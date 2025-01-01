Bulut Sunucuindirimi
Büyük hız. Büyük kaynaklar. Sıfır karmaşa.
+ ay ücretsiz
Planınızı kişiselleştirin
Kafanız rahat biçimde çalışmaya başlayın. 30 gün para iade garantimiz ile riske girmezsiniz.
Cloud Startup
İşletme ve e-ticaret web siteleri için optimize edilmiştir.
Kaynaklar
+ ay ücretsiz
48 aylık dönem için. Yenilediğinizde ₺ 635.99/ay
Gösterilen fiyat, geçerli vergiler hariç aylık ücrettir. Ödeme sırasında peşin olarak ödenecek planın toplam fiyatı, aylık ücretin planınızdaki ay sayısıyla çarpımını ve geçerli vergileri içerir.
Müşterilerim benden hosting tavsiyesi istediğinde, her zaman Hostinger’ın hizmetlerini almalarını sağlamaya çalışırım. Neden mi? Çünkü iyi bir fiyat, sezgisel panel ve kolay taşıma süreci sunuyor.Tam öyküyü oku
Daha önce birçok başka sağlayıcı kullandım ve her zaman arayüz veya müşteri desteği ile ilgili bazı sorunlar vardı. Hostinger ile her şeyin kullanıcılar düşünülerek yapılmasını seviyorum.Tam öyküyü oku
İş ihtiyaçlarınız için güçlü çözüm
Kullanım kolaylığı söz konusu olduğunda en iyiler ve kesinlikle diğerlerine kıyasla en iyi canlı destek onlarda.
Hostinger, kullandığım en iyi web hosting sağlayıcısı oldu. Onu farklı kılan, olağanüstü müşteri desteği.
WordPress araçları. Size kolaylık sağlamak için tasarlandı
Web sitesi verileriniz. Güvenli ve sağlam
Birden fazla proje. Tek bir kolay gösterge paneli
Olağanüstü performans. İş yükünüz ne olursa olsun
Ücretsiz ve kolay site taşıma
Çoğu zaman nasıl yapacağımdan emin olmadığım bir şey varsa, destek bölümünde bununla ilgili bir makale bulabiliyorum. Bir çözüm bulamazsam canlı sohbete soruyorum ve biri yardım için orada oluyor.
Neredeyse her hosting şirketiyle çalışıyorum. Hosting, SSL, e-posta, dosya yönetimi, alan adı yönetimi ve müşteri yönetimi konusunda hiçbiri Hostinger kadar kolay değil.
Küresel bir ağ
Dünyanın dört bir yanında Veri Merkezlerimiz ve İçerik Dağıtım Ağımız (CDN) bulunmaktadır, böylece ziyaretçileriniz konum fark etmeden mümkün olan en iyi performansı elde ederler
Kuzey Amerika'daki lokasyonlar
- Arizona
- Massachusetts
- New York