Sanal veya çevrimiçi mağaza olarak da bilinen e-ticaret web sitesi , müşterilerin fiziksel ürün ve hizmetleri çevrimiçi olarak satın almasını sağlar. Kullanıcılar sadece internet üzerinden ödeme yapar ve ürünlerin adreslerine gönderilmesini sağlar.

Bir sanal mağaza, basit bir ev yapımı ürünler satan küçük bir işletme veya binlerce ürün satan büyük bir çevrimiçi pazara kadar her şey olabilir.

Giderek daha fazla işletme sahibi, uluslararası satış yapmalarına, 7/24 çalışmalarına, kira ve tutma maliyetlerinden tasarruf etmelerine olanak tanıdığı için çevrimiçi bir mağaza açmaya karar veriyor.