Web Sitelerinizi, E-postalarınızı Veya Alan Adlarınızı Saklayın

En iyi deneyim için, yalnızca web sitelerinizi değil, e-postalarınızı ve alan adlarınızı da Hostinger'a taşımanızı öneririz. Taşıma sırasında tüm hizmetler çevrimiçi ve çalışır durumda kalacaktır, böylece satışlarınızı, ziyaretçilerinizi kaybetmez veya önemli e-postaları kaçırmazsınız. Ayrıca kesinti süresini en aza indirmek için DNS yayılımına hazırlanmanıza da yardımcı olacağız.