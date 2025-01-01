Hostinger Yorum ve İncelemeleri
40'tan fazla ülkeden insanlar web sitelerini Hostinger'a güveniyor. Web hosting hizmetimiz hakkında Trustpilot, G2 ve Google İşletme Profili incelemelerinde neler söylüyorlar bakalım:
Hostinger birçok rakibinden daha iyi performans gösterir
Muhteşem müşteri hizmeti ve çalışma süresi
Pazarlamadan arayüze kadar site yönetiminde ayrıcalıklı bir sağlayıcı
7/24 Canlı Destek
Saniyeler İçinde Kurulum
Hız için Tasarlandı
Hostinger Mükemmel Puan Aldı
Hostinger'a aşığım
Hem son kullanıcı, hem de satış ortağı olarak Hostinger'a aşığım. Hem canlı sohbet, hem e-posta hem de hesap yöneticisi olarak harika destek sağlıyorlar. Hosting ile ilgili hiçbir sorun yaşamadım ve bulut hosting son derece HIZLI!! Müşterilerime her zaman tavsiye ediyorum. Birkaç hosting sağlayıcısı kullandım ama böylesini görmedim; kontrol paneli, destek, fiyatlar, performans vs. Kısacası Hostinger'a aşığım!
Satın alma ve Destek ekibi mükemmel!
Satın alma ve Destek ekibi harika! Abonelik satın aldım ve ücretsiz bir alan adının yanı sıra diğer alan adımı taşımak için birçok yardım sağladılar.
4 aydır kullanıyorum ve hiçbir sorun yaşamadım.
"Premium Web Hosting" planındayım. Birkaç web site kurdum ve şu ana kadar her şey yolunda . Müşteri hizmetleri de harika 👌 Böyle devam edin.
Hostinger En İyisi
Hostinger hosting, iki yıldır kullandığım en iyi hosting. Sunucular güvenilir ve hızlı. Saygıyı hak eden bir destek ekibi
Muhteşem hizmet!
Birkaç yıldır Hostinger kullanıyorum ve web sitesi hosting hizmetlerinde her zaman en iyi performansı aldım. Mükemmel müşteri hizmeti ve uygun fiyatlar sunuyorlar. İnanılmaz!
Müşteri Başarı Ekibi Harika!
Yanlış alan adı kaydettiğim için bazı değişiklikler yapmam gerekiyordu. Müşteri Başarı Ekibi ile iletişime geçerek gerekli bilgileri verdim ve web sitemin doğru alan adıyla değiştirilmesini sağladım. Müşteri temsilvim Agne'ydi. Bağlantı kurduğunda, her şeyi 10 dakika içinde halletti. Hızlı ve verimli! Daha iyisini hayal bile edemem.
Hostinger Mükemmel Puan Aldı
Hostinger'a aşığım
Hem son kullanıcı, hem de satış ortağı olarak Hostinger'a aşığım. Hem canlı sohbet, hem e-posta hem de hesap yöneticisi olarak harika destek sağlıyorlar. Hosting ile ilgili hiçbir sorun yaşamadım ve bulut hosting son derece HIZLI!! Müşterilerime her zaman tavsiye ediyorum. Birkaç hosting sağlayıcısı kullandım ama böylesini görmedim; kontrol paneli, destek, fiyatlar, performans vs. Kısacası Hostinger'a aşığım!
Satın alma ve Destek ekibi mükemmel!
Satın alma ve Destek ekibi harika! Abonelik satın aldım ve ücretsiz bir alan adının yanı sıra diğer alan adımı taşımak için birçok yardım sağladılar.
4 aydır kullanıyorum ve hiçbir sorun yaşamadım.
"Premium Web Hosting" planındayım. Birkaç web site kurdum ve şu ana kadar her şey yolunda . Müşteri hizmetleri de harika 👌 Böyle devam edin.
Hostinger En İyisi
Hostinger hosting, iki yıldır kullandığım en iyi hosting. Sunucular güvenilir ve hızlı. Saygıyı hak eden bir destek ekibi
Muhteşem hizmet!
