Hostinger E-ticaret

Her yerde satış yapın. Tümünü tek bir yerden yönetin.

Ürünlerinizi, siparişlerinizi, envanterinizi ve satış kanallarınızı tek bir basit kontrol panelinde bağlayın

Planları görüntüleyin

30 gün içinde para iade garantisi

Her yerde satış yapın. Tümünü tek bir yerden yönetin.

Hemen 3 dakika içinde satışa başlayın

İşletmenize ad verin

İşletmenize ad verin

Mağaza adınızı seçin ve e-ticaret işletmenizi dakikalar içinde oluşturun.
Ürün görsellerini listelemelere dönüştürün

Ürün görsellerini listelemelere dönüştürün

Bir ürün görseli yükleyin, yapay zeka açıklamayı yazmaya, fiyatlandırma önermeye ve ürününüzü daha hızlı satışa hazır hale getirmeye yardımcı olur.
Sattığınız her yöntemi birleştirin

Sattığınız her yöntemi birleştirin

Web siteniz, sosyal medya hesaplarınız ve hızlı bağlantılarınız aracılığıyla ödeme alın, araçlar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan.
Yeni satış yollarına açılın

Yeni satış yollarına açılın

İşletmeniz büyüdükçe, ürünlerinizi, siparişlerinizi ve operasyonlarınızı bağlı tutarak müşterilere ulaşma yollarınızı artırın.
Başlayın

Her ürün türü için tek bir platform

Dijital ürünler
Horizons için

Müşterilerin alışveriş yaptığı yerlerde satış yapın

Çevrimiçi mağazanızı Horizons veya Website Builder ile oluşturun veya hızlı bir bağlantı paylaşın ve hemen satışa başlayın.

Müşterilerin alışveriş yaptığı yerlerde satış yapın

Tek bir kontrol panelinden çalıştırın

Tek bir kontrol panelinden yönetin. Birden fazla e-ticaret işletmesini yönetin ve büyüdükçe daha fazla satış yöntemi ekleyin.

Tek bir kontrol panelinden çalıştırın

%0 işlem ücreti ödeyin

100'den fazla ödeme yöntemini kabul edin ve kazandığınızı kendinize saklayın. Hostinger, satışlarınızdan pay almaz.

%0 işlem ücreti ödeyin

Hemen teslim edin

Dijital ürünleri satın alımdan sonra müşterilere otomatik olarak gönderin.

Hemen teslim edin
Müşterilerinizin alışveriş yaptığı yerde satış yapın.

Müşterilerinizin alışveriş yaptığı yerde satış yapın.

Hızlı bağlantılarla satış yapın

Ürünleriniz için hızlı bağlantılar oluşturun ve bunları DM'lerde, e-postalarda, sohbet uygulamalarında veya sosyal medya gönderilerinde paylaşın.

Web sitenizde satın

Müşterilerinizin ürünlerinizi keşfedebileceği ve doğrudan satın alabileceği markalı bir çevrimiçi mağaza oluşturmak için Horizons veya Website Builder'ı kullanın.
Çok yakında

Sosyal medyada satış yapın

Entegrasyonlar kullanıma sunulduğunda TikTok Shops, Meta ve diğer sosyal platformlarla bağlantı kurun.

Özel satış kanalları

Özel mağazalar oluşturun, favori araçlarınızı bağlayın ve açık bir E-ticaret platformuyla işinizi genişletin.

Nereden başlarsanız başlayın, buna uygun bir plan var.

30 gün para iade garantisi

İstediğiniz zaman iptal edin

7/24 destek

%25 indirim
Starter
Hızlı ve düşük maliyetli bir şekilde sipariş almaya başlamak isteyen sosyal medya satıcıları için.
177,99
132,99 /ay
Plan Seçin
1.595,88₺ karşılığında 12 ay hizmet (normal fiyat 2.135,88₺). Yenileme ücreti: 132,99₺/ay
5 adede kadar ürün satın

Starter'ın avantajları:

