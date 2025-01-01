Minecraft server kiralama fiyatları 24 aylık bir plan için ₺195,99/aydan başlar ve başlamak için ihtiyacınız olan her şeyi içerir.

Kullanabileceğiniz RAM seviyesi, vCPU ve disk alanı gibi şeyler dahil olmak üzere kaynaklarınızı yükseltmek isterseniz, paketinizi istediğiniz zaman yükseltebilirsiniz.