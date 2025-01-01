WordPress için hostingindirimi
WordPress İçin Hosting İle Web Sitenizi Hızlandırın
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Siteniz İçin En İyi WordPress İçin Yönetimli Hosting Planını Seçin
Tüm platformları sorunsuz bir şekilde destekleyen WordPress için oluşturulmuş hosting. Çerçevesi ne olursa olsun web siteniz için birinci sınıf performans alın.
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Müşteriler bize geldiklerinde genellikle onlara en iyi çözümü sunmamızı isterler. Böyle bir durumda, %99 oranında onlara Hostinger'da bir WordPress sitesi kuruyoruz.Tam öyküyü oku
Hostinger süper güvenilir bir sağlayıcı oldu. Web sitesinden büyük miktarda satış yapıyoruz ve bizim için tutarlı güvenilirlik çok önemliydi. Siteye çok fazla trafik çekmemize yardım etti. Hiç kesinti yaşadığımızı sanmıyorum.Tam öyküyü oku
Hostinger'a geçtikten sonra anında güvenlik iyileştirmeleri gördük ve bu da bizi tüm müşterilerimizi Hostinger'a taşımaya ikna etti.Tam öyküyü oku
Işık Hızında WordPress
Hostinger ABD test sitemizin hız testi sonuçları, dünya çapındaki ortalama 143 ms gibi inanılmaz bir hıza ulaştı ve bu da onları A+ üst düzey sunucularımızdan biri olarak derecelendirdi!
Küçük bir şirket siteniz, bir sanal mağazanız veya büyüyen bir blogunuz varsa, web siteniz ani trafik artışlarını kolayca kaldırabilir.
Tam teşekküllü açılış sayfam ortalama 1,56 saniye gibi olağanüstü bir sürede yükleniyor ve birkaç aylık testin ardından, tam da söz verildiği gibi çalışma süresi %99,99'un üzerinde.
WordPress İçin Yönetimli Hosting
20 yıldır web geliştiricisiyim. Müşterilerimin web sitelerini barındırma konusunda Hostinger'a güveniyorum. Web sitelerini kontrol panellerinde kurmak ve yönetmek çok kolay.
Hiç sorun yaşamadım, gösterge paneli birinci sınıf. Dijital pazarlama ajansım için Hostinger kullanıyorum ve sunucularında 100'den fazla müşterim var.
Maksimum Web Sitesi Koruması
Hostinger güvenilir bir web hosting hizmeti olduğunu kanıtladı. Aslında, test sitemiz 14 günlük gözlem süresi boyunca bir kez bile çökmedi.
Planlara SSL sertifikası dahildir ve tüm sunucularda verilerinizi korumak için gelişmiş bir güvenlik modülü bulunur.
DDoS koruması sayesinde otomatik güncellemeler, otomatik site yedeklemeleri ve diğer güvenlik önlemleri edirsiniz ve sitenizin güvende kalır.
WordPress Yapay Zeka Araçları İle Kolayca İşe Koyulun
Kolaylaştırılmış WordPress
Panel çok sezgiseldir. WordPress'i kurmak, alt alan adları oluşturmak, dosyaları yönetmek ve SSL'yi etkinleştirmek kadar çok basittir.
İhtiyacım olan her şeyi tek bir yerden yönetebiliyorum ve her şeyi yapılandırmak çok kolay. Tüm web sitelerimi Hostinger'a taşıdım.
7/24 Birinci Sınıf WordPress Desteği
Kullanım kolaylığı söz konusu olduğunda en iyiler ve kesinlikle diğerlerine kıyasla en iyi canlı destek onlarda.
Hostinger, kullandığım en iyi web hosting sağlayıcısı oldu. Onu farklı kılan, olağanüstü müşteri desteğidir.
Ücretsiz WordPress Web Sitesi Taşıma
WordPress Topluluğu için Hostinger
Her Şey Dahil WordPress İçin Hosting
WordPress web sitenizi çalıştırmak için ihtiyacınız olan tüm araçları tek bir yerden edinin.
Ücretsiz SSL
Birden fazla web sitesi mi yönetiyorsunuz? Hepsini güvende tutmak için sınırsız ücretsiz SSL sertifikası sunuyoruz.
Profesyonel E-posta Adresi
100 adede kadar domain uzantılı e-posta adresi oluşturun, tamamen ücretsiz.
WP-CLI ve SSH
WP-CLI, SSH ve SFTP ile web sitenizi her yerden yönetin.
Erişim Yönetimi
Müşterilerle mi çalışıyorsunuz? Erişimi kolayca paylaşın ve yönetin.
İçerik Dağıtım Ağı
Hostinger CDN ile web sitenizin hız puanlarını %40'a kadar artırın.
%99,9 Çalışma Garantisi
Sitenizi her zaman çalışır durumda tutun: Hostinger %99,9 kesintisiz çalışma garantisi sunar.