Fiziksel ve dijital ürünler satın
100’den fazla güvenli ödeme yöntemini kabul edin
Hostinger'da %0 işlem ücreti ödeyin
Yapay zeka ile görsellerden ürün açıklamaları ve önerilen fiyatlar oluşturun.
Hostinger.store ile ödeme bağlantıları oluşturun
Kodee'den chatbot desteği alın
En Popüler
%50 indirim
Growth
Birden fazla mağaza ve web sitesi genelinde markalı bir işletme kuran satıcılar için.
711,99
355,99 /ay
Plan Seçin
4.271,88₺ karşılığında 12 ay hizmet (normal fiyat 8.543,88₺). Yenileme ücreti: 533,99₺/ay
300 adede kadar ürün satın
3 işletmeye kadar yönetin
İşletme başına en fazla 3 satış kanalı bağlayın

Starter paketindekilere ek olarak:

Horizons mağazaları ile abonelikler satın
Talep üzerine baskı ile özel ürünler satın
1 yıllık ücretsiz özel domain
Markalı kurumsal e-posta
Premium hosting
300'den fazla mobil uyumlu şablon
AI online mağaza oluşturma
Müşteri hesapları ve sipariş geçmişi
Mağazalar arası merkezi envanter
Kodee AI — mağazanızı sohbetle yönetin
%33 indirim
Scale
Birden fazla marka ve mağaza işleten, gelişmiş bağlantı ihtiyaçları olan satıcılar için.
1.333,99
888,99 /ay
Plan Seçin
10.667,88₺ karşılığında 12 ay hizmet (normal fiyat 16.007,88₺). Yenileme ücreti: 1.111,99₺/ay
Sınırsız ürün satışı
Sınırsız yönetin
Sınırsız satış kanalı bağlayın

Growth plandaki her şeye ek olarak:

API bağlantıları
YAKINDA
Ölçeklenebilir hosting
Öncelikli 7/24 çok dilli destek
%25 indirim
Starter
Hızlı ve düşük maliyetli bir şekilde sipariş almaya başlamak isteyen sosyal medya satıcıları için.
177,99
132,99 /ay
Plan Seçin
1.595,88₺ karşılığında 12 ay hizmet (normal fiyat 2.135,88₺). Yenileme ücreti: 132,99₺/ay
5 adede kadar ürün satın

Starter'ın avantajları:

Fiziksel ve dijital ürünler satın
100’den fazla güvenli ödeme yöntemini kabul edin
Hostinger'da %0 işlem ücreti ödeyin
Yapay zeka ile görsellerden ürün açıklamaları ve önerilen fiyatlar oluşturun.
Hostinger.store ile ödeme bağlantıları oluşturun
Kodee'den chatbot desteği alın
En Popüler
%50 indirim
Growth
Birden fazla mağaza ve web sitesi genelinde markalı bir işletme kuran satıcılar için.
711,99
355,99 /ay
Plan Seçin
4.271,88₺ karşılığında 12 ay hizmet (normal fiyat 8.543,88₺). Yenileme ücreti: 533,99₺/ay
300 adede kadar ürün satın
3 işletmeye kadar yönetin
İşletme başına en fazla 3 satış kanalı bağlayın

Starter paketindekilere ek olarak:

Horizons mağazaları ile abonelikler satın
Talep üzerine baskı ile özel ürünler satın
1 yıllık ücretsiz özel domain
Markalı kurumsal e-posta
Premium hosting
300'den fazla mobil uyumlu şablon
AI online mağaza oluşturma
Müşteri hesapları ve sipariş geçmişi
Mağazalar arası merkezi envanter
Kodee AI — mağazanızı sohbetle yönetin
%33 indirim
Scale
Birden fazla marka ve mağaza işleten, gelişmiş bağlantı ihtiyaçları olan satıcılar için.
1.333,99
888,99 /ay
Plan Seçin
10.667,88₺ karşılığında 12 ay hizmet (normal fiyat 16.007,88₺). Yenileme ücreti: 1.111,99₺/ay
Sınırsız ürün satışı
Sınırsız yönetin
Sınırsız satış kanalı bağlayın

Growth plandaki her şeye ek olarak:

API bağlantıları
YAKINDA
Ölçeklenebilir hosting
Öncelikli 7/24 çok dilli destek
Tüm özellikleri görüntüle
Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının plan süresindeki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Yapay zeka destekli e-ticaret araçlarıyla daha hızlı çalışın

Satış yaparken mağazanızı yazmanıza, optimize etmenize, güncellemenize ve geliştirmenize yardımcı olan YZ araçlarıyla zaman kazanın.

