Her Yerden %100 Ücretsiz Site Taşıma
Hostinger'a Nasıl Site Taşınır?
Bir Plan Seçin
Bir dizi seçeneğimiz var. Yararlanacağınız özellikleri ve siteniz için doğru miktarda kaynağı içeren bir paket seçmeniz yeterlidir.
Taşıma Talebinde Bulunun
URL, oturum açma bilgileri ve tüm yedekleme dosyaları dahil olmak üzere web sitenizin ayrıntılarını girin, gerisi bizde.
Hepsi bu kadar!
Ayrıntıların doğruluğunu hızlıca iki kez kontrol ettikten sonra talebinizi gönderin, hepsi bu kadar. Sitenizi başka bir sağlayıcıdan hızlı ve güvenli bir şekilde taşıyacağız ve bu sırada siteniz çalışır durumda kalmaya devam edecek.
Tek yapmam gereken müşterilerimin WordPress giriş bilgilerini girmek, bir taşıma talebi göndermekti ve sitelerim neredeyse anında Hostinger'a bağlandı. Bu kadar basit.Tam öyküyü oku
Web Sitesi Taşımayı Uzmanlara Bırakın
Hızlı Transferler
Web Sitelerinizi, E-postalarınızı Veya Alan Adlarınızı Saklayın
İhtiyaçlarınız İçin Mükemmel Planı Seçin
Size en uygun planı seçin. Her biri 30 günlük para iade garantisi ve istediğiniz zaman yükseltme imkanı ile gelir.
Bizimle çalışarak başarı elde eden 2 milyondan fazla web sitesine katılın
Üstün Performans
Yapay Zeka Destekli Web Sitesi Geliştirme
7/24 Uzman Müşteri Desteği
Güvenli Hosting
Temiz Ve Sezgisel Arayüz
My experience from day one has been very smooth. From transferring my domain, setting up the WordPress websites and emails.