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WordPress için hosting

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WordPress İçin Hosting İle Web Sitenizi Hızlandırın

Ücretsiz Alan Adı Ve Site Taşıma WordPress için ücretsiz yapay zekalı site kurucu WordPress için tam yönetimli bakım 7/24 Müşteri Desteği
₺  69,99 /ay

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30 gün para iade garantili
Sprinter
Google
Rating:
4.8/5
1,237
inceleme
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
inceleme
WpBeginner
Rating:
4.7
874
inceleme

Siteniz İçin En İyi WordPress İçin Yönetimli Hosting Planını Seçin

Tüm platformları sorunsuz bir şekilde destekleyen WordPress için oluşturulmuş hosting. Çerçevesi ne olursa olsun web siteniz için birinci sınıf performans alın.

Ödeme Şartları
Dino Valdez RSNL Creative'in Kurucu Ortağı

Müşteriler bize geldiklerinde genellikle onlara en iyi çözümü sunmamızı isterler. Böyle bir durumda, %99 oranında onlara Hostinger'da bir WordPress sitesi kuruyoruz.

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Dino Valdez

RSNL Creative'in Kurucu Ortağı | rsnlcreative.com

James Leaver Sureshot Brewery Pazarlama Müdürü

Hostinger süper güvenilir bir sağlayıcı oldu. Web sitesinden büyük miktarda satış yapıyoruz ve bizim için tutarlı güvenilirlik çok önemliydi. Siteye çok fazla trafik çekmemize yardım etti. Hiç kesinti yaşadığımızı sanmıyorum.

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James Leaver

Sureshot Brewery Pazarlama Müdürü | sureshotbrew.com

Douglas Souza Coletivo Estudio'nun Kurucu Ortağı

Hostinger'a geçtikten sonra anında güvenlik iyileştirmeleri gördük ve bu da bizi tüm müşterilerimizi Hostinger'a taşımaya ikna etti.

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Douglas Souza

Coletivo Estudio'nun Kurucu Ortağı | coletivoestudio.com.br

Işık Hızında WordPress

Daha hızlı yükleme süreleri, daha iyi kullanıcı deneyimi, daha iyi arama motoru optimizasyonu ve daha yüksek dönüşüm oranları anlamına gelir.
LiteSpeed web sunucuları ve LSCWP Önbellek eklentisi ile sitenizin performansını artırın.
Hostinger CDN ile web sitenizin hız puanını %40'a kadar artırın: kod küçültme, veri merkezi yeniden yönlendirme ve otomatik görsel optimizasyonu.
Nesne Önbelleğini etkinleştirin ve web sitesi yanıt süresini 3 kata kadar azaltın.
IPv6 ve HTTP/3, düşük gecikme süresi ve hızlı veri aktarımı sağlar.
Hızlı bir WordPress web sitesinin Core Web Vitals raporu örneği
Review provider

Hostinger ABD test sitemizin hız testi sonuçları, dünya çapındaki ortalama 143 ms gibi inanılmaz bir hıza ulaştı ve bu da onları A+ üst düzey sunucularımızdan biri olarak derecelendirdi!

Review provider

Küçük bir şirket siteniz, bir sanal mağazanız veya büyüyen bir blogunuz varsa, web siteniz ani trafik artışlarını kolayca kaldırabilir.

Review provider

Tam teşekküllü açılış sayfam ortalama 1,56 saniye gibi olağanüstü bir sürede yükleniyor ve birkaç aylık testin ardından, tam da söz verildiği gibi çalışma süresi %99,99'un üzerinde.

WordPress İçin Yönetimli Hosting

Zengin özelliklere sahip hosting hizmetimiz ile WordPress'ten en iyi şekilde yararlanın.
Tek tıkla etkinleştirilen test ortamı sayesinde web sitenizde güvenli bir şekilde değişiklikler yapın.
Akıllı otomatik WordPress güncellemeleri sitenizi her zaman güvende tutar.
Verilerinizi otomatik yedeklemelerle koruyun.
Eksiksiz bir araç seti edinin. WP-CLI, SSH erişimi, Git entegrasyonu ve PHP sürüm kontrolü.
WordPress İçin Yönetimli Hosting
Review provider

20 yıldır web geliştiricisiyim. Müşterilerimin web sitelerini barındırma konusunda Hostinger'a güveniyorum. Web sitelerini kontrol panellerinde kurmak ve yönetmek çok kolay.

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Hiç sorun yaşamadım, gösterge paneli birinci sınıf. Dijital pazarlama ajansım için Hostinger kullanıyorum ve sunucularında 100'den fazla müşterim var.

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Yüksek hız, kontrol paneli ve kötü amaçlı yazılım koruması mükemmel. Hizmet de öyle. Diğer şirketlerin sunmadığı birçok özellik var.

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Maksimum Web Sitesi Koruması

Otomatik kötü amaçlı yazılım tarayıcımız, kötü amaçlı dosyaları algılar ve kaldırır.
Gelişmiş bir web uygulaması güvenlik duvarı ile web sitenizi tüm alanlarda koruyun.
DDoS azaltma, kötü niyetli trafiği uzakta tutarak sitenizin çökmesini önler.
WordPress için yönetimli hosting, SSL sertifikası ve kötü amaçlı yazılım koruması ile güvence altına alınmıştır
Review provider

Hostinger güvenilir bir web hosting hizmeti olduğunu kanıtladı. Aslında, test sitemiz 14 günlük gözlem süresi boyunca bir kez bile çökmedi.

Review provider

Planlara SSL sertifikası dahildir ve tüm sunucularda verilerinizi korumak için gelişmiş bir güvenlik modülü bulunur.

