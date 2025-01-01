Sanal özel sunucu (VPS) bir makinenin tamamını sanallaştırır: kendi çekirdeği, ağ kartı, diski ve grafik adaptörü. Kendi işletim sistemini çalıştırır ve CPU, RAM, depolama ve bant genişliği dahil olmak üzere kendi özel kaynaklarına sahiptir.

Hostinger, çekirdek tabanlı sanal makine (KVM) teknolojisi ile kendi kendini yöneten VPS hizmetleri sunar. KVM, VPS'nizi tamamen bağımsız bir sunucuya dönüştüren tam bir sanallaştırma çözümüdür. Bu size daha fazla kaynak sağlar, daha fazla izolasyon sağlar ve özelleştirilebilirliği artırır. Projeleri için esnekliğe ve güce ihtiyaç duyan web profesyonelleri için mükemmel bir seçenektir.

KVM VPS hosting hizmetleriyle, tam kontrol sizde olur. İşletim sistemini, kontrol panelini ve yazılımı ihtiyaçlarınıza göre özgürce özelleştirirsiniz. Sanal özel sunucularınızdan siz sorumluyken, hız, yüksek çalışma süresi ve istikrar sağlamak için fiziksel sunucularla biz ilgileniriz.

KVM hosting hizmetimizle, son teknoloji HPE ve DELL donanımına, yıldırım hızında NVMe SSD depolamaya ve AMD EPYC işlemcilerin sağlam gücüne de sahip olacaksınız. Bu kazanan kombinasyon, web siteniz veya uygulamanız için olağanüstü performans ve yanıt verebilirlik sağlar.

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