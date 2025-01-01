Üç.İki.Çevrimiçi.

Üç. İki. Çevrimiçi.

Hakkımızda

Misyonunuzu Çevrimiçi Yapmak İçin Buradayız

Hostinger, çevrimiçi varlığınızı dünya çapındaki herkes için erişilebilir hale getirme misyonunu üstenmiştir, bunlara geliştiriciler, hevesli blog yazarları ve işletme sahipleri de dahildir. Hızlı hosting teknolojimiz, yapay zeka (YZ) destekli Site Kurucumuz ve kullanımı kolay hPanel'imizle çevrimiçi olarak daha hızlı ve daha kolay bir şekilde başarılı olabilirsiniz.
Misyonunuzu Çevrimiçi Yapmak İçin Buradayız

Adanmışlığın Verimlilikle Buluştuğu Yer

2004 yılında Litvanya merkezli bir teknoloji girişimi olarak kurulan Hostinger, şu anda web hosting çözümlerinin lider sağlayıcısıdır ve 150'den fazla ülkeden 3 milyondan fazla kişiye hizmet vermektedir.
Merkezi Litvanya, Kaunas'ta bulunan Hostinger, 2020'nin en hızlı büyüyen hosting markasıdır*. Zyro site kur aracı ve Niaga Hosting markamızın birer parçasıdır.

*Pazar lideri Bitcatcha tarafından tanınmaktadır.

Adanmışlığın Verimlilikle Buluştuğu Yer

Geçmişimiz

Güçlü Özelliklerimiz

Sorunsuz yönetim araçları

Web site hızı

7/24 özverili destek

Sorunsuz yönetim araçları

Alt yapınız veya teknik uzmanlığınız ne olursa olsun, site kurma ve yönetim araçlarımız, kullanıcı deneyimi göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir. Alan adı, web hosting, e-posta ve daha pek çok şeyi hPanel ile tek yerden kontrol edin. Sürükle bırak özelliğiyle Hostinger Site Kur Aracı ile önemli olan şeylere daha fazla zaman ayırın. Dakikalar içinde web sitenizi kurup yayınlayın.

Web site hızı

Web sitesi kurmak isteyenlerin ve işletme sahiplerinin hızla ilerlemesini istiyoruz. %99,9 çalışma garantili, dünya çapında yayılmış sunucularımızla sitenizin dünyanın her yerinde milisaniyeler içinde yüklendiğini hayal edin. Kitlenize en iyi kullanıcı deneyimini sunun ve sitenizin yükselişine tanık olun.

7/24 özverili destek

İnterneti sallamayı amaçlayan her kararlı kullanıcı için buradayız. Müşteri Başarı ekibimiz 10+ dil konuşur, böylece düşüncelerinizi ve endişelerinizi kendi dilinizde güvenle iletebilirsiniz. Teknik sorunlarınız hakkında endişelenerek vakit kaybetmeyeceksiniz, size hızlı çözümlerle yardımcı olacağımıza söz veriyoruz.

Binlerce Mutlu Web Yöneticisi

Tek bizim sözümüze güvenmeyin. Binlerce müşteri Hostinger kullanmaktan memnun.

Podaz Store
E-ticaret sitesi

Yakın zamanda Hostinger'ın Müşteri Başarı ekibiyle iletişim kurdum. Aldığım en destek hayatımda aldığım en iyilerinden birisiydi. Temsilcileri bilgilendirici ve yardımseverdi. Sağladığım az miktarda bilgiyle bile sorunu tespit edip hızlı bir şekilde çözmeyi başardılar.

Andrew
Web Geliştiricisi

Birkaç web tasarım ve web geliştirme kursu almış olsam da kendi başıma web sitesi yönetme konusunda yeniydim. Öğrendiklerimi uygulamak istedim, bu yüzden kodum üzerinde tam kontrolü bana verecek harika bir sunucu arayışına girdim. Hostinger'a bu şekilde ulaştım.

Jeremiah Kobina
Yazılım Mühendisi

Şu anda Hostinger'da barındırdığım 94 web sitem var ve müşterilerim ile ben Hostinger'ı her zaman iki nedenden seviyoruz: sunucu hızı ve beş yıldızlı müşteri desteği. Hostinger ister bir acemi ister profesyonel bir geliştirici olun, herkese en uygun platformdur.

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TEKNOLOJİ

Gücümüz Yenilikten Gelir

En hızlı ve en verimli web hosting sağlayıcılarından biri olarak, sektördeki en son teknolojik gelişmelere uyum sağlamaya devam ediyoruz. Gelişmiş anti-DDoS çözümleri, LiteSpeed destekli teknolojiler ve özel yapım kontrol panelimiz hPanel ile sunucularımızın altyapısını sürekli olarak geliştiriyoruz.
Teknolojimizin detaylarını öğrenin
Gücümüz Yenilikten Gelir
İNSAN

Adanmış Kahramanlar

Hostinger, 54 ülkede 1.000'den fazla çalışanıyla en hızlı büyüyen web hosting ve YZ Site Kurucu sağlayıcılarından biridir. Müşterilerimize olan bağlılığımız gibi, profesyonel olarak büyüyebilmek ve müşterilerimizi bir sonraki seviyeye taşıyabilmek için kendi işimize de özen gösteriyoruz. Hostinger'a katılın ve birlikte büyüyelim!
Kariyer fırsatlarını kontrol edin
Adanmış Kahramanlar
MÜŞTERİ TUTKUNLUĞUMUZ

Konuşmadan Önce Dinleriz

Müşterimiz olarak sizler, Hostinger'da ekibimizin en başındasınız. Geri bildirimleriniz, ürünlerimizi, süreçlerimizi ve genel müşteri memnuniyetimizi iyileştirmenin anahtarıdır. Anket, yorum ve bire bir görüşmeler yoluyla her zaman müşterilerimizin geri bildirimlerini alırız.
Bize ulaşın
Konuşmadan Önce Dinleriz

Son Blog Yazıları

Hostinger, HostingAdvice uzmanları tarafından acemiler için en iyi seçim olarak gösterilir.
Hostinger, HostingAdvice uzmanları tarafından acemiler için en iyi seçim olarak gösterilir.

HostingAdvice.com, ziyaretçileri web hosting dünyası hakkında bilgilendirmek ve eğitmek için çabalayan gerçek web uzmanları, tam zamanlı programcılar ve teknoloji yöneticilerinden oluşan bir ekip tarafından oluşturulan otorite sitedir.

Ieva T.
Müşteri sadakati Hostinger için ne anlama geliyor?
Müşteri sadakati Hostinger için ne anlama geliyor?

Günümüz iş dünyasında müşteri sadakati, bir şirketin müşterilerini elinde tutabilme ve bunları tekrarlayan gelire dönüştürebilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır.

antoniskazoulis
Hostinger 2021'de 1 numaralı web hosting sağlayıcısı olarak listelendi
Hostinger 2021'de 1 numaralı web hosting sağlayıcısı olarak listelendi

Hostinger'ın 2021'de 1 numaralı web hosting sağlayıcısı olarak listelendiğini duyurmaktan heyecan duyuyoruz

Ieva T.
Branch left
Hostinger sağlam bir sağlayıcı
Bitcatcha
Branch right
Branch left
Birinci Sınıf Çalışma Süresi
PCMag
Branch right
Branch left
Bence kaliteli bir host
Quicksprout
Branch right