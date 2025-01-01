WooCommerce Hosting

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Ücretsiz Alan Adı Ve Site Taşıma Hızlı kurulum, ölçeklendirmesi kolay WooCommerce için tam yönetimli bakım 7/24 Öncelikli müşteri desteği
₺  119,99 /ay

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Google
Rating:
4.8/5
1,237
inceleme
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
inceleme
WpBeginner
Rating:
4.7
874
inceleme

Yönetimli WooCommerce Planınızı Seçin

Her Yönetimli WooCommerce planı, ücretsiz bir alan adı, sınırsız ücretsiz SSL sertifikası, 100 ücretsiz e-posta adresi ve ücretsiz bir CDN ile gelir.

Ödeme Şartları

Hızla Yayınlayın, Zahmetsizce Ölçeklendirin

Karmaşık kurulum sürecini atlayın ve doğrudan işe koyulun.
Markanız için ücretsiz bir alan adı edinin.
WooCommerce e-ticareti tek tıkla yükleyin ve mağazanızı oluşturmaya başlayın.
Yapay zekanın oluşturduğu ürün açıklamalarıyla dönüşümleri artırın.
İstikrarlı ve güvenli bulut sunucuları ile yüksek çalışma süresi ve performansın keyfini sürün.
Dünya çapında yüzlerce ürün satın.
Hızla Yayınlayın, Zahmetsizce Ölçeklendirin

Maksimum Hız, Maksimum Kar

Hızlı performans, kullanıcıların ilgisini canlı tutar ve karınızı artırır.
LiteSpeed web sunucuları ve LSCWP eklentisiyle kusursuz bir alışveriş deneyimi sunun.
Satışlarınızı asla kaybetmeyin; bakımlı altyapımız %99,9 kesintisiz çalışma sağlar.
Nesne Önbelleği tekrarlanan veritabanı sorgularını ortadan kaldırarak mağazanızın yanıt sürelerini 3 kata kadar azaltır.
Global CDN'imiz, içeriği hedef kitlenize daha yakın olan sunuculardan dağıtarak daha hızlı yükleme süreleri sağlar.
IPv6 ve HTTP/3 sayesinde düşük gecikme süresinden ve hızlı internet bağlantısından yararlanın.
Maksimum Hız, Maksimum Kar

Çevrimiçi İşletmeniz için Birinci Sınıf Güvenlik

Müşteri güvenini kazanan güvenli bir e-ticaret mağazası oluşturun.
Müşterinizin hassas bilgilerini korumak için ücretsiz bir SSL sertifikası alın.
Otomatik yedeklemelerle veri kaybını önleyin ve isteğe bağlı yedeklemeyle ilerlemeyi kaydedin.
Otomatik güncellemeler ve güvenlik açığı tarayıcısıyla e-ticaret mağazanızı güvende tutun.
Gelişmiş güvenlik duvarı ve DDoS koruması ile istenmeyen trafikten kurtulun.
Çevrimiçi İşletmeniz için Birinci Sınıf Güvenlik

Yönetimli WooCommerce Hosting

Yönetimli WooCommerce web hosting hizmetimiz, fiziksel ürünlerden dijital indirme ve hizmetlere kadar bir çevrimiçi işletme kurmak için ihtiyacınız olan her özelliğe sahiptir.

Ödeme ağ geçitlerini entegre edin, gönderim yöntemleri ekleyin ve yerleşik analiz ve raporlama araçlarını kontrol edin. Üstelik hepsi tek, kullanıcı dostu bir kontrol panelden yapılabilmekte!
Yönetimli WooCommerce Hosting

Ücretsiz Çevrimiçi Mağaza Taşıma

Başka bir sağlayıcıda bir WooCommerce e-ticaret mağazanız mı var? Yükseltme zamanı geldi.
Kısa bir form doldurarak bir taşıma talebinde bulunabilirsiniz.
Özel ekibimiz web sitesi verilerinizi 24 saat içinde taşır.
Taşıma işlemi sırasında e-ticaret mağazanıza erişilebilirsinzi. Yani herhangi bir satış veya müşteri kaybetmezsiniz.
Ücretsiz Çevrimiçi Mağaza Taşıma

Çevrimiçi Başarınız için 7/24 Müşteri Desteği

Hedeften şaşmayın: Yolun her adımında arkanızdayız.
Beklenmedik hatalarla mı karşılaşıyorsunuz? Üç dakikadan kısa sürede canlı sohbet yardımı alın.
İstediğinizi sorun! Uzman temsilcilerimiz tüm sorunları çözmekten mutluluk duyar.
10'dan fazla dilde sorunsuz bir sohbetin keyfini çıkarın.
Çevrimiçi Başarınız için 7/24 Müşteri Desteği

Hızlı WooCommerce Hosting İle Daha Fazla Satış Yapın

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WooCommerce Hosting SSS

Yönetilen WooCommerce hosting planları hakkında sık sorulan sorular ve yanıtlar aşağıdaki gibi.

WooCommerce Nedir?

Yönetimli WooCommerce Hosting Nedir?

WordPress ve WooCommerce Hosting Arasındaki Fark Nedir?

Yönetimli WooCommerce Hosting Web Sitesi Hızını Ve Performansını Nasıl Artırır?

Yönetimli WooCommerce Hosting'e Ne Tür Güvenlik Özellikleri Dahil?

Şirket E-posta Hesabı Alacak Mıyım?