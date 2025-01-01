Google Workspace'ten Profesyonel E-posta Alın

Özel iş e-postaları ile müşteri güvenini güçlendirin. Google Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar gibi tanıdık araçlarla ekip işbirliğini artırın

Başlayan Fiyatlar
₺  234,99 /ay
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Google Workspace'ten Profesyonel E-posta Alın

Google Workspace Hosting Ücret Planı

Ödeme Şartları

Şirketinize Gmail Alın

Yeni yönetici kontrollerinden yararlanın, reklam olmamasının ve kendi özel profesyonel e-posta adreslerinizden yararlanın. @gmail.com'u satis@ornek.com ile değiştirin.
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Şirketinize Gmail Alın

Her Yerden Ekibinizle Görüşün

Google'ın güçlü altyapısı üzerine kurulmuş premium video konferans ile ekibinizle istediğiniz yerden güven içinde görüşün.
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Her Yerden Ekibinizle Görüşün

Daha Hızlı ve Daha Akıllıca Çalışın

Dosyalar üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın, birkaç tıklamayla toplantı düzenleyin, son tarihleri ve takvim bildirimleri elde edin. Google Workspace, verimli olmanız için gereken bütün araçları tek bir yerde toplar.
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Daha Hızlı ve Daha Akıllıca Çalışın

Sizi Tehlikelerden Korumak için Tasarlandı

Gmail'in, posta kutunuza gelen spam, phishing ve kötü niyetli yazılımların %99,9'unu engelleyen makine öğrenimi modelleri sayesinde Google Workspace son derece güvenlidir.
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Sizi Tehlikelerden Korumak için Tasarlandı

Google Workspace - Sıkça Sorulan Sorular

Google Workspace hakkında sıkça sorulan soruların yanıtları

Google Workspace nedir?

G Suite ve Google Workspace arasındaki fark nedir?

Google Workspace ile elde edeceklerim neler?

Google Workspace'e nasıl üye olunur?

Google Workspace'e ne zaman geçmeliyim?

Hangi Google Workspace planını sunuyorsunuz?