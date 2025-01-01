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Bulut Sunucu

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Büyük hız. Büyük kaynaklar. Sıfır karmaşa.

Ücretsiz alan adı ve site taşıma Gerektiğinde daha fazla kaynak edinin Gelişmiş güvenlik için özel IP 7/24 uzman desteği
₺  254,99 /ay

+ ay ücretsiz

indirimi Al
30 gün para iade garantili
Büyük hız. Büyük kaynaklar. Sıfır karmaşa.
Google
Rating:
4.8/5
1,237
inceleme
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
inceleme
WpBeginner
Rating:
4.7
874
inceleme

Planınızı kişiselleştirin

Kafanız rahat biçimde çalışmaya başlayın. 30 gün para iade garantimiz ile riske girmezsiniz.

Cloud Startup

İşletme ve e-ticaret web siteleri için optimize edilmiştir.

Startup
Professional
Enterprise

Kaynaklar

2 CPU Çekirdeği
3 GB RAM
100 GB NVMe depolama
2 000 000 inode (dosya ve dizin)
100 PHP işçisi
100 Site
₺ 890.99%71 İNDİRİM
₺  254,99 /ay

+ ay ücretsiz

48 aylık dönem için. Yenilediğinizde ₺ 635.99/ay

30 gün para iade garantili
Domain dahil (₺338,99 değerinde)
ÜCRETSİZ
Sınırsız SSL
ÜCRETSİZ
100 posta kutuları - 1 yıl boyunca ücretsiz
ÜCRETSİZ
WordPress ve WooCommerce için yönetimli hosting
CDN dahil
Özel IP Adresi
Öncelikli 7/24 uzman desteği
YENİ
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Gösterilen fiyat, geçerli vergiler hariç aylık ücrettir. Ödeme sırasında peşin olarak ödenecek planın toplam fiyatı, aylık ücretin planınızdaki ay sayısıyla çarpımını ve geçerli vergileri içerir.

Arthur Bourgeois Pixel Digital Kurucusu

Müşterilerim benden hosting tavsiyesi istediğinde, her zaman Hostinger’ın hizmetlerini almalarını sağlamaya çalışırım. Neden mi? Çünkü iyi bir fiyat, sezgisel panel ve kolay taşıma süreci sunuyor.

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Arthur Bourgeois

Pixel Digital Kurucusu | pixel-digital.fr

Pranay Jain Brandemic Kurucu Ortağı ve Web Başkanı

Daha önce birçok başka sağlayıcı kullandım ve her zaman arayüz veya müşteri desteği ile ilgili bazı sorunlar vardı. Hostinger ile her şeyin kullanıcılar düşünülerek yapılmasını seviyorum.

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Pranay Jain

Brandemic Kurucu Ortağı ve Web Başkanı | brandemic.in

İş ihtiyaçlarınız için güçlü çözüm

Daha fazla güç ve esneklik. Geleneksel web hostinge göre 20 kat daha fazla kaynak elde edin. İşiniz büyüdükçe planınızı kolayca yükseltin.
İstikrarlı ve güvenli. %99,9 çalışma süresi garantisi ile çevrimiçi kalın. Günlük yedeklemeler ve gelişmiş DDoS koruması ile müşteri verilerini güvence altına alın.
Tam yönetimli. Anında hesap kurulumu. Sezgisel kontrol paneli. 7/24 uzman desteği. Bir profesyonel tutmadan her şeyi bir profesyonel gibi yönetin.
İş ihtiyaçlarınız için güçlü çözüm
Review provider

Kullanım kolaylığı söz konusu olduğunda en iyiler ve kesinlikle diğerlerine kıyasla en iyi canlı destek onlarda.

Review provider
Review provider

Hostinger, kullandığım en iyi web hosting sağlayıcısı oldu. Onu farklı kılan, olağanüstü müşteri desteği.

Review provider
Review provider

Hostinger'ın müşteri desteği, her adımda kesinlikle olağanüstü.

Review provider

WordPress araçları. Size kolaylık sağlamak için tasarlandı

Kolay ve hızlı kurulum. WordPress ve WooCommerce'i tek bir tıkla yükleyin. Hemen satış yapmaya başlayın.
Akıllı otomatik güncellemeler. Güncelleme öncesi yedeklemeler ve güvenlik ayarlamaları ile sitenizin sorunsuz ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayın. Hepsi sistemimiz tarafından otomatik olarak yapılır.
Uyumluluk denetleyicisi. Sitenizi yavaşlatabilecek veya tamamen çalışmamasına neden olabilecek yaygın sorunları önleyin.
WordPress yapay zeka araçları. YZ Sorun Giderici ile hataları yakalayın ve düzeltin. YZ İçerik Oluşturucu'yu kullanarak benzersiz içerikler oluşturun. Ve yapay zeka araç paketimizle çok daha fazlası.
WordPress araçları. Size kolaylık sağlamak için tasarlandı

