Şirketinize Kurumsal Email Hosting Alın
Kendi domainizi taşıyan bir e-posta adresi, markanızın güvenilirliğini daha da artırır.
Kurulum İçin Sadece Birkaç Tık Yeter
Bir Email Hosting Planı Seçin
Yeni bir iş mi kurdunuz? Aylık ₺13,99/ay ile Kurumsal Başlangıç planı alabilirsiniz. Daha fazla kaynağa ihtiyacınız varsa, aylık ₺35,99/ay ile Kurumsal Premium planı mükemmeldir. Fiyatlar posta kutusu başına geçerlidir.
Ödeme Yapın
Posta kutusu sayısını ve abonelik süresini seçin. Ödemeyi tamamladıktan sonra, hosting hesabı kontrol paneline döneceksiniz.
Email Hosting Ayarlarınızı Yapın
Son olarak, bir e-posta hesabı oluşturun, DNS ayarlarını yapın ve e-postanızı diğer cihazlarla senkronize edin. Geriye kalan tek şey e-postaları göndermek.
Bir Email Hosting Planı Seçin
posta kutusu başına ücret
posta kutusu başına ücret
Profesyonel Email Hosting
Güvenli, Özel ve Reklamsız E-posta
%99,9 Çalışma Garantisi ve 7/24 Müşteri Desteği
İşletmenizi Ölçeklendirmek için Geniş Depolama Alanı
E-posta Hesaplarınıza Her Yerden Ulaşın
Hızlı ve Kolay Kurulum
Profesyonel Email Hosting Özellikleri
Kullanıcı Dostu Yönetim
Sezgisel bir kontrol paneli ile e-posta hesaplarını kolayca yönetin. Cihazları yapılandırın, DNS ayarlarını yapın ve e-posta göndermek, posta kutularını düzenlemek ve kişi eklemek için web posta istemcimizi kullanın.
Otomatik Yapılandırma
Favori e-posta uygulamalarınıza hızla bağlanın. Apple Mail, Outlook, Thunderbird ve daha fazlası ile sorunsuz kurulum için IMAP, POP3 ve SMTP'yi destekliyoruz, üstelik manuel yapılandırmaya gerek kalmıyor.
Otomatik E-posta Fonksiyonları
Uzakta olduğunuz zamanlar için otomatik yanıtlar ayarlayın, e-postaları birden fazla hesaba yönlendirin ve yanlış yazılmış e-posta adreslerine gönderilen e-postaları yakalamak için yakalama listeleri kullanın.
Gelişmiş e-posta güvenliği
Gelen kutunuzu güvende tutun. Yerleşik DKIM, DMARC ve SPF koruması, alanınız içindeki gönderilen e-postalar için ek güvenlik ile birlikte spam ve virüsleri engeller.
Tam kontrol için ayrıntılı günlükler
Erişim ve İşlem Günlükleri ile hesapların ne zaman ve nereden erişildiğini, bu oturumlar sırasında hangi eylemlerin gerçekleştirildiğini ve hangi e-postaların gönderilip alındığını takip edebilirsiniz.
Esnek posta kutusu depo alanı
İşiniz büyüdükçe posta kutusu depolama alanınızı ölçeklendirin. İstediğiniz zaman ekstra depolama alanı alabilir ve bunu iş ihtiyaçlarınıza göre bir veya birden fazla posta kutusuna tahsis edebilirsiniz.