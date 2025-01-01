Yönetimli WooCommerce hosting sunucuları WordPress ve WooCommerce için optimize edilmiştir. Bu, yoğun trafik sırasında bile çevrimiçi mağazanız için yüksek çalışma süresi ve hızlı yükleme süreleri sağlar.

WordPress.org tarafından önerilen bir web hosting olan Hostinger'da, hem WordPress hem de WooCommerce için otomatik güncellemeler alırsınız. Bilinen güvenlik açıklarını düzeltmenin yanı sıra, güncellemeler genellikle performans iyileştirmeleriyle birlikte gelir.

Ayrıca, sanal mağazanızın maksimum güvenliği için bir kötü amaçlı yazılım tarayıcısı, otomatik yedeklemeler ve bir güvenlik açığı tarayıcısı sunuyoruz.

WooCommerce ve WordPress için oluşturulmuş özelliklere gelince, daha hızlı yükleme süresi için nesne önbelleği, web sitesi değişikliklerini yayınlamadan önce test etmek için bir hazırlık aracı ve daha kolay başlatma için yapay zeka araçları sunuyoruz.

WooCommerce hosting ücretlerimiz 200 GB NVMe depolama alanı, ücretsiz alan adı ve ücretsiz sınırsız SSL içeren bir plan için ₺119,99/ay gibi ücretlerden başlıyor.