Yapay zeka ile daha hızlı bir WordPress sitesi oluşturun

Şimdi başla

Web sitesi verileriniz. Güvenli ve sağlam

Müşterilerinizin hassas bilgilerini ücretsiz SSL sertifikaları ile güvence altına alın.
Whois gizlilik koruması ile kişisel verilerinizin kişisel kaldığından emin olun.
Kötü amaçlı dosyaları erkenden belirleyin ve bir kötü amaçlı yazılım tarayıcısı kullanarak kolayca kaldırın.
Cloudflare korumalı ad sunucuları ile DDoS saldırılarına ve yetkisiz erişime karşı savunma sağlayın.
Web sitesi verileriniz. Güvenli ve sağlam

Birden fazla proje. Tek bir kolay gösterge paneli

Siz ve müşterileriniz için önemli olan her şeyi izleyin: site güvenliği, performans ve daha fazlası.
Müşteri hesaplarınıza erişin ve yönetin. Heyecan verici projeler üzerinde işbirliği yapın. Hepsi tek bir yerde.
Bir şeyler ters giderse hemen haberdar olun, hızlıca her şeyi yoluna koyun.
Web sitesi portföyünüzü düzenlemek, aramak ve filtrelemek için özel etiketler oluşturun.
Birden fazla proje. Tek bir kolay gösterge paneli

Olağanüstü performans. İş yükünüz ne olursa olsun

İster bir ister 100 site barındırın, hepsinin yeterli PHP çalışanı ve eşzamanlı veritabanı bağlantıları ile sorunsuz çalıştığından emin olun.
Kendi CDN ObjectCache, LiteSpeed web sunucularımız ve NVMe SSD depolama alanımız ile son derece hızlı bir tarama deneyimi sunun.
Adanmış IP adresi ile üstün sunucu kontrolünün, gelişmiş güvenliğin ve daha iyi e-posta teslim edilebilirliğinin keyfini çıkarın.
Olağanüstü performans. İş yükünüz ne olursa olsun

İşletmenizin büyümesi için mükemmel ortam

Fiyat gör

Ücretsiz ve kolay site taşıma

Sadece bir taşıma talebi gönderin, gerisini ekibimiz halleder.
Sitenizin yeni evini bulması genellikle yaklaşık 20 dakika sürer.
istediğiniz kadar site taşıyın. Ücretsiz. Endişeye hiç gerek yok.
Ücretsiz ve kolay site taşıma
Review provider

Çoğu zaman nasıl yapacağımdan emin olmadığım bir şey varsa, destek bölümünde bununla ilgili bir makale bulabiliyorum. Bir çözüm bulamazsam canlı sohbete soruyorum ve biri yardım için orada oluyor.

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Neredeyse her hosting şirketiyle çalışıyorum. Hosting, SSL, e-posta, dosya yönetimi, alan adı yönetimi ve müşteri yönetimi konusunda hiçbiri Hostinger kadar kolay değil.

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Hostinger'in en yararlı yanı, kurulum ve her şeyi çalışır duruma getirmenin kolaylığı. Hızlı geri dönüş, bu platformu diğerlerinden farklı kılan şey. Artı, fiyatları şu anda en ucuzu değilse bile süper avantajlı.

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Küresel bir ağ

Dünyanın dört bir yanında Veri Merkezlerimiz ve İçerik Dağıtım Ağımız (CDN) bulunmaktadır, böylece ziyaretçileriniz konum fark etmeden mümkün olan en iyi performansı elde ederler

Kuzey AmerikaGüney AmerikaAvrupaGüney AfrikaAsyaAvustralya
Kuzey AmerikaGüney AmerikaAvrupaGüney AfrikaAsyaAvustralya

Kuzey Amerika'daki lokasyonlar

  • Arizona
  • Massachusetts
  • New York
Fiyatları incele
Kuzey Amerika
Hem Veri Merkezleri hem de CDN'lerin bulunduğu konumlar
Fiyatları incele

3+ milyon site sahibine katılın

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Bulut Sunucu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Bulut sunucu hizmetleri hakkında sık sorulan soruların yanıtlarını bulun.

Bulut Sunucu Nedir?

Neden bulut sunucu hizmeti almalıyım?

Web sitelerimi Hostinger'ın bulut planına nasıl taşıyabilirim?

Bulut hosting ücreti ne kadar? Bir bulut planına yükseltme yapmak kolay mı?

Bulut sunucu ve geleneksel hosting arasındaki fark nedir?

VPS ve Bulut Sunucu Arasındaki Fark Nedir?

Cloud hosting ile bulut sunucu arasındaki fark nedir?

Öncelikli uzman desteği ne anlama geliyor?

Hostinger planlarının CPU, RAM, Inode ve Disk Limitleri nelerdir?

Yönetimli bulut sunucu planlarında depolama alanı olarak SSD kullanıyor musunuz?

Bulut Sunucunuzda Node.js Çalıştırabilir Miyim?