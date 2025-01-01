Profesyonel Email Hosting Özellikleri

Kullanıcı Dostu Yönetim Sezgisel bir kontrol paneli ile e-posta hesaplarını kolayca yönetin. Cihazları yapılandırın, DNS ayarlarını yapın ve e-posta göndermek, posta kutularını düzenlemek ve kişi eklemek için web posta istemcimizi kullanın.

Otomatik Yapılandırma Favori e-posta uygulamalarınıza hızla bağlanın. Apple Mail, Outlook, Thunderbird ve daha fazlası ile sorunsuz kurulum için IMAP, POP3 ve SMTP'yi destekliyoruz, üstelik manuel yapılandırmaya gerek kalmıyor.

Otomatik E-posta Fonksiyonları Uzakta olduğunuz zamanlar için otomatik yanıtlar ayarlayın, e-postaları birden fazla hesaba yönlendirin ve yanlış yazılmış e-posta adreslerine gönderilen e-postaları yakalamak için yakalama listeleri kullanın.

Gelişmiş e-posta güvenliği Gelen kutunuzu güvende tutun. Yerleşik DKIM, DMARC ve SPF koruması, alanınız içindeki gönderilen e-postalar için ek güvenlik ile birlikte spam ve virüsleri engeller.

Tam kontrol için ayrıntılı günlükler Erişim ve İşlem Günlükleri ile hesapların ne zaman ve nereden erişildiğini, bu oturumlar sırasında hangi eylemlerin gerçekleştirildiğini ve hangi e-postaların gönderilip alındığını takip edebilirsiniz.