Birkaç yıldır Hostinger kullanıyorum ve web sitesi hosting hizmetlerinde her zaman en iyi performansı aldım. Mükemmel müşteri hizmeti ve uygun fiyatlar sunuyorlar. İnanılmaz!
Müşteri Başarı Ekibi Harika!
Yanlış alan adı kaydettiğim için bazı değişiklikler yapmam gerekiyordu. Müşteri Başarı Ekibi ile iletişime geçerek gerekli bilgileri verdim ve web sitemin doğru alan adıyla değiştirilmesini sağladım. Müşteri temsilvim Agne'ydi. Bağlantı kurduğunda, her şeyi 10 dakika içinde halletti. Hızlı ve verimli! Daha iyisini hayal bile edemem.
Web Hostingde Sektör Lideri
En ucuz ve kaliteli hosting şirketi!!
Uygun fiyatlı ama aynı zamanda kaliteli bir hosting sağlayıcısı arıyordum. Bazı yorumları gördükten sonra Hostinger'ı seçmeye karar verdim. Ve iyi ki seçmişim. Her şey yolunda ve hepsinden önemlisi çok hızlı. Mevcut bir web sitenin ayarları ve geçişi hakkında çok net açıklamalar içeren çok iyi bir web site. Taşıma işlemi mükemmel gitti ve (ücretsiz) alan adı ile ekstra bir web site oluşturmada bir SSL sorunu vardı ancak bu sorun, sizinle birlikte düşünen profesyonel ve müşteri dostu yardım masası çalışanları sayesinde çok hızlı ve çok iyi biçimde çözüldü! Yardım masası da 7/24 hizmetinizde, çok hızlı yanıt veriyorlar ve çok hizmet odaklıdırlar, daha önce hiç böylesini görmedim!! Benim için bu, uygun fiyatlı, yüksek kaliteli, güvenilir bir hosting sağlayıcısı arayanlar için şiddetle tavsiye edilir!!
Hostinger'dan Agne sorunumu çözdü…
Hostinger'dan Agne sorunumu bir anda çözdü, yanlışlıkla web hosting altındaki ilk seçenek olan Premium Paylaşımlı Hosting satın aldım. Agne'ye ne yapacağını sordum ve hemen bana para iadesi teklif etti. Sonra WordPress için hosting sunan WordPress Starter paketi aldım. Çok memnun kaldım! Yardım ettiğin için teşekkür ederim!
Müthiş Destek
Seçtiğim ücretsiz alan adını kaydettirmekle ilgili bir sorun yaşadım ve ekip gerçekten hızlıca, özenle ve sempatiyle yanıt verdi. Kullanıcı memnuniyetine olan bağlılıklarından o kadar etkilendim ki web uygulamamı Hostinger ile kuracağım ve sizinle ortak bile olabilirim.
Gelmiş geçmiş en iyi destek!
Son 4 yılda birkaç web hosting sağlayıcısı denedim ve Hostinger'ın hız, fiyatlandırma ve en önemlisi destek ekibi açısından açık ara en iyisi olduğunu kabul etmeliyim. Bir web tasarımcısı olarak, müşterilerimin web sitelerini Hostinger'da barındırdığım için hızlı destek almam önemli. Neredeyse iki yıldır beraberiz ve bundan daha memnun olamazdım. Web tasarım işine başlamak veya sadece kendileri için web site kurmak isteyen herkese şiddetle tavsiye ederim.
Kolay arayüz, samimi destek, ucuz hosting hizmeti
Güvenilir ve ucuz bir hosting hizmeti arıyordum. Hostinger'ı buldum. Olumlu yorumları okuduktan sonra müşteri hizmetleriyle iletişime geçtim. Destek ekibi, tüm sorularıma ve endişelerime cevap vermek için çok yardımcı oldu ve hızlıydı. Kullanıcı arayüzü çok kullanıcı dostu, bu da kimseye ihtiyaç duymadan işleri kendi başıma yapmamı çok kolaylaştırdı. Kesinlikle tavsiye ederim.
Web Hostingde Sektör Lideri
En ucuz ve kaliteli hosting şirketi!!
