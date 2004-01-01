Hostinger E-ticaret, tüm çevrimiçi işinizin kontrolünü tek bir kontrol panelinden size veren, hepsi bir arada e-ticaret odaklı bir işletme yönetim platformudur.

Bir web sitesiyle başlayan geleneksel platformların aksine, Hostinger E-ticaret işinizle başlar – önce ürünlerinizi, ödemelerinizi ve operasyonlarınızı kurar, ardından nerede ve nasıl satış yapacağınızı seçersiniz: kendi web siteniz, sosyal medya, pazaryerleri veya basit bir paylaşılabilir bağlantı aracılığıyla. Hostinger E-ticaret tek bir mağazaya bağlı değildir, böylece işiniz müşterilerinizin olduğu her yerde büyüyebilir.