Bir web sitesi oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey

Hosting + Site Kurucu'da 74% varan indirim

Ücretsiz Domain Ücretsiz Site Taşıma 7/24 Müşteri Desteği
₺  69,99 /ay

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Bir web sitesi oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey
Google
Rating:
4.8/5
1,237
inceleme
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
inceleme
WpBeginner
Rating:
4.7
874
inceleme

Mükemmel Planınızı Seçin

Şüpheniz kalmasın. 30 gün içinde para iade garantimiz sayesinde risksiz olduğu anlamına gelir.

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İnternet başarınız burada başlıyor

Fikrinizi çevrimiçi ortamda büyütmek için geniş ürün ve hizmet yelpazesinden seçim yapın.

Hostinger Horizons

Fikrinizi gerçeğe dönüştürün

Hiçbir kod yazmadan dakikalar içinde tam yığın web uygulamaları, araçlar ve yazılımlar oluşturup yayınlayın.
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ÜCRETSİZ SİTE TAŞIMA

Web hosting

Eşsiz web sitesi performansı, yüksek hızlı hosting ve güvenebileceğiniz güvenlik elde edin. Büyümeniz hedefimizdir.
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Web hosting

İşletmenizin öne çıkmasına yardımcı olacak bir alan adı bulun

İşletmenizin öne çıkmasına yardımcı olacak bir alan adı bulun

Kolay site taşıma.

Şu anda web sitenizi başka bir yerde mi barındırıyorsunuz? Hostinger'da hızlı, güvenli ve güvenilir web hosting hizmetinin kolaylığından faydalanan 3+ milyon web sitesi sahibine katılın. Siteniz her zaman çalışır durumda kalırken uzman ekibimiz her şeyi halledecektir. Bu doğru, kesinti yok. Veri kaybı yok. Sorun yok.

3 basit adım

Sadece planınızı seçin, taşıma talep formunu doldurun, gönderin ve arkanıza yaslanıp rahatlayın.

Hızlı ve güvenli

Web sitelerinin %95'i 20 dakikanın altında bir sürede taşınır. Diğer %5'i ise sektör ortalamasından daha hızlıdır. En önemlisi de siteniz de tüm bu süre boyunca erişilebilirdir.

Ücretsiz

Taşınacak ister 1 ister 100 siteniz olsun, tüm planlarımızda taşıma ücretsizdir.

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Owen Phillips

Hostingi, alan adı ve SSL sertifikasını tek bir yerden yönetebildim, bu özellik sahiden rahatlatıcıydı.

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Owen Phillips

gatefootforge.co.uk

Gabrielle Scarlett

Hostinger'a geçmek şimdiye kadar verdiğim en iyi karardı.

Gabrielle Scarlett

gabriellescarlett.com

Charlie Low and Dale Comely

Destek sağlarken, mühendislerimize Hostinger'ı dürüstçe kıyas noktası olarak gösteriyoruz.

Tam öyküyü oku

Charlie Low and Dale Comely

nohma.com

Her şeyi görün. Her şeyi kontrol edin.
Basit Kontrol Paneli

Her şeyi görün. Her şeyi kontrol edin.

Kullanımı kolay kontrol panelimizle sizin için önemli olan her şeye göz kulak olun.

Yeni başlayanlar ve profesyoneller için kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır, sitenizin nasıl performans gösterdiğini bir bakışta görebilir ve diğer şeylerin yanı sıra ayarlamalar yapabilirsiniz.

Hız. Güvenilirlik. Verimlilik.

Güvenebileceğiniz birinci sınıf performansın keyfini çıkarın ve web sitenizin ziyaretçilerine sorunsuz bir deneyim yaşatın.

Yerel veri merkezleri.
Dünya çapında.

Dünyanın neresinde olursanız olun, siteniz otomatik olarak küresel ağımızdaki en yakın veri merkezine bağlanacaktır. Ekstra maliyet olmadan ekstra verimlilik sunuyoruz.

Tam yol ileri.
Trafik ne kadar yoğun olursa olsun.

Site trafiğiniz ne kadar artarsa artsın, daha düşük yanıt sürelerinden ve yüksek sayfa yükleme hızlarından yararlanın.

Canlı ve güçlü.
7/24.

Gece gündüz demeden siteniz harıl harıl çalışır. 99,9 çalışma süresi garantimiz, web sitenizin her zaman kullanılabilirdir.

Tam güvenlik. Tam güven.

Düzenli otomatik yedeklemeler ve iki faktörlü kimlik doğrulama ile dosyalarınızı güvence altına alın
Sınırsız SSL güvenlik sertifikası ile web sitenizin trafiğini şifreleyin
Cloudflare korumalı ad sunucuları ile DDoS saldırılarına karşı tam korumanın keyfini çıkarın
Hemen başla
Tam güvenlik. Tam güven.

Dünya çapında 3+ milyon web sitesi sahibi bize güveniyor

Charlie Low
Charlie Low
Nohma'ın Kurucu Ortağı

Hostinger ile çalışmaya başladığımızdan beri her şey inanılmaz. Gerçekten hiç sorun yaşamadık ve sorun olsa bile müşteri hizmetleri harika.

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Jack Bies
Jack Bies
Yaratıcı yönetmen

Hostinger'ın Müşteri Başarı ekibi sorunumu anlamak için ellerinden geleni yapıyor.

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Jhon Ortega
Jhon Ortega
Girişimci

Yeni başlayanlar göre, sezgisel ve iyi performans için çok iyi yapılandırılmış bir hosting şirketi arıyordum.

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7/24 yardıma hazırız

Canlı sohbet ve e-posta yoluyla ihtiyaç duyduğunuzda uzman desteğine erişin
Uzmanlarımız 10'dan fazla dili akıcı konuşmaktadır, iletişimin sorunsuz olacağından emin olabilirsiniz
Beklemek için daha az zaman harcayın, hızlı destek ekibimiz genellikle 2 dakikadan kısa sürede yanıt verir
7/24 yardıma hazırız

Planınızda %74 oranına varan tasarruf edin + ücretsiz alan adı alın

Riske girmeyin. 30 gün para iade garantisi sunuyoruz.

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