Saniyeler içinde yardım alın ve harekete geçin

Kodee, 7/24 YZ asistanınızdır. Fiyatlandırmayı güncellemesini, flaş indirim düzenlemesini, SEO'yu düzeltmesini ve günlük iş görevlerinde size yardımcı olmasını saniyeler içinde isteyebilirsiniz, üstelik teknik beceriye gerek kalmadan.

Saniyeler içinde yardım alın ve harekete geçin
Çevrimiçi bulunun

İşinizi büyütmek için tek bir kontrol paneli

Çevrimiçi bulunun

Alıcıların ürünlerinizi bulmasına yardımcı olmak için yerleşik SEO araçlarını kullanın.

Neyin satıldığını öğrenin

Satışları, siparişleri ve ortalama sipariş değerini tek bir yerden takip edin.

Müşterilerinizi geri kazanın

Alışveriş yapanları geri getirmek, terk edilmiş sepetleri kurtarmak ve gelecekteki kampanyalar için kitleler oluşturmak amacıyla e-posta pazarlamasını ve Meta Pixel'i kullanın.
Başla

Haralabos Lukatos

Review provider

Bu şirket, web sitesi düzenleme modunda harika kullanıcı dostu özelliklere sahip. Ayrıca, çevrimiçi bir mağaza eklerken adımlar basit ve stressiz.

Mitul

Review provider

Sunucular inanılmaz hızlı - e-ticaret sitem tutarlı bir şekilde 1,8 saniyede yükleniyor. hPanel'leri sezgiseldir ve siteleri yönetmeyi, yeni başlayanlar için bile basit hale getiriyor.

Andrea King

Review provider

Hostinger çok yönlü bir web tasarım platformudur. Kullanımı kolaydır ve sayfa düzeninizin bireysel kısımlarını tasarlamak için yapay zeka (YZ) kullanabilirsiniz. Bir e-ticaret veya portföy web sitesi tasarlamak için Hostinger'ı kesinlikle tavsiye ederim.

Her yerde satış yapın, her şey bağlantılıyken.

Satışa başlayın

Hostinger E-ticaret SSS

Hostinger ile e-ticaret işinizi nasıl başlatıp büyütebileceğinize dair en sık sorulan soruların yanıtlarını bulun.

Hostinger E-ticaret Nedir?

Hostinger E-ticaret, tüm çevrimiçi işinizin kontrolünü tek bir kontrol panelinden size veren, hepsi bir arada e-ticaret odaklı bir işletme yönetim platformudur.

Bir web sitesiyle başlayan geleneksel platformların aksine, Hostinger E-ticaret işinizle başlar – önce ürünlerinizi, ödemelerinizi ve operasyonlarınızı kurar, ardından nerede ve nasıl satış yapacağınızı seçersiniz: kendi web siteniz, sosyal medya, pazaryerleri veya basit bir paylaşılabilir bağlantı aracılığıyla. Hostinger E-ticaret tek bir mağazaya bağlı değildir, böylece işiniz müşterilerinizin olduğu her yerde büyüyebilir.

Hostinger E-ticaret çözümü kimler içindir?

Hostinger Ecommerce, ilk satışınızdan çok kanallı bir iş yönetmeye kadar her aşamadaki satıcılar için tasarlanmıştır.

  • İlk kez satış yapanlar. Teknik sorunlar veya maliyetli eklentiler olmadan çevrimiçi satış yapmak mı istiyorsunuz? Önceden deneyim gerektirmeden dakikalar içinde faaliyete geçeceksiniz.
  • Sosyal medya satıcıları. Şu anda Instagram DM'leri, WhatsApp veya TikTok üzerinden satış yapıyorsanız, Hostinger Ecommerce size basit, hızlı ve karmaşıklıktan uzak, düzgün bir mağaza kurulumu sunar.
  • Çok kanallı satıcılar. Zaten birden fazla yerde satış yapıyor ve ayrı araçları yönetmekten yorulduysanız? Hostinger Ecommerce, ürünlerinizi, envanterinizi ve siparişlerinizi tek bir kontrol paneline getirir.

