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Minecraft server kiralama

Üst düzey bir sunucu ile yaratıcılığınızın önündeki engelleri kaldırın

Ücretsiz otomatik haftalık yedekleme Kötü Amaçlı Yazılım Tarayıcısı YZ Asistan
₺  273,99 /ay
Planınızı Seçin
30 gün para iade garantili
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Mükemmel Minecraft server hosting planınızı seçin

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İnşa et. Keşfet. Fethet

Özel bir Minecraft sunucusu ile Minecraft dünyanızı inşa etmek, keşfetmek ve fethetmek için doğru donanıma sahip olun. Anında kurulum ve sınırsız oyunculu çok oyunculu oyunlar, Minecraft'ı bir sonraki blok kırma seviyesine taşıyacak.

Performans için optimize edildiğinden, siz, Steve ve Alex rahatsız edici gecikmeleri unutabilirsiniz. Tek sınır hayal gücünüz (ve tabii ki sinir bozucu çeteler ve sürüngenler).
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Sizin oyununuz. Sizin sunucunuz. Sizin yolunuz

Kutudan çıkar çıkmaz istediğiniz oyunu (veya oyunları) oluşturun.

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Üst düzey performans

Düşük gecikme süresi, gecikmesiz oyun ve garantili %99,9 çalışma süresinin keyfini çıkarın.
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Tam kontrol. Tamamen özelleştirilebilir

Haritaları özelleştirin, modları ve eklentileri yükleyin ve sunucu kontrollerini tek bir kolay pakette optimize edin.
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Çoklu oyunlar. Sınırsız oyuncu

Birden fazla oyun ve sınırsız oyuncu barındırın. Ne yapmak isterseniz yapabilirsiniz.

Daha çok oynayın. Daha az ödeyin

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Güvenli bölgede kalın

Davet edilmemiş misafirleri yerleşik güvenlik duvarı ve DDoS koruması ile dışarıda tutun. Otomatik yedeklemeler ve manuel anlık görüntü, beklenmedik bir durum meydana gelirse oyun verilerinizi hızlı ve kolay bir şekilde geri yükleyebilmenizi sağlar.

Kodee ayrıca güvenilir bir güvenlik yardımcı olarak da görev yapar. Güçlü yapay zeka asistanı hesapları ve paketleri kontrol eder, hizmet güncellemelerini izler ve güvenlik tavsiyeleri sunarken oyununuzun tadını çıkarın.
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Güvenebileceğiniz VPS hosting

Google
Rating:
4.8/5
1,237
inceleme
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
inceleme
WpBeginner
Rating:
4.7
874
inceleme

Dünya genelindeki yerler. Sınır yok

Oyuncularınıza yakın bir sunucu konumu seçerek hızlı yükleme ve gecikmesiz oyun deneyiminin tadını çıkarın. Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa ve Asya'daki veri merkezlerinden seçim yapın.

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30 gün para iade garantili

%100 memnun kalmazsanız, satın alma tarihinden itibaren 30 gün içinde ödemenizin iadesini talep edebilirsiniz. VPS iadeleri, iadeler arasında 180 günlük bir bekleme süresine tabidir. Süreç sorunsuz ve risksizdir. Daha fazla bilgi için lütfen iade politikamızı kontrol edin (istisnalar uygulanabilir).

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Minecraft Server Kiralama SSS

Minecraft serverları hakkında en sık sorulan soruların yanıtları aşağıdaki gibidir.

Minecraft hosting nedir?

Minecraft serverları nasıl kullanılır?

Bir Minecraft sunucusu ne kadara mal olur?

Sunucumda çalışan mod paketini değiştirebilir miyim?

Minecraft sunucuma nasıl mod ekleyebilirim?

Hangi tür Minecraft sunucu erişimine sahip oluyorum?