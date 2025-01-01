WooCommerce Hosting'de 68% Oranında İndirim
Güvenle Satışa Başlayın
Ücretsiz Alan Adı Ve Site Taşıma Hızlı kurulum, ölçeklendirmesi kolay WooCommerce için tam yönetimli bakım 7/24 Öncelikli müşteri desteği
₺ 119,99 /ay
+ ay ücretsiz
30 gün para iade garantili
Yönetimli WooCommerce Planınızı Seçin
Her Yönetimli WooCommerce planı, ücretsiz bir alan adı, sınırsız ücretsiz SSL sertifikası, 100 ücretsiz e-posta adresi ve ücretsiz bir CDN ile gelir.
En Popüler
Business
Temel WooCommerce mağazaları için tasarlandı
₺ 379,99%68 İNDİRİM
₺ 119,99 /ay
+ ay ücretsiz
₺269,99/ay ücretine 4 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
Basic WooCommerce
~100 000 aylık ziyaret
50 Web Sitesi
50 GB NVMe Depolama
600 000 Dosya ve Dizin (inode)
60 PHP işçisi
Ücretsiz domain (₺338,99 değerinde)
Ücretsiz SSL
50 posta kutuları - 1 yıl boyunca ücretsiz
Ücretsiz CDN
Uzman E-Ticaret Teknik Destek
Özel IP Adresi
Tüm özelliklere göz atın
Cloud Startup
Birçok WooCommerce mağazası için uygundur
₺ 890,99%71 İNDİRİM
₺ 254,99 /ay
+ ay ücretsiz
₺635,99/ay ücretine 4 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
Standard WooCommerce
~200 000 aylık ziyaret
100 Web Sitesi
100 GB NVMe Depolama
2 000 000 Dosya ve Dizin (inode)
100 PHP işçisi
Ücretsiz domain (₺338,99 değerinde)
Ücretsiz SSL
100 posta kutuları - 1 yıl boyunca ücretsiz
Ücretsiz CDN
Uzman E-Ticaret Teknik Destek
Özel IP Adresi
Tüm özelliklere göz atın
Cloud Professional
Gelişmiş WooCommerce mağazaları için optimize edilmiştir
₺ 1.525,99%71 İNDİRİM
₺ 445,99 /ay
+ ay ücretsiz
₺1.144,99/ay ücretine 4 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
Advanced WooCommerce
~300 000 aylık ziyaret
200 Web Sitesi
200 GB NVMe Depolama
3 000 000 Dosya ve Dizin (inode)
200 PHP işçisi
Ücretsiz domain (₺338,99 değerinde)
Ücretsiz SSL
100 posta kutuları - 1 yıl boyunca ücretsiz
Ücretsiz CDN
Uzman E-Ticaret Teknik Destek
Özel IP Adresi
Tüm özelliklere göz atın
Ödeme Şartları
Hızla Yayınlayın, Zahmetsizce Ölçeklendirin
Karmaşık kurulum sürecini atlayın ve doğrudan işe koyulun.
Markanız için ücretsiz bir alan adı edinin.
WooCommerce e-ticareti tek tıkla yükleyin ve mağazanızı oluşturmaya başlayın.
Yapay zekanın oluşturduğu ürün açıklamalarıyla dönüşümleri artırın.
İstikrarlı ve güvenli bulut sunucuları ile yüksek çalışma süresi ve performansın keyfini sürün.
Dünya çapında yüzlerce ürün satın.
Maksimum Hız, Maksimum Kar
Hızlı performans, kullanıcıların ilgisini canlı tutar ve karınızı artırır.
LiteSpeed web sunucuları ve LSCWP eklentisiyle kusursuz bir alışveriş deneyimi sunun.
Satışlarınızı asla kaybetmeyin; bakımlı altyapımız %99,9 kesintisiz çalışma sağlar.
Nesne Önbelleği tekrarlanan veritabanı sorgularını ortadan kaldırarak mağazanızın yanıt sürelerini 3 kata kadar azaltır.
Global CDN'imiz, içeriği hedef kitlenize daha yakın olan sunuculardan dağıtarak daha hızlı yükleme süreleri sağlar.
IPv6 ve HTTP/3 sayesinde düşük gecikme süresinden ve hızlı internet bağlantısından yararlanın.
Çevrimiçi İşletmeniz için Birinci Sınıf Güvenlik
Müşteri güvenini kazanan güvenli bir e-ticaret mağazası oluşturun.
Müşterinizin hassas bilgilerini korumak için ücretsiz bir SSL sertifikası alın.
Otomatik yedeklemelerle veri kaybını önleyin ve isteğe bağlı yedeklemeyle ilerlemeyi kaydedin.
Otomatik güncellemeler ve güvenlik açığı tarayıcısıyla e-ticaret mağazanızı güvende tutun.
Gelişmiş güvenlik duvarı ve DDoS koruması ile istenmeyen trafikten kurtulun.
Yönetimli WooCommerce Hosting
Yönetimli WooCommerce web hosting hizmetimiz, fiziksel ürünlerden dijital indirme ve hizmetlere kadar bir çevrimiçi işletme kurmak için ihtiyacınız olan her özelliğe sahiptir.Ödeme ağ geçitlerini entegre edin, gönderim yöntemleri ekleyin ve yerleşik analiz ve raporlama araçlarını kontrol edin. Üstelik hepsi tek, kullanıcı dostu bir kontrol panelden yapılabilmekte!
Ücretsiz Çevrimiçi Mağaza Taşıma
Başka bir sağlayıcıda bir WooCommerce e-ticaret mağazanız mı var? Yükseltme zamanı geldi.
Kısa bir form doldurarak bir taşıma talebinde bulunabilirsiniz.
Özel ekibimiz web sitesi verilerinizi 24 saat içinde taşır.
Taşıma işlemi sırasında e-ticaret mağazanıza erişilebilirsinzi. Yani herhangi bir satış veya müşteri kaybetmezsiniz.
Çevrimiçi Başarınız için 7/24 Müşteri Desteği
Hedeften şaşmayın: Yolun her adımında arkanızdayız.
Beklenmedik hatalarla mı karşılaşıyorsunuz? Üç dakikadan kısa sürede canlı sohbet yardımı alın.
İstediğinizi sorun! Uzman temsilcilerimiz tüm sorunları çözmekten mutluluk duyar.
10'dan fazla dilde sorunsuz bir sohbetin keyfini çıkarın.
WooCommerce Hosting SSS
Yönetilen WooCommerce hosting planları hakkında sık sorulan sorular ve yanıtlar aşağıdaki gibi.