Teknik beceri gerekmez. İşletmenize bir isim verin, ilk ürününüzü ekleyin, ödemeleri ayarlayın ve nasıl satış yapmak istediğinizi seçin – ister kendi web siteniz, ister mevcut bir mağaza, isterse de sadece paylaşılabilir bir bağlantı olsun. Araçlar ağır işleri halletmek için var, böylece işinizi büyütmeye odaklanabilirsiniz.

Satış yapmaya başlamak için bir web siteye ihtiyacım var mı?

Hayır – Hostinger Ecommerce'ı farklı kılan da budur. Hızlı bir ürün bağlantısı oluşturarak hemen satışa başlayabilirsiniz – bu, müşterileri doğrudan ürününüze götüren basit, paylaşılabilir bir URL'dir ve web sitesine gerek yoktur. Bunu WhatsApp, Instagram veya zaten kullandığınız herhangi bir başka kanalda paylaşabilirsiniz. Bir web sitesi eklemeye veya ek satış kanalları bağlamaya hazır olduğunuzda, bu seçenek her zaman mevcuttur.

Hostinger ile e-ticaret web sitesi nasıl oluşturabilirim?

Mağazınızı oluşturmak için üç yolunuz var – size en uygun olanı seçin, kodlama gerekmez.

Zaten bir web sitem varsa Hostinger Ecommerce kullanabilir miyim?

Evet. Hostinger E-ticaret'i restoranınızın mutfağı gibi düşünün – ürünlerinizi, envanterinizi ve siparişlerinizi sahne arkasında yönetirken, web siteniz müşterilerin girdiği yemek odalarından sadece biridir. Mevcut web sitenizi – ister Hostinger Website Builder, Horizons vibe coding builder, WordPress veya başka bir platformla oluşturulmuş olsun – bağlayın ve her şey tek bir yerden yürütülsün. Mevcut sitenizin yanı sıra sıfırdan başlamadan daha fazla satış kanalı da ekleyebilirsiniz.

Birden fazla satış kanalını yönetebilir miyim?

Evet. Bu, Hostinger Ecommerce'ın en büyük avantajlarından biridir. İster web sitenizde, ister TikTok, Instagram veya Etsy ya da Amazon gibi bir pazar yerinde satış yapıyor olun, tüm mağazalarınız için merkezi envanter yönetimi sağlar – yani ürünleriniz, envanteriniz ve siparişleriniz tek bir kontrol panelinden yönetilir. Artık araçlar arasında geçiş yapmanıza veya stokların senkronizasyon dışı kalması konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.

Hostinger Ecommerce ile ne satabilirim?

Neredeyse her şey. Fiziksel ürünler, dijital indirmeler (e-Kitaplar, müzik veya şablonlar gibi), rezervasyon gerektiren hizmetler, isteğe bağlı baskı ürünleri ve abonelik tabanlı teklifler. İş modeliniz ne olursa olsun, buna uygun bir plan var.

Henüz ne satacağınızdan emin değil misiniz? Nişinizi bulmanıza yardımcı olmak için trend ürün fikirleri listesi hazırladık.

İşlem ücreti var mı?

Yok. Kazandığınızın %100'ü sizde kalır. Hostinger E-ticaret, platform işlem ücreti almaz, bu nedenle ister ilk satışınızı ister bininci satışınızı gerçekleştirin, her dolar doğrudan size gider.

Müşterilerim hangi ödeme yöntemlerini kullanabilir?

Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay ve Google Pay), PayPal, RazorPay ve Alipay dahil olmak üzere dünya genelinde 100'den fazla ödeme yöntemini güvenli ve entegre bir ödeme deneyimiyle kabul edebilirsiniz.

Kargo nasıl çalışır?

Fiziksel ürünler için, tüm sipariş karşılama sürecini otomatikleştirmek üzere Shippo'yu bağlayabilirsiniz – etiketleri saniyeler içinde yazdırın, gerçek zamanlı takip sunun ve DHL, FedEx ve UPS dahil 40'tan fazla kargo şirketiyle gönderim yapın. İsteğe bağlı baskı ürünleri için, bir sipariş verildiğinde Printful üretimi ve gönderimi otomatik olarak halleder.

Gizliliğinize önem veriyoruz

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