Uygun fiyatlı ama aynı zamanda kaliteli bir hosting sağlayıcısı arıyordum. Bazı yorumları gördükten sonra Hostinger'ı seçmeye karar verdim. Ve iyi ki seçmişim. Her şey yolunda ve hepsinden önemlisi çok hızlı. Mevcut bir web sitenin ayarları ve geçişi hakkında çok net açıklamalar içeren çok iyi bir web site. Taşıma işlemi mükemmel gitti ve (ücretsiz) alan adı ile ekstra bir web site oluşturmada bir SSL sorunu vardı ancak bu sorun, sizinle birlikte düşünen profesyonel ve müşteri dostu yardım masası çalışanları sayesinde çok hızlı ve çok iyi biçimde çözüldü! Yardım masası da 7/24 hizmetinizde, çok hızlı yanıt veriyorlar ve çok hizmet odaklıdırlar, daha önce hiç böylesini görmedim!! Benim için bu, uygun fiyatlı, yüksek kaliteli, güvenilir bir hosting sağlayıcısı arayanlar için şiddetle tavsiye edilir!!
Hostinger'dan Agne sorunumu çözdü…
Hostinger'dan Agne sorunumu bir anda çözdü, yanlışlıkla web hosting altındaki ilk seçenek olan Premium Paylaşımlı Hosting satın aldım. Agne'ye ne yapacağını sordum ve hemen bana para iadesi teklif etti. Sonra WordPress için hosting sunan WordPress Starter paketi aldım. Çok memnun kaldım! Yardım ettiğin için teşekkür ederim!
Müthiş Destek
Seçtiğim ücretsiz alan adını kaydettirmekle ilgili bir sorun yaşadım ve ekip gerçekten hızlıca, özenle ve sempatiyle yanıt verdi. Kullanıcı memnuniyetine olan bağlılıklarından o kadar etkilendim ki web uygulamamı Hostinger ile kuracağım ve sizinle ortak bile olabilirim.
Gelmiş geçmiş en iyi destek!
Son 4 yılda birkaç web hosting sağlayıcısı denedim ve Hostinger'ın hız, fiyatlandırma ve en önemlisi destek ekibi açısından açık ara en iyisi olduğunu kabul etmeliyim. Bir web tasarımcısı olarak, müşterilerimin web sitelerini Hostinger'da barındırdığım için hızlı destek almam önemli. Neredeyse iki yıldır beraberiz ve bundan daha memnun olamazdım. Web tasarım işine başlamak veya sadece kendileri için web site kurmak isteyen herkese şiddetle tavsiye ederim.
Kolay arayüz, samimi destek, ucuz hosting hizmeti
Güvenilir ve ucuz bir hosting hizmeti arıyordum. Hostinger'ı buldum. Olumlu yorumları okuduktan sonra müşteri hizmetleriyle iletişime geçtim. Destek ekibi, tüm sorularıma ve endişelerime cevap vermek için çok yardımcı oldu ve hızlıydı. Kullanıcı arayüzü çok kullanıcı dostu, bu da kimseye ihtiyaç duymadan işleri kendi başıma yapmamı çok kolaylaştırdı. Kesinlikle tavsiye ederim.
Hostinger Süper Puan Aldı
Hostinger - %100 önerilir
Bir yıldır Hostinger'ın Premium Hosting Planı ile çalışıyorum ve web sitelerimle veritabanlarımı en iyi şekilde yönetmek için ihtiyaç duyduğum tüm unsurları sağlıyorlar. Tek tıkla kurulum, sınırsız SSD disk alanı ve kolay SSL sertifika kurulumları. Ayrıca, sorunlarınızı olabildiğince doğru ve hızlı bir şekilde çözmek için odaklandıkları harika ve hızlı bir yardım hizmeti sunuyor. Hosting sağlayıcısı olarak Hostinger'ı tavsiye ederim.
Memnun bir tasarım uzmanı
Güvenilir web hosting hizmetine ihtiyaç duyan bir tasarımcıyım. Hostinger, kalite ve müşteri hizmetleri açısından tek kelimeyle olağanüstü. Ayrıca kullanıcı arayüzü mükemmel. Sezgisel ve kullanımı kolay. İlk yıldan sonra sadece daha fazla para almayı düşünen diğer büyük köpekbalıkları gibi değil.
