Hostinger Yorum ve İncelemeleri

En ucuz ve kaliteli hosting şirketi!!

Uygun fiyatlı ama aynı zamanda kaliteli bir hosting sağlayıcısı arıyordum. Bazı yorumları gördükten sonra Hostinger'ı seçmeye karar verdim. Ve iyi ki seçmişim. Her şey yolunda ve hepsinden önemlisi çok hızlı. Mevcut bir web sitenin ayarları ve geçişi hakkında çok net açıklamalar içeren çok iyi bir web site. Taşıma işlemi mükemmel gitti ve (ücretsiz) alan adı ile ekstra bir web site oluşturmada bir SSL sorunu vardı ancak bu sorun, sizinle birlikte düşünen profesyonel ve müşteri dostu yardım masası çalışanları sayesinde çok hızlı ve çok iyi biçimde çözüldü! Yardım masası da 7/24 hizmetinizde, çok hızlı yanıt veriyorlar ve çok hizmet odaklıdırlar, daha önce hiç böylesini görmedim!! Benim için bu, uygun fiyatlı, yüksek kaliteli, güvenilir bir hosting sağlayıcısı arayanlar için şiddetle tavsiye edilir!!