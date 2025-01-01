Büyümeniz için Tasarlandı
Hostinger'ı daha güçlü ve daha hızlı yapmak için sadece en son teknolojiye güvenemeyiz. Bu yüzden en büyük gücümüz, onu hayata geçirmek için var gücüyle çalışan ekiplerden oluşuyor.
Hız
Yanıt süresi 11-274 ms.
Destek
7/24 canlı sohbet.
Verimlilik
En iyi fiyat/kalite oranı.
Basitlik
10 kişiden 9 kişi hPanel'imizi akıcı ve sezgisel buluyor.
veri merkezleri
Tüm Veriler - Güvenli
Web sitelerinizi birden fazla düzeyde arıza güvenliği, RAID-10, günlük veya haftalık yedeklerle koruyoruz. 10 veri merkezimiz, web sitelerinizi her ülkede hızlı tutmak için küresel olarak konumlandırılmıştır. Küresel olarak bağlantılı Tier-3 veri merkezleri kullandığımız için ziyaretçileriniz en düşük gecikme süresinin ve benzersiz güvenilirliğin keyfini çıkaracak.
Planlarımıza dahil olan hizmetler:
Şirketçe geliştirilmiş hPanel, Erişim yöneticisi, LiteSpeed web sunucusu, ücretsiz SSL, Şirketçe geliştirilmiş WAF.
altyapı
Maksimum Verimlilik
Güvenlik, hızlı performans ve kararlılık eşit derecede önemlidir. Web siteniz için %99,99 çalışma süresini korumaya çalışıyoruz. Sunucularımız, hosting sağlayıcıları için önde gelen işletim sistemi olan CloudLinux üzerinde çalışmaktadır. Sistemlerimizi düzenli yeniliyor, sunucuları DDoS saldırılarına karşı koruyup en yeni LiteSpeed teknolojileriyle hızlarını artırıyoruz.
Planlarımıza dahil olan hizmetler:
Günlük Yedeklemeler, CloudLinux, Hesap İzolasyonu için LVE kapsayıcıları, Anahtarlarda Wanguard gerçek zamanlı anti-DDoS koruması, tam SSD sunucuları.
hPanel
Pürüzsüz Kontrol İçin Tasarlandı
Şirket bünyesinde geliştirdiğimiz hPanel ile gurur duyuyoruz. Ayrıca bir web sitesi oluşturmanın her adımı yeni başlayanlar için sezgisel ve profesyoneller için basit hale gelinceye kadar hosting deneyiminin her yönüne ince ayar yapıyoruz. Hızlı otomatik geçişler için şirket içi bir WordPress geçiş aracımız da mevcut.
destek
Başarı Odaklı
Bir sorunun nasıl çözüleceğini göstermenin, müşterileri başarıya yönlendirmenin en iyi yolu olduğuna inanıyoruz. Teknik ekibimiz, web siteniz üzerinde çalışırken yaşadığınız herhangi bir sorunda size yol göstermek için 7/24 burada.
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