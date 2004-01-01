Node.js web uygulamanızı dağıtın
React, Next.js, Vite ve diğer web uygulamalarınızı dakikalar içinde yayına alın. Siz kodunuzu yazın, biz çalıştıralım. DevOps gerekmez, sürpriz maliyet yok; her zaman hızlı ve sorunsuz dağıtım.
Dünya çapında 1M+ geliştiriciye güç veriyoruz
Gerekli her şey var. Gereksiz hiçbir şey yok.
Uygun fiyatlı
Piyasadaki en iyi fiyat. Sürpriz maliyetler olmadan, aylık tek bir sabit ücret.
Tamamen yönetimli
Siz kodlayın, biz her şeyi çevrimiçi ortamda güvenli tutalım. Sunucuları ve güvenliği kafanıza takmayın.
Yerleşik performans
Hostinger CDN, WAF ve DDoS koruması dahildir.
Kod öncelikli
VS Code, Cursor, Claude veya herhangi bir AI asistanı ile doğrudan IDE’nizden dağıtın.
Yerleşik güçlü ekosistem
1 yıl boyunca ücretsiz domain ve iş e-postası; ayrıca ücretsiz yönetilen SSL sertifikaları.
Kullandığınız yığınlarla uyumlu
React, Next.js, Vite, Vue.js ve diğer teknolojilerle sorunsuz çalışır. Kısıtlama olmadan, dilediğiniz gibi geliştirin.
Kodu gönderin. Gerisini biz hallederiz.
1. Projenizi bağlayın
GitHub’a bağlanın, bir ZIP yükleyin ya da AI kod asistanından dağıtın
Framework otomatik olarak algılanır, build komutları sizin yerinize yönetilir ve proje anında dağıtıma hazır hale gelir
2. Anında dağıtın
Node.js web uygulamanızı saniyeler içinde başlatın
Sunucu, güvenlik ve ölçeklendirmeyle uğraşmanıza gerek yok. Hepsini biz sizin için üstleniyoruz.
3. Yönetin ve ölçeklendirin
Kontrolü elinizde tutun ve güvenle ölçeklendirin
Performansı izleyin, domain haritalarını yönetin ve otomatik olarak yeniden dağıtın.
Panelle uğraşmayın. Doğrudan IDE'den dağıtın.
Agentic Dağıtım, IDE’nizi Hostinger’ın yönetilen altyapısına bağlayarak hızlı ve kod odaklı uygulama dağıtımlarını mümkün kılar. Bunu doğrudan editörünüzden ya da sürüm kontrolü ve ekip çalışması için GitHub üzerinden yapabilirsiniz.
Kodlama akışınızı bozmadan Node.js web uygulamaları, PHP ya da WordPress projeleri başlatabilirsiniz.
Önerilen sunucu konumu:
Kontrol ediliyor...
Yerel dağıtım. Küresel erişim
Hedef kitlenize yakın bir sunucu konumu veya CDN seçerek yükleme hızlarını artırabilirsiniz. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya, Güney Amerika, Güney Afrika ve Avustralya dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında veri merkezlerimiz ve CDN ağlarımız bulunuyor.
Aylık sabit fiyat, gizli ücret yok
Cloud Startup
Kurumsal ve E-ticaret siteleri için optimize edilmiştir
Kaynaklar
+ ay ücretsiz
48 aylık dönem için. Yenilediğinizde ₺ 1025.99/ay
Gösterilen fiyat, geçerli vergiler hariç aylık ücrettir. Ödeme sırasında peşin olarak ödenecek planın toplam fiyatı, aylık ücretin planınızdaki ay sayısıyla çarpımını ve geçerli vergileri içerir.