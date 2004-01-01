Node.js web uygulamanızı dağıtın

Bu tamamen yönetilen bir hosting hizmetidir; çalışma süresi, ölçeklendirme ve güvenliği biz üstleniyoruz, böylece sunucu tarafıyla uğraşmanız gerekmez. Root erişimi ve tam kontrol istiyorsanız VPS sizin için daha uygundur.

Yönetilen Node.js web uygulamaları hostingi ise anında dağıtım yapmak ve DevOps süreçlerini tamamen atlamak isteyen geliştiriciler için idealdir.