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Web hosting
Kolay site taşıma.
Şu anda web sitenizi başka bir yerde mi barındırıyorsunuz? Hostinger'da hızlı, güvenli ve güvenilir web hosting hizmetinin kolaylığından faydalanan 3+ milyon web sitesi sahibine katılın. Siteniz her zaman çalışır durumda kalırken uzman ekibimiz her şeyi halledecektir. Bu doğru, kesinti yok. Veri kaybı yok. Sorun yok.
3 basit adım
Sadece planınızı seçin, taşıma talep formunu doldurun, gönderin ve arkanıza yaslanıp rahatlayın.
Hızlı ve güvenli
Web sitelerinin %95'i 20 dakikanın altında bir sürede taşınır. Diğer %5'i ise sektör ortalamasından daha hızlıdır. En önemlisi de siteniz de tüm bu süre boyunca erişilebilirdir.
Ücretsiz
Taşınacak ister 1 ister 100 siteniz olsun, tüm planlarımızda taşıma ücretsizdir.
Hostingi, alan adı ve SSL sertifikasını tek bir yerden yönetebildim, bu özellik sahiden rahatlatıcıydı.Tam öyküyü oku
Destek sağlarken, mühendislerimize Hostinger'ı dürüstçe kıyas noktası olarak gösteriyoruz.Tam öyküyü oku
Her şeyi görün. Her şeyi kontrol edin.
Kullanımı kolay kontrol panelimizle sizin için önemli olan her şeye göz kulak olun.
Yeni başlayanlar ve profesyoneller için kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır, sitenizin nasıl performans gösterdiğini bir bakışta görebilir ve diğer şeylerin yanı sıra ayarlamalar yapabilirsiniz.
Hız. Güvenilirlik. Verimlilik.
Güvenebileceğiniz birinci sınıf performansın keyfini çıkarın ve web sitenizin ziyaretçilerine sorunsuz bir deneyim yaşatın.
Yerel veri merkezleri.
Dünya çapında.
Dünyanın neresinde olursanız olun, siteniz otomatik olarak küresel ağımızdaki en yakın veri merkezine bağlanacaktır. Ekstra maliyet olmadan ekstra verimlilik sunuyoruz.
Tam yol ileri.
Trafik ne kadar yoğun olursa olsun.
Site trafiğiniz ne kadar artarsa artsın, daha düşük yanıt sürelerinden ve yüksek sayfa yükleme hızlarından yararlanın.
Canlı ve güçlü.
7/24.
Gece gündüz demeden siteniz harıl harıl çalışır. 99,9 çalışma süresi garantimiz, web sitenizin her zaman kullanılabilirdir.
Tam güvenlik. Tam güven.
Dünya çapında 3+ milyon web sitesi sahibi bize güveniyor
Hostinger ile çalışmaya başladığımızdan beri her şey inanılmaz. Gerçekten hiç sorun yaşamadık ve sorun olsa bile müşteri hizmetleri harika.Tam öyküyü oku
Hostinger'ın Müşteri Başarı ekibi sorunumu anlamak için ellerinden geleni yapıyor.Tam öyküyü oku
Yeni başlayanlar göre, sezgisel ve iyi performans için çok iyi yapılandırılmış bir hosting şirketi arıyordum.Tam öyküyü oku