VPS Hostingiçin 70% indirim
VPS Hosting ile Daha Fazla Güç ve Kontrol
Dünya çapında 3 milyondan fazla müşteri tarafından güvenilmektedir
VPS Hosting (Sanal Sunucu) Paketinizi Seçin
NVMe SSD Depolama ve AMD EPYC İşlemciler
300 Mb/s Ağ
Yedeklemeler ve anlık görüntüler
Şimdiye kadar kullandığım kesinlikle en iyi hosting hizmeti. Aldatmaca yok, sitemi mükemmel bir şekilde destekliyor.
Sanal Sunucunuza 1-Tık Yazılım Kurun
Mevcut tüm VPS şablonlarını bilgi tabanımızda (İng.) bulabilirsiniz.
İşletim Sistemleri
Sanal sunucularınız için en popüler Linux tabanlı işletim sistemlerinden birini seçin, biz sizin için otomatik kuralım.
Kontrol Paneli ve Uygulamalar
Sunucunuzu güvenilir bir kontrol paneli ile yönetin ve istediğiniz web uygulaması kurun. VPS şablonlarımızla, uygulamalarınızı yalnızca dakikalar içinde kurun.
Güvenlik Duvarı ve DDoS Koruması
YZ Asistan
Tarayıcı Terminali
Ölçeklenebilir VPS Hosting
Bir süre önce bir VPS satın aldım ve herhangi bir kesinti ile karşılaşmadım. Destek ekibi de hızlı ve yardımsever.
Müşteri desteği her zaman çok duyarlı ve yardımcı. VPS'mi istediğim zaman yükseltip düşürebileceğim ve bu işlemler için ücretlendirilmeyeceğim gerçeğini özellikle seviyorum.
Dünyaya Yayılmış Veri Merkezleri
Kolay VPS Yönetimi: Anında Yazılım Kurulumu
VPS hosting çözümlerimiz çeşitli işletim sistemlerini, kontrol panellerini ve uygulamaları destekler; birini seçtikten sonra yalnızca birkaç tıkla yükleyebilirsiniz.