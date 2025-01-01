Her Yerden %100 Ücretsiz Site Taşıma

Diğer sağlayıcılardan sınırsız sayıda web sitesini taşıyın Hızlı, basit süreç 7/24 özel Müşteri Başarı ekibi
Hemen Site Taşı
30 gün para iade garantili
Her Yerden %100 Ücretsiz Site Taşıma
Google
Rating:
4.8/5
1,237
inceleme
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
inceleme
WpBeginner
Rating:
4.7
874
inceleme

Hostinger'a Nasıl Site Taşınır?

Bir Plan Seçin

Bir Plan Seçin

Bir dizi seçeneğimiz var. Yararlanacağınız özellikleri ve siteniz için doğru miktarda kaynağı içeren bir paket seçmeniz yeterlidir.

Taşıma Talebinde Bulunun

Taşıma Talebinde Bulunun

URL, oturum açma bilgileri ve tüm yedekleme dosyaları dahil olmak üzere web sitenizin ayrıntılarını girin, gerisi bizde.

Hepsi bu kadar!

Hepsi bu kadar!

Ayrıntıların doğruluğunu hızlıca iki kez kontrol ettikten sonra talebinizi gönderin, hepsi bu kadar. Sitenizi başka bir sağlayıcıdan hızlı ve güvenli bir şekilde taşıyacağız ve bu sırada siteniz çalışır durumda kalmaya devam edecek.

Arthur Bourgeois Pixel Digital Kurucusu

Tek yapmam gereken müşterilerimin WordPress giriş bilgilerini girmek, bir taşıma talebi göndermekti ve sitelerim neredeyse anında Hostinger'a bağlandı. Bu kadar basit.

Tam öyküyü oku

Arthur Bourgeois

Pixel Digital Kurucusu | Pixel Digital

Web Sitesi Taşımayı Uzmanlara Bırakın

Özel Müşteri Başarı ekibimiz arkanızda. Günlük 600 web sitesi taşıma talebiyle ilgilenen ve bu toplamın %83'ünü WordPress sitelerinin oluşturduğu ekibimiz deneyimli ve size her zaman yardımcı olmaya hazır.
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Web Sitesi Taşımayı Uzmanlara Bırakın

Hızlı Transferler

İster 1 ister 100'lerce web siteniz olsun, sürükle-bırak dosya yükleme ve sektör ortalamasından daha hızlı olan uzman ekibimiz sayesinde siteniz mümkün olan en kısa sürede taşınacak ve bu süreçte kesinti yaşanmayacaktır.
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Hızlı Transferler

Web Sitelerinizi, E-postalarınızı Veya Alan Adlarınızı Saklayın

En iyi deneyim için, yalnızca web sitelerinizi değil, e-postalarınızı ve alan adlarınızı da Hostinger'a taşımanızı öneririz. Taşıma sırasında tüm hizmetler çevrimiçi ve çalışır durumda kalacaktır, böylece satışlarınızı, ziyaretçilerinizi kaybetmez veya önemli e-postaları kaçırmazsınız. Ayrıca kesinti süresini en aza indirmek için DNS yayılımına hazırlanmanıza da yardımcı olacağız.
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Web Sitelerinizi, E-postalarınızı Veya Alan Adlarınızı Saklayın

İhtiyaçlarınız İçin Mükemmel Planı Seçin

Size en uygun planı seçin. Her biri 30 günlük para iade garantisi ve istediğiniz zaman yükseltme imkanı ile gelir.

Ödeme Şartları

Bizimle çalışarak başarı elde eden 2 milyondan fazla web sitesine katılın

Üstün Performans

Yönetimli WordPress hosting hizmetimiz, sektördeki en hızlı web sunucusu olan LiteSpeed tarafından desteklenmektedir. Daha da iyi performans için, nesne önbelleği ve özel olarak oluşturulmuş CDN ile web sitenizi %40 oranında hızlandırabilecek Business ve daha yüksek katmanlı hosting planları sunuyoruz.

Yapay Zeka Destekli Web Sitesi Geliştirme

Business web hosting veya diğer üst düzey planları tercih edin ve daha kolay içerik oluşturma, görüntü seçimi ve web sitesi geliştirme için WordPress yapay zeka (YZ) araçlarının kolaylığından ve hünerlerinden faydalanın.

7/24 Uzman Müşteri Desteği

Canlı sohbet aracılığıyla 7/24 hızlı, yardımsever ve çok dilli desteğin keyfini çıkarın. Ayrıca, kendi kendine öğrenmenizi artırmak için adım adım öğreticiler ve takip etmesi kolay videolardan oluşan geniş bir kütüphane sunuyoruz.
İndirimli Al
Bizimle çalışarak başarı elde eden 2 milyondan fazla web sitesine katılın

Güvenli Hosting

Kötü amaçlı yazılım tarayıcısı ve DDoS koruması ile web sitelerinizi siber tehditlerden koruyun. Ücretsiz SSL sertifikaları ile müşterilerinizin hassas bilgilerini güvence altına alın. Son olarak, bir hata durumunda verilerinizi kaybetme konusunda endişelenmeyin, kolay kurtarma için otomatik yedeklemeler sağlıyoruz.

Temiz Ve Sezgisel Arayüz

hPanel, özel olarak oluşturulmuş hosting kontrol panelimizdir. Hangi teknik seviyede olursanız olun temiz ve kullanımı kolaydır. Böylece siz sadece önem verdiğiniz şeye, yani web sitenizi çalıştırmaya odaklanabilirsiniz.
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Bizimle çalışarak başarı elde eden 2 milyondan fazla web sitesine katılın
Review provider

My experience from day one has been very smooth. From transferring my domain, setting up the WordPress websites and emails.

Review provider
Review provider

Amazing support team!! Just wow!!! Thanks for helping to migrate my website to your hosting.

Review provider
Review provider

Hostinger helped me migrate my website from another hosting company that I was unhappy with.

Review provider

Web Site Taşıma SSS

Web sitelerinizin Hostinger'a nasıl taşınacağı hakkında sık sorulan soruların yanıtlarını bulun.

Başarılı Bir Site Taşıma İşlemi İçin Neye İhtiyacım Var?

Alan Adımı Ne Zaman Hostinger'a Yönlendirmeliyim?

Ne Tür Web Siteleri Hostinger'a Taşınamaz?

Kaç Web Sitesini Taşıyabilirim?

Kaç Web Sitesi Taşıyabilirim?

Bir Web Sitesini Hostinger'a Taşımak Ne Kadar Sürer?

Mevcut Hosting Sağlayıcımı Geçiş Hakkında Bilgilendirmem Gerekiyor Mu?

Geçiş Süreci Boyunca Web Siteme Ulaşılabilecek Mi?

Başarılı bir site taşıma işlemi için neye ihtiyacım var?

WordPress dışında diğer içerik yönetim sistemlerini (CMS) destekliyor musunuz?