleri ile denemeler yapın. Tasarımı beğendikten sonra ürünlerinizi eklemeye başlayabilirsiniz.
3. Yayınlayın

3. Yayınlayın

Mükemmel alan adını seçin ve %99,9 çalışma süresi garantimizle güvenilir bir şekilde çalışacağını bilerek çevrimiçi mağazanızı güvenle açın.
3 kolay adımda bir web sitesi oluşturun
Yapay zeka ile çevrimiçi satışa daha hızlı başlayın

Yapay zeka ile çevrimiçi satışa daha hızlı başlayın

Görselleri yükleyin ve yapay zeka sizin için ürün ayrıntılarını oluştursun, saatler kazanın.
Yapay zeka ile arka planları kaldırın ve ürün görsellerinizi parlatın.
Şimdi başla

Kalite odaklı özel tasarım e-ticaret sitesi şablonlarını keşfedin

Sanal mağazanızı tamamen özelleştirilebilir ve mobil uyumlu bir tema üzerinde oluşturarak zamandan tasarruf edin! İstediğiniz şablonu seçin ve tüm e-ticaret özelliklerinin keyfini çıkarın.

Hemen başla
Portföyİşletme vitriniSanal mağazaBlogDiğer
Portföyİşletme vitriniSanal mağazaBlogDiğer
eCommerce
eCommerce
eCommerce
eCommerce

E-Ticaret pazarlamanızı kolayca özelleştirin

Kullanıcı dostu, sezgisel özelleştirme araçları ile sanal mağazanızı mükemmelleştirin.

Sürükle & bırak

Sürükle & bırak

Sadece web sitesi öğelerini farenizle tutun ve istediğiniz yere sürükleyip bırakın.

Envanteri yönetin

Envanteri yönetin

500 adede kadar ürün satın, siparişleri ve stokları yönetin, gönderim seçeneklerini ayarlayın ve vergileri hesaplayın.

Görüşme ayarlayın

Görüşme ayarlayın

Potansiyel müşterilerinizin en iyi ürünü seçmelerine yardım etmek için sizinle bir danışma görüşmesi yapmalarına izin verin.

İndirim ekle

İndirim ekle

Mağazanıza daha fazla kullanıcı çekmek için promosyon kodlarını paylaşın. Tercihlerinize göre tek bir ürün veya tüm envantere yönelik indirim ekleyin.

Ürünleri tanımlayın

Ürünleri tanımlayın

Anahtar kelime araştırması için YZ SEO araçlarını kullanın ve YZ Yazar aracımızın ilgi çekici ürün açıklamaları oluşturmasına izin verin.

Başla
Karınız sizde kalsın

Karınız sizde kalsın

Karınızın %100'ü sizde kalsın! Hiçbir işlem ücreti almıyoruz. Stripe ve PayPal gibi büyük ödeme ağ geçitlerinden birini seçin ve kartlar, Apple Pay ve Google Wallet dahil 100'den fazla ödeme yöntemini kabul edin.
Başla
Dan Varenka Sanatçı

Hostinger Site Kurucu'ya geçmek gönderim sürecimi iyileştirdi ve arka uç kurulumu yönetmeyi çok daha basit hale getirdi.

Siteye git

Dan Varenka

Sanatçı | zaftigpress.com

Sanal mağazanızı rahatça yönetin

Sanal mağazanızı rahatça yönetin

Tek bir yapay zeka e-ticaret platformunda siparişlerinizi yönetin, fiyatlandırmayı ayarlayın, vergi araçlarını kullanın ve bildirimler alın.
Sabit oranlı, ağırlığa dayalı ve gerçek zamanlı kargo ücretleri gibi esnek kargo seçenekleri arasından seçim yapın.
Google Analytics, Hotjar, Messenger Live Chat ve daha fazlası gibi üçüncü taraf pazarlama araçlarıyla işinizi optimize edin.
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7/24 anında destek alın

Platformda nasıl gezineceğinizden emin değil misiniz? Bazı ipuçlarına mı ihtiyacınız var? Yapay zekadan güç alan asistanımızla sohbet edin.
Daha ileri düzey sorularınız mı var? Canlı sohbet aracılığıyla müşteri başarı ekibimizle iletişime geçin ve üç dakikadan kısa bir sürede yanıt alın.
Bilgi dağarcığınızı geliştirmek mi istiyorsunuz? adım adım rehberlerimizden oluşan geniş kütüphanemizi keşfedin.
7/24 anında destek alın
Hepsi bir arada e-ticaret çözümü

Sanal mağazanızı bugün oluşturun. Yapay zeka e-ticaret sitesi kurucu ile tahmininizden daha kolay.

Hemen başla

E-Ticaret Sitesi Kurucu SSS

Sanal mağaza oluşturmayla ilgili sık sorulan soruların yanıtları aşağıdaki gibi.

E-Ticaret web sitesi nedir?

E-Ticaret web sitesi kurucu nedir?

Bir E-Ticaret web sitesi nasıl oluşturulur?

Tam işlevli bir çevrimiçi mağaza kurmanın maliyeti nedir?

E-Ticaret ne kadar karlı?

Bir sanal mağaza açmak ne kadar sürer?

Hostinger sanal mağaza oluşturucu satışlardan komisyon alıyor mu?

E-Ticaret sitemi oluşturmak için desteğim var mı?

Hostinger E-Ticaret Sitesi Kurucu SEO dostu mu?

E-ticaret mağazama kaç ürün veya hizmet ekleyebilirim?

E-ticaret mağazama hangi ödeme seçeneklerini ekleyebilirim? Birden fazla para biriminde satış yapabilir miyim?

E-ticaret web sitemi sosyal medya ile entegre edebilir miyim?