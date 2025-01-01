WordPress, tüm web sitelerinin %40'ından fazlasını destekleyen, en yaygın kullanılan içerik yönetim sistemidir (CMS). Milyonlarca içerik oluşturucunun bloglar, portfolyolar, özgeçmişler, forumlar, yayınlar ve e-ticaret gibi her türden web sitesinin oluşturmasına olanak tanır.

Ücretsiz ve açık kaynaklı bir yazılım olduğundan, onu herhangi bir web hosting hizmetine yükleyebilirsiniz. WordPress web sitelerini beğeninize göre değiştirin

WordPress kullanımı kolay arayüzü, temaları ve eklentileriyle ünlüdür; içerik yönetiminden web tasarımına kadar web sitenizin çoğu yönünü yönetmek için teknik bilgiye ihtiyacınız yoktur. Kısacası WordPress ile hiçbir kodlamaya gerek kalmadan tamamen işlevsel bir site oluşturabilirsiniz.

Daha fazlasını mı öğrenmek istiyorsunuz? WordPress nedir ve nasıl çalışır hakkında yazdığımız rehberimizi okuyun.