Review provider

DDoS koruması sayesinde otomatik güncellemeler, otomatik site yedeklemeleri ve diğer güvenlik önlemleri edirsiniz ve sitenizin güvende kalır.

3 Milyondan Fazla Web Sitesi Sahibine katılın

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WordPress Yapay Zeka Araçları İle Kolayca İşe Koyulun

Web sitesi kurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Kolay kullanım. Aklınızdakini betimleyen tek bir komutla tamamen işlevsel bir site elde edin.
Tasarruf edin. WordPress sitenizi yayınlamak için bir metin yazarı tutmanıza gerek yok.
Zaman kazanın. Yazar tıkanıklığıyla vedalaşın. Yapay zekamız asla sözcük eksikliği yaşamaz.
Çevrimiçi kalın. YZ Sorun Giderici en yaygın web sitesi hatalarını algılar ve düzeltir.
WordPress Yapay Zeka Araçları İle Kolayca İşe Koyulun

Kolaylaştırılmış WordPress

Mükemmel WordPress web sitenizi hemen oluşturun.
Otomatik yükleyicimizle WordPress'i tek tıkla kurun.
En çok oy alan tema ve eklenti önerilerimizle web sitenizi özelleştirin.
Hostinger WordPress eklentisi ile web sitenizi oluşturmak için adım adım rehberlik alın.
Kolaylaştırılmış WordPress
Review provider

Panel çok sezgiseldir. WordPress'i kurmak, alt alan adları oluşturmak, dosyaları yönetmek ve SSL'yi etkinleştirmek kadar çok basittir.

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İhtiyacım olan her şeyi tek bir yerden yönetebiliyorum ve her şeyi yapılandırmak çok kolay. Tüm web sitelerimi Hostinger'a taşıdım.

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Teknoloji konusunda bilgili olmasanız bile, Hostinger kontrol panelinde gezinmek kolaydır ve web sitenizi yönetmeyi çocuk oyuncağı haline getirir.

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7/24 Birinci Sınıf WordPress Desteği

Çözemediğiniz bir sorununuz mu var? Müşteri Başarı ekibimizle canlı sohbetten yazışarak hemen çözün.
Müşteri Başarı temsilcilerimizden profesyonel WordPress desteği alın.
Anında yardım alın. Ortalama yanıt süremiz 3 dakikadan azdır.
Uzmanlarımız günün her saati hizmetinizdedir ve birden fazla dilde destek veriyoruz.
7/24 Birinci Sınıf WordPress Desteği
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Kullanım kolaylığı söz konusu olduğunda en iyiler ve kesinlikle diğerlerine kıyasla en iyi canlı destek onlarda.

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Hostinger, kullandığım en iyi web hosting sağlayıcısı oldu. Onu farklı kılan, olağanüstü müşteri desteğidir.

Review provider
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Hostinger'ın hosting ve web sitesi yönetim yazılımı mükemmel. Üstelik yalnızca desteklerinin kalitesi bundan daha iyi.

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Ücretsiz WordPress Web Sitesi Taşıma

Başka bir yerde WordPress sitesi mi barındırıyorsunuz? Hemen yardımcı olalım.
Sadece tek bir tıklama yeterlidir. Bize bir taşıma talebi gönderirseniz sitenizi taşırız.
Özel geçiş ekibimiz başından sonuna kadar sorunsuz bir aktarım sağlayacaktır.
Web siteniz 24 saatten daha kısa sürede taşınacaktır.
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Ücretsiz WordPress Web Sitesi Taşıma

WordPress Topluluğu için Hostinger

Hostinger, WordPress Five for the Future'ın gururlu bir katılımcısıdır. Ekibimiz, WordPress'i herkes için daha iyi bir platform haline getirmek için kaynaklarının %5'iyle katkıda bulunmaktan mutluluk duyar.
WordPress Topluluğu için Hostinger

Her Şey Dahil WordPress İçin Hosting

WordPress web sitenizi çalıştırmak için ihtiyacınız olan tüm araçları tek bir yerden edinin.

Ücretsiz SSL

Ücretsiz SSL

Birden fazla web sitesi mi yönetiyorsunuz? Hepsini güvende tutmak için sınırsız ücretsiz SSL sertifikası sunuyoruz.

Profesyonel E-posta Adresi

Profesyonel E-posta Adresi

100 adede kadar domain uzantılı e-posta adresi oluşturun, tamamen ücretsiz.

WP-CLI ve SSH

WP-CLI ve SSH

WP-CLI, SSH ve SFTP ile web sitenizi her yerden yönetin.

Erişim Yönetimi

Erişim Yönetimi

Müşterilerle mi çalışıyorsunuz? Erişimi kolayca paylaşın ve yönetin.

İçerik Dağıtım Ağı

İçerik Dağıtım Ağı

Hostinger CDN ile web sitenizin hız puanlarını %40'a kadar artırın.

%99,9 Çalışma Garantisi

%99,9 Çalışma Garantisi

Sitenizi her zaman çalışır durumda tutun: Hostinger %99,9 kesintisiz çalışma garantisi sunar.

3 Milyondan Fazla Web Sitesi Sahibine katılın

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WordPress İçin Hosting Sıkça Sorulan Sorular

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WordPress İçin Hosting Planlarının CPU, RAM, Inode ve Disk Sınırları Nelerdir?

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WordPress İçin Hosting Hizmetimin Güvenliğini Nasıl Sağlarım?

Web Sitemi Hostinger'ın WordPress İçin Hosting Planına Nasıl Taşıyabilirim?

WordPress Web Sitesi Nasıl Kurulur?