Görüşler
Şirketim adına, özellikle Paylaşımlı Web Hosting Planımızı yükseltirken verdiğiniz muhteşem desteğiniz için Hostinger'a teşekkür etmek istiyorum. Son teknoloji bir Bulut Hosting Planı için Hostinger'dan çarpıcı bir teklif almayı dört gözle bekliyoruz!
Şimdiye kadarki Hostinger deneyimim harika
Hostinger ile şimdiye kadarki deneyimim harika ve onlarla 4 yılı doldurmama sadece 3 ay kaldı... 7/24 Harika bir başarı ekibi... Hostinger'dan Dünyaya😍
En iyi hosting sağlayıcı…
Web hosting ve daha pek çok konuda en iyi hizmeti ve desteği sağlayabilen en iyi hosting sağlayıcı şirket. Kişisel olarak hizmetinizi beğeniyorum ve başkalarına hostinger.com'dan hizmet almalarını tavsiye ediyorum.
Olağanüstü Mükemmel Müşteri Hizmetleri
Mükemmel Müşteri Hizmetleri, onlardan beklenenin ötesine geçti! Hatta başka hiçbir hosting şirketinin yapmaya cesaret edemediği bir önceki yıl yaptığım satın alımlarımı geri ödeyecek kadar ileri gitti. Bunu mümkün kıldığı için müşteri destek temsilcim Neringa'ya büyük bir alkış. 10/5
Hostinger Süper Puan Aldı
Hostinger - %100 önerilir
Bir yıldır Hostinger'ın Premium Hosting Planı ile çalışıyorum ve web sitelerimle veritabanlarımı en iyi şekilde yönetmek için ihtiyaç duyduğum tüm unsurları sağlıyorlar. Tek tıkla kurulum, sınırsız SSD disk alanı ve kolay SSL sertifika kurulumları. Ayrıca, sorunlarınızı olabildiğince doğru ve hızlı bir şekilde çözmek için odaklandıkları harika ve hızlı bir yardım hizmeti sunuyor. Hosting sağlayıcısı olarak Hostinger'ı tavsiye ederim.
Memnun bir tasarım uzmanı
Güvenilir web hosting hizmetine ihtiyaç duyan bir tasarımcıyım. Hostinger, kalite ve müşteri hizmetleri açısından tek kelimeyle olağanüstü. Ayrıca kullanıcı arayüzü mükemmel. Sezgisel ve kullanımı kolay. İlk yıldan sonra sadece daha fazla para almayı düşünen diğer büyük köpekbalıkları gibi değil.
Görüşler
Şirketim adına, özellikle Paylaşımlı Web Hosting Planımızı yükseltirken verdiğiniz muhteşem desteğiniz için Hostinger'a teşekkür etmek istiyorum. Son teknoloji bir Bulut Hosting Planı için Hostinger'dan çarpıcı bir teklif almayı dört gözle bekliyoruz!
Şimdiye kadarki Hostinger deneyimim harika
Hostinger ile şimdiye kadarki deneyimim harika ve onlarla 4 yılı doldurmama sadece 3 ay kaldı... 7/24 Harika bir başarı ekibi... Hostinger'dan Dünyaya😍
En iyi hosting sağlayıcı…
Web hosting ve daha pek çok konuda en iyi hizmeti ve desteği sağlayabilen en iyi hosting sağlayıcı şirket. Kişisel olarak hizmetinizi beğeniyorum ve başkalarına hostinger.com'dan hizmet almalarını tavsiye ediyorum.
Olağanüstü Mükemmel Müşteri Hizmetleri
Mükemmel Müşteri Hizmetleri, onlardan beklenenin ötesine geçti! Hatta başka hiçbir hosting şirketinin yapmaya cesaret edemediği bir önceki yıl yaptığım satın alımlarımı geri ödeyecek kadar ileri gitti. Bunu mümkün kıldığı için müşteri destek temsilcim Neringa'ya büyük bir alkış. 10/5