80% varan indirimli
Minecraft server kiralama
Üst düzey bir sunucu ile yaratıcılığınızın önündeki engelleri kaldırın
Ücretsiz otomatik haftalık yedekleme Kötü Amaçlı Yazılım Tarayıcısı YZ Asistan
₺ 273,99 /ay
30 gün para iade garantili
Mükemmel Minecraft server hosting planınızı seçin
Game Panel 1
₺ 547,99%64 İNDİRİM
₺ 195,99 /ay
₺352,99/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 GB RAM
1 vCPU çekirdeği
50 GB NVMe Disk alanı
Mod Desteği
Tam Root Erişimi
DDOS Koruması
Otomatik Alan Dışı Yedekleme
En Popüler
Game Panel 2
₺ 782,99%65 İNDİRİM
₺ 273,99 /ay
₺587,99/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 GB RAM
2 vCPU çekirdeği
100 GB NVMe Disk alanı
Mod Desteği
Tam Root Erişimi
DDOS Koruması
Otomatik Alan Dışı Yedekleme
Game Panel 4
₺ 1.566,99%74 İNDİRİM
₺ 410,99 /ay
₺1.056,99/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
16 GB RAM
4 vCPU çekirdeği
200 GB NVMe Disk alanı
Mod Desteği
Tam Root Erişimi
DDOS Koruması
Otomatik Alan Dışı Yedekleme
Game Panel 8
₺ 3.915,99%80 İNDİRİM
₺ 782,99 /ay
₺1.761,99/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
32 GB RAM
8 vCPU çekirdeği
400 GB NVMe Disk alanı
Mod Desteği
Tam Root Erişimi
DDOS Koruması
Otomatik Alan Dışı Yedekleme
Ödeme Şartları
İnşa et. Keşfet. Fethet
Özel bir Minecraft sunucusu ile Minecraft dünyanızı inşa etmek, keşfetmek ve fethetmek için doğru donanıma sahip olun. Anında kurulum ve sınırsız oyunculu çok oyunculu oyunlar, Minecraft'ı bir sonraki blok kırma seviyesine taşıyacak.Performans için optimize edildiğinden, siz, Steve ve Alex rahatsız edici gecikmeleri unutabilirsiniz. Tek sınır hayal gücünüz (ve tabii ki sinir bozucu çeteler ve sürüngenler).
Sizin oyununuz. Sizin sunucunuz. Sizin yolunuz
Kutudan çıkar çıkmaz istediğiniz oyunu (veya oyunları) oluşturun.
Üst düzey performansDüşük gecikme süresi, gecikmesiz oyun ve garantili %99,9 çalışma süresinin keyfini çıkarın.
Tam kontrol. Tamamen özelleştirilebilirHaritaları özelleştirin, modları ve eklentileri yükleyin ve sunucu kontrollerini tek bir kolay pakette optimize edin.
Çoklu oyunlar. Sınırsız oyuncuBirden fazla oyun ve sınırsız oyuncu barındırın. Ne yapmak isterseniz yapabilirsiniz.
Güvenli bölgede kalın
Davet edilmemiş misafirleri yerleşik güvenlik duvarı ve DDoS koruması ile dışarıda tutun. Otomatik yedeklemeler ve manuel anlık görüntü, beklenmedik bir durum meydana gelirse oyun verilerinizi hızlı ve kolay bir şekilde geri yükleyebilmenizi sağlar.Kodee ayrıca güvenilir bir güvenlik yardımcı olarak da görev yapar. Güçlü yapay zeka asistanı hesapları ve paketleri kontrol eder, hizmet güncellemelerini izler ve güvenlik tavsiyeleri sunarken oyununuzun tadını çıkarın.
Güvenebileceğiniz VPS hosting
Dünya genelindeki yerler. Sınır yok
Oyuncularınıza yakın bir sunucu konumu seçerek hızlı yükleme ve gecikmesiz oyun deneyiminin tadını çıkarın. Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa ve Asya'daki veri merkezlerinden seçim yapın.
Minecraft Server Kiralama SSS
Minecraft serverları hakkında en sık sorulan soruların yanıtları aşağıdaki gibidir.