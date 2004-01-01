Hostinger E-ticaret
Her yerde satış yapın. Tümünü tek bir yerden yönetin.
Ürünlerinizi, siparişlerinizi, envanterinizi ve satış kanallarınızı tek bir basit kontrol panelinde bağlayın
30 gün içinde para iade garantisi
Sizinki gibi işletmelerin hikayeleri
Hemen 3 dakika içinde satışa başlayın
İşletmenize ad verin
Ürün görsellerini listelemelere dönüştürün
Sattığınız her yöntemi birleştirin
Yeni satış yollarına açılın
Her ürün türü için tek bir platform
Müşterilerin alışveriş yaptığı yerlerde satış yapın
Çevrimiçi mağazanızı Horizons veya Website Builder ile oluşturun veya hızlı bir bağlantı paylaşın ve hemen satışa başlayın.
Tek bir kontrol panelinden çalıştırın
Tek bir kontrol panelinden yönetin. Birden fazla e-ticaret işletmesini yönetin ve büyüdükçe daha fazla satış yöntemi ekleyin.
%0 işlem ücreti ödeyin
100'den fazla ödeme yöntemini kabul edin ve kazandığınızı kendinize saklayın. Hostinger, satışlarınızdan pay almaz.
Hemen teslim edin
Dijital ürünleri satın alımdan sonra müşterilere otomatik olarak gönderin.
Müşterilerinizin alışveriş yaptığı yerde satış yapın.
Hızlı bağlantılarla satış yapın
Web sitenizde satın
Sosyal medyada satış yapın
Özel satış kanalları
Nereden başlarsanız başlayın, buna uygun bir plan var.
30 gün para iade garantisi
İstediğiniz zaman iptal edin
7/24 destek
Starter'ın avantajları:
Starter paketindekilere ek olarak:
Growth plandaki her şeye ek olarak:
Starter'ın avantajları:
Starter paketindekilere ek olarak:
Growth plandaki her şeye ek olarak:
Yapay zeka destekli e-ticaret araçlarıyla daha hızlı çalışın
Saniyeler içinde yardım alın ve harekete geçin
Kodee, 7/24 YZ asistanınızdır. Fiyatlandırmayı güncellemesini, flaş indirim düzenlemesini, SEO'yu düzeltmesini ve günlük iş görevlerinde size yardımcı olmasını saniyeler içinde isteyebilirsiniz, üstelik teknik beceriye gerek kalmadan.
İşinizi büyütmek için tek bir kontrol paneli
Çevrimiçi bulunun
Neyin satıldığını öğrenin
Müşterilerinizi geri kazanın
Haralabos Lukatos
Bu şirket, web sitesi düzenleme modunda harika kullanıcı dostu özelliklere sahip. Ayrıca, çevrimiçi bir mağaza eklerken adımlar basit ve stressiz.
Mitul
Sunucular inanılmaz hızlı - e-ticaret sitem tutarlı bir şekilde 1,8 saniyede yükleniyor. hPanel'leri sezgiseldir ve siteleri yönetmeyi, yeni başlayanlar için bile basit hale getiriyor.
Her yerde satış yapın, her şey bağlantılıyken.
Hostinger E-ticaret SSS
Hostinger E-ticaret Nedir?
Hostinger E-ticaret, tüm çevrimiçi işinizin kontrolünü tek bir kontrol panelinden size veren, hepsi bir arada e-ticaret odaklı bir işletme yönetim platformudur.
Bir web sitesiyle başlayan geleneksel platformların aksine, Hostinger E-ticaret işinizle başlar – önce ürünlerinizi, ödemelerinizi ve operasyonlarınızı kurar, ardından nerede ve nasıl satış yapacağınızı seçersiniz: kendi web siteniz, sosyal medya, pazaryerleri veya basit bir paylaşılabilir bağlantı aracılığıyla. Hostinger E-ticaret tek bir mağazaya bağlı değildir, böylece işiniz müşterilerinizin olduğu her yerde büyüyebilir.
Hostinger E-ticaret çözümü kimler içindir?
Hostinger Ecommerce, ilk satışınızdan çok kanallı bir iş yönetmeye kadar her aşamadaki satıcılar için tasarlanmıştır.
- İlk kez satış yapanlar. Teknik sorunlar veya maliyetli eklentiler olmadan çevrimiçi satış yapmak mı istiyorsunuz? Önceden deneyim gerektirmeden dakikalar içinde faaliyete geçeceksiniz.
- Sosyal medya satıcıları. Şu anda Instagram DM'leri, WhatsApp veya TikTok üzerinden satış yapıyorsanız, Hostinger Ecommerce size basit, hızlı ve karmaşıklıktan uzak, düzgün bir mağaza kurulumu sunar.
- Çok kanallı satıcılar. Zaten birden fazla yerde satış yapıyor ve ayrı araçları yönetmekten yorulduysanız? Hostinger Ecommerce, ürünlerinizi, envanterinizi ve siparişlerinizi tek bir kontrol paneline getirir.
