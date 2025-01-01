Üç.İki.Çevrimiçi.
Hakkımızda
Misyonunuzu Çevrimiçi Yapmak İçin Buradayız
Adanmışlığın Verimlilikle Buluştuğu Yer
*Pazar lideri Bitcatcha tarafından tanınmaktadır.
Geçmişimiz
2004
Kasım. Kaunas, Litvanya'da. Bir grup genç girişimci, kişisel bir hosting firması kurdu ve adını Hosting Media koydu.
2007
Ücretiz web hosting hizmetinde dünya lideri olan 000webhost.com açıldı!
2008
Birinci sınıf cPanel web hosting markası Hosting24.com yayınlandı.
2011
Hostinger – kendi tasarladığı hPanel ile doğdu.
2016
Şirket içi bulut sunucu hizmetimiz doğdu.
2019
İstikrarlı bir yıllık büyüme ile dünya çapında 400'den fazla kişiden oluşan bir ekip olduk!
2020
Hostinger, en hızlı büyüyen web hosting şirketi oldu. Bitcatcha ve PCMag gibi ticari otoriteler tarafından tanındık.
2021
Hostinger, hizmetlerinin bir parçası olarak Zyro Site Kurucu'yu entegre etti.
2023
Yapay zeka sohbet robotu, müşterilerimizi desteklemek için hayata geçirildi.
2024
Müşteri sayısı 3 milyonu aştı.
Güçlü Özelliklerimiz
Sorunsuz yönetim araçları
Web site hızı
7/24 özverili destek
Sorunsuz yönetim araçları
Alt yapınız veya teknik uzmanlığınız ne olursa olsun, site kurma ve yönetim araçlarımız, kullanıcı deneyimi göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir. Alan adı, web hosting, e-posta ve daha pek çok şeyi hPanel ile tek yerden kontrol edin. Sürükle bırak özelliğiyle Hostinger Site Kur Aracı ile önemli olan şeylere daha fazla zaman ayırın. Dakikalar içinde web sitenizi kurup yayınlayın.
Web site hızı
Web sitesi kurmak isteyenlerin ve işletme sahiplerinin hızla ilerlemesini istiyoruz. %99,9 çalışma garantili, dünya çapında yayılmış sunucularımızla sitenizin dünyanın her yerinde milisaniyeler içinde yüklendiğini hayal edin. Kitlenize en iyi kullanıcı deneyimini sunun ve sitenizin yükselişine tanık olun.
7/24 özverili destek
İnterneti sallamayı amaçlayan her kararlı kullanıcı için buradayız. Müşteri Başarı ekibimiz 10+ dil konuşur, böylece düşüncelerinizi ve endişelerinizi kendi dilinizde güvenle iletebilirsiniz. Teknik sorunlarınız hakkında endişelenerek vakit kaybetmeyeceksiniz, size hızlı çözümlerle yardımcı olacağımıza söz veriyoruz.
Binlerce Mutlu Web Yöneticisi
Tek bizim sözümüze güvenmeyin. Binlerce müşteri Hostinger kullanmaktan memnun.
Yakın zamanda Hostinger'ın Müşteri Başarı ekibiyle iletişim kurdum. Aldığım en destek hayatımda aldığım en iyilerinden birisiydi. Temsilcileri bilgilendirici ve yardımseverdi. Sağladığım az miktarda bilgiyle bile sorunu tespit edip hızlı bir şekilde çözmeyi başardılar.
Birkaç web tasarım ve web geliştirme kursu almış olsam da kendi başıma web sitesi yönetme konusunda yeniydim. Öğrendiklerimi uygulamak istedim, bu yüzden kodum üzerinde tam kontrolü bana verecek harika bir sunucu arayışına girdim. Hostinger'a bu şekilde ulaştım.
Şu anda Hostinger'da barındırdığım 94 web sitem var ve müşterilerim ile ben Hostinger'ı her zaman iki nedenden seviyoruz: sunucu hızı ve beş yıldızlı müşteri desteği. Hostinger ister bir acemi ister profesyonel bir geliştirici olun, herkese en uygun platformdur.
Gücümüz Yenilikten Gelir
Adanmış Kahramanlar
Konuşmadan Önce Dinleriz
Son Blog Yazıları
HostingAdvice.com, ziyaretçileri web hosting dünyası hakkında bilgilendirmek ve eğitmek için çabalayan gerçek web uzmanları, tam zamanlı programcılar ve teknoloji yöneticilerinden oluşan bir ekip tarafından oluşturulan otorite sitedir.
Günümüz iş dünyasında müşteri sadakati, bir şirketin müşterilerini elinde tutabilme ve bunları tekrarlayan gelire dönüştürebilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır.
Hostinger sağlam bir sağlayıcı
Birinci Sınıf Çalışma Süresi
Bence kaliteli bir host