Önceki adı G Suite olan Google Workspace, Google tarafından geliştirilmiş bir takım bulut bazlı verimlilik ve iş birliği araçlarının koleksiyonudur. İşletmeniz için özel bir e-posta adresi de sunulur. İstediğiniz her şeyi tek bir yerde yapabilmeniz için gereken her şeye sahiptir.