Teknik beceri gerekmez. İşletmenize bir isim verin, ilk ürününüzü ekleyin, ödemeleri ayarlayın ve nasıl satış yapmak istediğinizi seçin – ister kendi web siteniz, ister mevcut bir mağaza, isterse de sadece paylaşılabilir bir bağlantı olsun. Araçlar ağır işleri halletmek için var, böylece işinizi büyütmeye odaklanabilirsiniz.
Satış yapmaya başlamak için bir web siteye ihtiyacım var mı?
Hayır – Hostinger Ecommerce'ı farklı kılan da budur. Hızlı bir ürün bağlantısı oluşturarak hemen satışa başlayabilirsiniz – bu, müşterileri doğrudan ürününüze götüren basit, paylaşılabilir bir URL'dir ve web sitesine gerek yoktur. Bunu WhatsApp, Instagram veya zaten kullandığınız herhangi bir başka kanalda paylaşabilirsiniz. Bir web sitesi eklemeye veya ek satış kanalları bağlamaya hazır olduğunuzda, bu seçenek her zaman mevcuttur.
Hostinger ile e-ticaret web sitesi nasıl oluşturabilirim?
Mağazınızı oluşturmak için üç yolunuz var – size en uygun olanı seçin, kodlama gerekmez.
- Sürükle ve bırak e-ticaret web sitesi oluşturucu. İşletmenizi yapay zekaya tanımlayın ve saniyeler içinde hazır bir web sitesi edinin – ardından öğeleri sürükleyip bırakarak kendinize göre özelleştirin.
- Horizons ile çevrimiçi mağazanızı vibe code edin. Mağazanızı sohbetle hayata geçirin. Vizyonunuzu tanımlayın, sohbetle geliştirin – yapay zeka her şeyi sizin için oluşturur.
- E-ticaret web sitesi şablonları. Hızlı bir başlangıç mı tercih edersiniz? Hazır e-ticaret şablonları kütüphanesinden seçim yapın – markanıza uygun olanı seçin ve tamamen kendinize ait hale getirmek için özelleştirin.
Zaten bir web sitem varsa Hostinger Ecommerce kullanabilir miyim?
Evet. Hostinger E-ticaret'i restoranınızın mutfağı gibi düşünün – ürünlerinizi, envanterinizi ve siparişlerinizi sahne arkasında yönetirken, web siteniz müşterilerin girdiği yemek odalarından sadece biridir. Mevcut web sitenizi – ister Hostinger Website Builder, Horizons vibe coding builder, WordPress veya başka bir platformla oluşturulmuş olsun – bağlayın ve her şey tek bir yerden yürütülsün. Mevcut sitenizin yanı sıra sıfırdan başlamadan daha fazla satış kanalı da ekleyebilirsiniz.
Birden fazla satış kanalını yönetebilir miyim?
Evet. Bu, Hostinger Ecommerce'ın en büyük avantajlarından biridir. İster web sitenizde, ister TikTok, Instagram veya Etsy ya da Amazon gibi bir pazar yerinde satış yapıyor olun, tüm mağazalarınız için merkezi envanter yönetimi sağlar – yani ürünleriniz, envanteriniz ve siparişleriniz tek bir kontrol panelinden yönetilir. Artık araçlar arasında geçiş yapmanıza veya stokların senkronizasyon dışı kalması konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.
Hostinger Ecommerce ile ne satabilirim?
Neredeyse her şey. Fiziksel ürünler, dijital indirmeler (e-Kitaplar, müzik veya şablonlar gibi), rezervasyon gerektiren hizmetler, isteğe bağlı baskı ürünleri ve abonelik tabanlı teklifler. İş modeliniz ne olursa olsun, buna uygun bir plan var.
Henüz ne satacağınızdan emin değil misiniz? Nişinizi bulmanıza yardımcı olmak için trend ürün fikirleri listesi hazırladık.
İşlem ücreti var mı?
Yok. Kazandığınızın %100'ü sizde kalır. Hostinger E-ticaret, platform işlem ücreti almaz, bu nedenle ister ilk satışınızı ister bininci satışınızı gerçekleştirin, her dolar doğrudan size gider.
Müşterilerim hangi ödeme yöntemlerini kullanabilir?
Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay ve Google Pay), PayPal, RazorPay ve Alipay dahil olmak üzere dünya genelinde 100'den fazla ödeme yöntemini güvenli ve entegre bir ödeme deneyimiyle kabul edebilirsiniz.
Kargo nasıl çalışır?
Fiziksel ürünler için, tüm sipariş karşılama sürecini otomatikleştirmek üzere Shippo'yu bağlayabilirsiniz – etiketleri saniyeler içinde yazdırın, gerçek zamanlı takip sunun ve DHL, FedEx ve UPS dahil 40'tan fazla kargo şirketiyle gönderim yapın. İsteğe bağlı baskı ürünleri için, bir sipariş verildiğinde Printful üretimi ve gönderimi otomatik olarak halleder.