VPS Hosting

için 70% indirim

VPS Hosting ile Daha Fazla Güç ve Kontrol

Ücretsiz gerçek zamanlı anlık görüntü Ücretsiz otomatik haftalık yedekleme YZ Asistan
₺  209,99 /ay
Planınızı Seçin
30 gün para iade garantili
VPS Hosting ile Daha Fazla Güç ve Kontrol

Dünya çapında 3 milyondan fazla müşteri tarafından güvenilmektedir

Google
Rating:
4.8/5
1,237
inceleme
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
inceleme
WpBeginner
Rating:
4.7
874
inceleme

VPS Hosting (Sanal Sunucu) Paketinizi Seçin

Ödeme Şartları

NVMe SSD Depolama ve AMD EPYC İşlemciler

Heyecan verici bir projeniz mi var? Bunu gerçekleştirecek teknolojiye sahibiz. Dört kıtaya yayılmış sektör lideri HPE ve DELL sunucularında çalışan NVMe SSD depolama ve AMD EPYC işlemcilerle yüksek performansı deneyimleyin. Sektör standardı KVM sanallaştırma platformu, donanım kaynaklarına tam sahip olmanızı sağlar.
AMD EPYC işlemcili VPS Hosting

300 Mb/s Ağ

Fiber bağlantı altyapımız, VPS hosting müşterileri için 300 Mb/s ağ hızı sunarak daha yüksek çalışma süresi ve daha hızlı yüklenme hızı sağlar. Bu sayede, VPS hosting planlarımız oyunlardan yayıncılığa kadar her şey için uygundur.
300 Mb/s Ağ

Yedeklemeler ve anlık görüntüler

Otomatik haftalık yedeklemelerle verileriniz hep güvende. Büyük değişiklikler mi yapmanız gerekiyor? Kolayca bir anlık görüntü oluşturun. Bir hata oluşması durumunda dakikalar içinde önceki sürüme dönebilirsiniz.
Yedeklemeler ve anlık görüntüler
Review provider

Hostinger'ın Özel Sanal Sunucu hizmetlerini birkaç yıldır kullanıyoruz ve her şey çok stabil.

Review provider
Review provider

Şimdiye kadar kullandığım kesinlikle en iyi hosting hizmeti. Aldatmaca yok, sitemi mükemmel bir şekilde destekliyor.

Review provider
Review provider

Oldukça iyi VPS, harika destek (canlı sohbet), kullanışlı gösterge paneli, harika bir hizmet olduğunu söyleyebilirim ve müşterilerime her zaman tavsiye ediyorum.

Review provider

Sanal Sunucunuza 1-Tık Yazılım Kurun

Mevcut tüm VPS şablonlarını bilgi tabanımızda (İng.) bulabilirsiniz.

İşletim Sistemleri

Sanal sunucularınız için en popüler Linux tabanlı işletim sistemlerinden birini seçin, biz sizin için otomatik kuralım.

İşletim Sistemleri

Kontrol Paneli ve Uygulamalar

Sunucunuzu güvenilir bir kontrol paneli ile yönetin ve istediğiniz web uygulaması kurun. VPS şablonlarımızla, uygulamalarınızı yalnızca dakikalar içinde kurun.

Kontrol Paneli ve Uygulamalar
VPS hizmetlerinin işletim sistemleri
Kontrol Paneli ve Uygulamalar

Güvenlik Duvarı ve DDoS Koruması

Sanal sunucunuzu her adımda güvende tutun. Wanguard DDoS filtrelememiz ve yapılandırması kolay güvenlik duvarımızla, her türlü zararlı trafiği uzak tutabilirsiniz.
Şimdi Başla
Güvenlik Duvarı ve DDoS Koruması

YZ Asistan

YZ Asistan, VPS yönetimini daha da kolay hale getirir. WordPress'i yüklemekten güvenlik duvarı ayarlarına kadar her türlü işlemde size rehberlik etmeye hazır, bilgili bir yardımcınız olduğunu hayal edin.
YZ Asistan

Tarayıcı Terminali

Tarayıcınızdan kısayol çalıştırıp dosyaları düzenleyin veya VPS ayarlarını değiştirin. Ek yazılım yüklemeden komutlarınızı girip web tabanlı terminalden çalıştırın.
Tarayıcı Terminali

Ölçeklenebilir VPS Hosting

Küçük başlayıp projeniz büyüdükçe kaynaklarınızı da artırın. Projeleriniz için daha fazla sunucu kaynağına ihtiyaç duyduğunuzda, daha yüksek bir VPS hosting planına yalnızca birkaç tıkla yükseltin.
Ölçeklenebilir VPS Hosting
Review provider

Bir süre önce bir VPS satın aldım ve herhangi bir kesinti ile karşılaşmadım. Destek ekibi de hızlı ve yardımsever.

Review provider
Review provider

Müşteri desteği her zaman çok duyarlı ve yardımcı. VPS'mi istediğim zaman yükseltip düşürebileceğim ve bu işlemler için ücretlendirilmeyeceğim gerçeğini özellikle seviyorum.

Review provider
Review provider

Hostinger'da öne çıkan şey, kontrol panelinizden VPS'nizi yükseltebilmenizdir.

Review provider

Dünyaya Yayılmış Veri Merkezleri

Veri merkezlerimiz stratejik olarak Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'da konumlandırılmıştır. Daha hızlı içerik dağıtımı için hedef kitlenize en yakın sunucuyu seçin.
Dünyaya Yayılmış Veri Merkezleri

Kolay VPS Yönetimi: Anında Yazılım Kurulumu

VPS hosting çözümlerimiz çeşitli işletim sistemlerini, kontrol panellerini ve uygulamaları destekler; birini seçtikten sonra yalnızca birkaç tıkla yükleyebilirsiniz.

CyberPanel

DirectAdmin

Django

Docker

Nextcloud

Node.js

Plesk

30 gün para iade garantili

%100 memnun kalmadığınız takdirde satın alma işleminizi takip eden 30 gün içerisinde ödemenizin iadesini talep edebilirsiniz. Süreç kolay ve risksizdir. Daha fazla bilgi için lütfen ücret iade politikamızı inceleyin (istisnalar geçerli olabilir).

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VPS Hosting - Sıkça Sorulan Sorular

Linux VPS server hakkında sıkça sorulan soruların yanıtları

VPS nedir? KVM nedir? KVM'nin faydaları nelerdir?

Neden VPS hosting seçilmeli? Ne zaman bir VPS'ye yükseltmeliyim?

KVM tabanlı sanal özel sunucular güvenli mi?

Sanal sunucu hostingime özel yazılım yükleyebilir miyim?

Sanal sunucu hosting maliyeti nedir? İhtiyaçlarım için doğru VPS planını nasıl seçerim?

Hostinger planlarının CPU, RAM, inode ve disk limitleri nelerdir?

Platformunuzda VPS hosting kullanmaya nasıl başlayabilirim?

Hostinger VPS hosting hangi işletim sistemlerini destekler?

VPS hosting ile herhangi bir yardım alacak mıyım?

VPS hosting ile bulut sunucu arasındaki fark nedir?