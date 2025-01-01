Bulut sunucu, paylaşımlı hostinge göre daha hızlı, daha güçlü ve daha güvenilir bir alternatiftir.

Hostinger'ın yönetilen bulut sunucu, geleneksel web hostinge kıyasla 4 kat daha fazla hız ve 20 kat daha fazla kaynak sunar. Ayrıca tamamen yönetilir. Yani tüm teknik işlerle biz ilgileniriz, böylece siz projelerinizi ölçeklendirmeye odaklanabilirsiniz.

Bu, sanal özel sunucunun (VPS) gücünü ve istikrarını arayan web sitesi sahipleri için mükemmel bir çözümdür ancak bir sanal özel sunucuyu yönetmenin karmaşıklığı yoktur.