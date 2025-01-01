Hostinger Reach, basitlik, hız ve sonuç odaklı olarak tasarlanmıştır, tasarım veya pazarlama deneyimi gerektirmez. Çoğu e-posta aracının aksine, Reach’in merkezinde yapay zeka destekli şablon oluşturucu bulunur. İster bir ürün lansmanı, özel teklif ya da bülten güncellemesi olsun, anında profesyonel ve mobil uyumlu bir e-posta hazırlar. Sadece içerik yazmakla kalmaz; mesajınız için en iyi tasarımı önerir ve stil ayarlarınızı kaydederek hiçbir zaman sıfırdan başlamamanızı sağlar.

Her şablon özelleştirilebilir, böylece e-postalarınız markanızın görünümünü, hissini ve sesini yansıtır. Ayrıca, şablonlar kanıtlanmış en iyi uygulamalar kullanılarak hazırlandığından, okunabilirlik, erişilebilirlik ve okuyucu etkileşimi için optimize edilmiştir.

Reach, Hostinger ürün paketiyle sıkı bir şekilde entegre edilmiştir. Kendi markanıza ait profesyonel bir alan adı ve kurumsal e-posta adresi ayarlayabilir, böylece e-postalarınızı kendi markalı adresinizden göndererek hedef kitlenizin güvenini kazanabilir ve e-posta teslimat oranını artırabilirsiniz.