Google Workspace'ten Profesyonel E-posta Alın
Özel iş e-postaları ile müşteri güvenini güçlendirin. Google Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar gibi tanıdık araçlarla ekip işbirliğini artırın
Başlayan Fiyatlar
₺ 234,99 /ay
Google Workspace Hosting Ücret Planı
Google Workspace E-postası
₺ 234,99 /ay
Bir yıl boyunca ₺234,99/ay ücretine yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
Özel e-posta adresi: @sirketiniz
30 GB posta kutusu depo alanı
100 katılımcı video toplantıları
Güvenlik ve yönetim kontrolleri
Standart destek
Randevu rezervasyon sayfaları
E-posta düzenleri ve posta birleştirme
En Popüler
Business Standard
₺ 469,99 /ay
Bir yıl boyunca ₺469,99/ay ücretine yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
Özel e-posta adresi: @sirketiniz
2 TB posta kutusu depo alanı
150 katılımcı video toplantıları + kayıt, gürültü engelleme
Güvenlik ve yönetim kontrolleri
Standart destek
Randevu rezervasyon sayfaları
E-posta düzenleri ve posta birleştirme
Business Plus
₺ 704,99 /ay
Bir yıl boyunca ₺704,99/ay ücretine yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
Özel e-posta adresi: @sirketiniz
5 TB posta kutusu depo alanı
500 katılımcı video toplantıları + kayıt, gürültü engelleme
Vault ve gelişmiş uç nokta yönetimi dahil Gelişmiş güvenlik ve yönetim kontrolleri
Standart destek
Randevu rezervasyon sayfaları
E-posta düzenleri ve posta birleştirme
Ödeme Şartları
Şirketinize Gmail Alın
Yeni yönetici kontrollerinden yararlanın, reklam olmamasının ve kendi özel profesyonel e-posta adreslerinizden yararlanın. @gmail.com'u satis@ornek.com ile değiştirin.
Her Yerden Ekibinizle Görüşün
Google'ın güçlü altyapısı üzerine kurulmuş premium video konferans ile ekibinizle istediğiniz yerden güven içinde görüşün.
Daha Hızlı ve Daha Akıllıca Çalışın
Dosyalar üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın, birkaç tıklamayla toplantı düzenleyin, son tarihleri ve takvim bildirimleri elde edin. Google Workspace, verimli olmanız için gereken bütün araçları tek bir yerde toplar.
Sizi Tehlikelerden Korumak için Tasarlandı
Gmail'in, posta kutunuza gelen spam, phishing ve kötü niyetli yazılımların %99,9'unu engelleyen makine öğrenimi modelleri sayesinde Google Workspace son derece güvenlidir.
Google Workspace - Sıkça Sorulan Sorular
Google Workspace hakkında sıkça sorulan soruların yanıtları